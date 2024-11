Dowiesz się dziś czegoś o pewnej osobie , co zmieni twoje o niej wyobrażenie. W sprawach miłości dziś nie angażuj się w żadne flirty czy inne, kuszące romanse. Jeśli zaufasz swojej intuicji, doprowadzi cię ona do właściwego rozwiązania.

Postaraj się dziś docenić rzeczy, jakie ciebie otaczają oraz takie, na które sam sobie zapracowałeś swoją ciężką pracą. To będzie dobry dzień. Będziesz czuł się dobrze. Nic tobie dziś nie grozi. Możesz skupić się na realizowaniu własnych pragnień.

Odkryjesz dziś sekret pewnej osoby i bardzo to zmieni twoje spojrzenie na tę osobę. Zrozumiesz dzięki temu, że każdy ma swoje drugie ja i objawia się ono często w dość najmniej oczekiwanym momencie.

Możesz otrzymać dziś zaproszenie do wyjazdu służbowego. To może być dla ciebie strzał w dziesiątkę. Pomyśl o swojej przyszłości oraz o korzyściach, jakie mogą płynąć z tego wyjazdu dla ciebie.

Twój nastrój będzie dzisiaj bardzo zmienny. Raz będziesz pełen euforii, by za chwilę popaść w melancholię. Wyolbrzymisz swoje kłopoty a okaże się, że wcale nie było to tak straszne. Pewna osoba będzie chciała dziś tobie zaszkodzić. Musisz się mieć na baczności.

Uważaj na to, co i komu dziś powiesz. Ktoś może zrozumieć twoje słowa nie tak jak trzeba i możesz stracić tego kogoś bezpowrotnie. W sprawach finansowych zachowaj dziś daleko idącą ostrożność. Nie szukaj "okazji".

Poczujesz się dziś znudzony rodzinnymi sprawami i obowiązkami. Zapragniesz zaszaleć z kimś i gdzieś. Niestety, tylko na pragnieniach się zakończy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skup się na sobie i na poprawianiu swojego dobrostanu.

Będziesz miał dziś więcej obowiązków do wykonania niż zwykle. Będziesz chciał przed nimi uciec, ale tym razem okaże się to niemożliwe. Nie możesz pozwolić sobie na zrobienie zaległości. Zejdź zatem na ziemię i bierz się do roboty.