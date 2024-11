Spis treści: 01 Torby na kółkach dla seniorów. Czy aby na pewno są dobre dla kręgosłupa?

02 Jak torby na kółkach wpływają na postawę? Fizjoterapeuta przestrzega przed skutkami

03 Seniorzy bagatelizuje ten problem. Oto najczęściej popełniane błędy

04 Alternatywy i dobre praktyki - jak chronić kręgosłup?

Torby na kółkach dla seniorów. Czy aby na pewno są dobre dla kręgosłupa?

Torby na kółkach uważane są za idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą lub nie chcą dźwigać ciężkich zakupów. Wyposażone w kółka i wygodną rączkę, mają za zadanie odciążyć kręgosłup i ułatwić przemieszczanie się z ciężkimi zakupami.



Jednak, jak podkreślają specjaliści, w praktyce ich używanie wcale nie jest tak bezpieczne, jak się wydaje.

Jak torby na kółkach wpływają na postawę? Fizjoterapeuta przestrzega przed skutkami

Jak wyjaśniają fizjoterapeuci, torby na kółkach wymagają od użytkownika pewnych nawyków ruchowych, które mogą wpływać na ciało w niekorzystny sposób. Ciągnięcie za sobą takiego bagażu wymusza asymetrię tułowia, co z czasem może prowadzić do problemów z postawą ciała. Podczas ciągnięcia torby często dochodzi do skrętu tułowia lub pochylania się do przodu, co szczególnie obciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa.



Arkadiusz Kabat, fizjoterapeuta z tarnowskiego Zespołu Przychodni Specjalistycznych, zwraca uwagę, że nawet niewielki ciężar może stać się problemem, jeśli jest przenoszony nieprawidłowo. Ciągłe obciążenie jednej strony ciała prowadzi do nierównomiernego rozkładu sił, co może skutkować bólami pleców, a nawet przeciążeniami stawów biodrowych i kolanowych.



Badania pokazują wpływ ciągnięcia plecaków na kółkach na negatywne zmiany ustawieniu klatki piersiowej i miednicy czytamy na stronie placówki.

Seniorzy bagatelizuje ten problem. Oto najczęściej popełniane błędy

Choć zadaniem torby na kółkach ma być odciążenie kręgosłupa, problemem okazuje się najczęściej niedoszacowany ciężar. Użytkownicy, chcąc maksymalnie wykorzystać przestrzeń torby, nie zwracają uwagi na wagę pakunku. Wypełnienie torby zakupami o łącznej wadze kilku kilogramów może sprawić, że nawet na równym podłożu ciągnięcie jej będzie bardzo obciążające.



Dodatkowym wyzwaniem są nierówne chodniki i krawężniki, na które natykamy się w przestrzeni miejskiej. Gdy kółka torby utkną w szczelinach lub na przeszkodach, użytkownik musi podnieść cały ciężar torby, co wymaga zaangażowania mięśni ramion, pleców i nóg. Taki ruch, wykonywany nagle i bez przygotowania, może prowadzić do naciągnięcia mięśni lub kontuzji.



Seniorzy często bagatelizują problem, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Zdarza się, że nawet niewielkie przeciążenie powtarzane codziennie prowadzi do przewlekłego bólu lub urazów. Ważne jest, by pamiętać o prawidłowej postawie podczas ciągnięcia torby - unikać garbienia się, skręcania tułowia i zbyt gwałtownych ruchów. Kluczowe jest także dopasowanie wysokości rączki do wzrostu, co pozwoli na zmniejszenie obciążenia odcinka lędźwiowego.

Zdjęcie Seniorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na ciężar torby na kółkach / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Alternatywy i dobre praktyki - jak chronić kręgosłup?

Fizjoterapeuci wskazują, że osoby starsze powinny świadomie podchodzić do wyboru i użytkowania toreb na kółkach. Przede wszystkim warto inwestować w modele o regulowanej rączce i dobrej jakości kółkach, które ułatwiają przemieszczanie się po nierównym terenie. Istotne jest także ograniczenie wagi - zamiast jednorazowych dużych zakupów, lepiej postawić na częstsze wizyty w sklepie z mniejszym obciążeniem.



Alternatywą dla toreb na kółkach mogą być lekkie plecaki lub torby noszone na dwóch ramionach. Dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru znacznie mniej obciążają one kręgosłup. Jeśli jednak torba na kółkach jest jedynym rozwiązaniem, warto stosować się do kilku zasad:



dostosuj wysokość rączki do wzrostu,

dbaj o równomierne rozłożenie ciężaru w torbie,

unikaj nadmiernego przeciążenia - planuj zakupy z głową.

Świadomość zagrożeń i odpowiednie nawyki mogą pomóc zminimalizować ryzyko problemów zdrowotnych. Choć torby na kółkach są wygodne, należy pamiętać, że ich użytkowanie wymaga rozwagi i ostrożności. Dzięki temu seniorzy mogą cieszyć się większym komfortem bez ryzyka nadwyrężenia kręgosłupa.