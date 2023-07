Spis treści: 01 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - RYBY

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BARAN

Twoja kreatywność inspiruje innych. Pod wrażeniem twoich działań jest również pracodawca, dlatego spodziewaj się dzisiaj ciekawej propozycji. Będziesz usatysfakcjonowany. Samotne Barany mają szansę na znalezienie miłości. Przekonasz się, że wcale nie musiałeś daleko szukać. To twoja bratnia dusza.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BYK

Wrażliwy pesymista czy przedsiębiorczy romantyk? Zodiakalny Rak to zagadka

Finansowe problemy na horyzoncie. Wróżka Anne ostrzega trzy znaki zodiaku

Początek lipca zapowiedzią zmian. Sprawdź swój horoskop dzienny

Pełnia w lipcu będzie wyjątkowa. Wykorzystaj ją na rytuał Bezsenne noce dają ci się we znaki i odbijają się na sprawach zawodowych. Nie wstydź się poprosić o pomoc. Zadbaj o siebie, a gorszy czas minie i wszystko ruszy do przodu. Zacznij najlepiej od dzisiaj. Pomyśl także o rozwoju osobistym. Rozejrzyj się za kursem, który pomoże ci w samorozwoju. Głowa do góry i działaj.

Czytaj również: Nadchodzi mroczny czas. Te osoby powinny mieć się na baczności

Reklama

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Los zsyła ci szansę na nowe uczucie. Otrzymasz dziś wiadomość od osoby, o której myślisz od dłuższego czasu. Zaproponuj spotkanie, a przyniesie ci ono wiele radości. Może to początek nowej relacji. Zadbaj o kondycję. Wybierz się z przyjacielem na ćwiczenia. Wspólny trening może być bardziej efektywny. Zwróć uwagę na swoje finanse. Może warto co nieco zaoszczędzić.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - RAK

Otrzymasz dziś wiadomość od kogoś z rodziny. Osoba ta będzie chciała cię odwiedzić i poprosić o sporą pożyczkę. Stoisz przed dylematem związanym z pracą. Posłuchaj swojej intuicji, nie potrzebujesz tu doradców. To ostatni dzwonek na załatwienie spraw urzędowych. Dzięki temu unikniesz zbędnych kosztów.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - LEW

Ciągłe konflikty z partnerem nie wnoszą nic dobrego do waszej relacji. Spróbuj nad tym zapanować albo zastanów się, czy brnąć w to dalej. Warto się zatrzymać i przemyśleć wiele spraw. Wina leży po dwóch stronach. Podreperuj swoje finanse. Zacznij od ograniczenia zbędnych wydatków. Przecież zakup nowych ubrań nie jest ci tak bardzo potrzebny.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - PANNA

Flirtujesz z kimś z wzajemnością. Uważaj, bo może się okazać, że osoba ta jest w związku. Bądź zatem czujny. Dopnij wszystkie sprawy zawodowe do końca, zanim zaczniesz planować dłuższy wypoczynek. Dziś towarzyszy ci dobry nastrój. Nie zmarnuj tego dnia. Wybierz się na spotkanie w gronie przyjaciół.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - WAGA

Za tobą nieudana relacja. Ktoś cię zranił, przez co czujesz się przytłoczony. Przemyśl tę sytuację, widocznie osoba ta nie była cię warta. Nie zamykaj się na innych. Daj sobie czas, a z pewnością znajdziesz swoją drogę. Niebawem pojawi się szansa od losu. Świetnie kontrolujesz swoje finanse. Możesz pozwolić sobie na szaleństwo zakupowe.

Czytaj też: To imię było hitem w latach 90. Dziś nikt o nim nie pamięta

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - SKORPION

W pracy nie chwytaj kilku srok za ogon. Skup się na jednym zadaniu, aby wykonać je jak najlepiej. Twoje zaangażowanie w wykonywane zadanie przyniesie oczekiwane efekty. Na twojej drodze pojawi się szansa na stabilizację. Okaż zainteresowanie, a może się to przerodzić w stałą relację. Przed wami miłe chwile.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - STRZELEC

Osoba z twojego otoczenia podkochuje się w tobie. To jeden z twoich przyjaciół. Może wydać ci się to nieco skomplikowane. Weź pod lupę znajomych w pracy. Ktoś nie jest z tobą szczery i czeka na twoje potknięcie. Będziecie musieli wspólnie wykonać zadanie. Bądź ponad jego nieszczere intencje i zachowaj profesjonalizm w swoich działaniach.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

Uczucia radości i smutku mieszają się w tobie. Straciłeś przyjaciela, ale twój partner staje na wysokości zadania i stara się stłumić twoje cierpienie. Samotny wieczór pomoże ci w przemyśleniu tej sytuacji i przepracowaniu jej. Czas to dobry doradca w tych chwilach. Twój budżet cieszy się stabilną kondycją. Skorpion zaproponuje dziś spotkanie.

Zdjęcie Horoskop dzienny od wróżki Airy / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - WODNIK

Pośpiech nie jest dziś wskazany. Jeżeli będziesz uważny unikniesz wypadku. Twój upór w dążeniu do polepszenia sylwetki powiódł się. Znajomi dostrzegają tę pozytywną przemianę. Zasłużyłeś na nagrodę. Wybierz się dzisiaj za zakupy, także w celu wymiany garderoby na rozmiar mniejszy. Przyniesie ci to wiele przyjemności.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 3 lipca 2023 r. - RYBY

Zaczniesz wszystko od początku. Czujesz, że miara się przebrała i to odpowiedni moment na zmiany. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, co jest dla ciebie najkorzystniejsze. Dzisiaj rozrzutnie podejdziesz do swoich finansów. Los zsyła w twoją stronę miłosne uczucia. Zrób pierwszy krok w stronę miłości. Miła wiadomość sms może ją rozpocząć.