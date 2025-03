Najbardziej chorowity znak zodiaku. Wciąż narzeka na zdrowie

Zodiakalny Rak to wyjątkowo skomplikowany człowiek, a życie z nim nie należy do łatwych. Szybko uzależnia się emocjonalnie od partnera, ale chce być też silny i niezależny.

Choć Rak ma trudny charakter, to nie brakuje mu zalet. Jego wrażliwość sprawia, ż jest bardzo czuły, opiekuńczy, współczujący i delikatny, więc ludzie łakną kontaktu z nim i doceniają jego oddanie. Rak stara się bowiem dbać o wszystkich - zawsze jest skory do pomocy, wspiera akcje charytatywne, poświęca się dla innych i chętnie obdarowuje ich swoim czasem.

W głębi serca Rak jest nieśmiały, wycofany i brakuje mu odwagi - bardzo potrzebuje więc kogoś, to popchnie go do działania i zarazi dobrą energią. Rak zbyt często żyje przeszłością - często patrzy wstecz i rozpamiętuje doznane krzywdy lub popełnione błędy. Bywa również uparty, egocentryczny, chimeryczny i niepewny siebie. Zodiakalny Rak łatwo się denerwuje, toteż doświadcza dużo stresu. Osłabia w ten sposób organizm, ulegając licznym infekcjom. Poddając się pesymistycznym myślom, co chwilę coś "łapie".