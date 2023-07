Grafologia to metoda analizy charakteru, osobowości i cech psychologicznych jednostki na podstawie analizy jej pisma ręcznego. Grafologowie badają różne aspekty pisma ręcznego, takie jak rozmiar i kształt liter, odstępy między nimi, nachylenie pisma, nacisk pióra, kształt podpisu i wiele innych elementów graficznych. Twierdzą, że różne cechy pisma ręcznego odzwierciedlają różne aspekty osobowości piszącej osoby. Czego więc możemy się dowiedzieć na temat naszej osobowości z charakteru pisma?

1. Kursywa

Zdjęcie Kursywa w grafologii / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Kursywa na prawo: Jeżeli w twoim charakterze pisma przeważa kursywa na prawo, to najprawdopodobniej jesteś serdeczny i otwarty wobec innych ludzi. Z łatwością nawiązujesz nowe relacje i dbasz o utrzymanie przyjacielskich stosunków z różnymi osobami. Często działasz spontanicznie, podejmując decyzje na podstawie intuicji i emocji. Lubisz podejmować wyzwania i eksplorować nowe możliwości.

Reklama

Prosto: Jeżeli w piśmie nie używasz kursywy, to możliwe, że w swoich działaniach kierujesz się rozumem i logicznym myśleniem. Przed podjęciem decyzji analizujesz fakty i dostępne informacje, starając się podejść do problemów racjonalnie. Twoje podejście do życia jest praktyczne i skoncentrowane na wynikach.

Kursywa na lewo: Jeżeli często piszesz, pochylając litery na lewo, to możliwe, że twoje zachowanie jest zazwyczaj spokojne, powściągliwe i ciche. Nie jesteś skora do przyciągania uwagi i raczej unikasz bycia w centrum zainteresowania.

Zobacz również: Test osobowości zdradzi, jak radzisz sobie z finansami

2. Odległości liter

Zdjęcie Odległości między literami / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Litery blisko siebie: W piśmie stawiasz litery blisko siebie? Twoje działania są oparte na rozumie i logicznym myśleniu. Przed podjęciem decyzji lub podejmowaniem działań, analizujesz fakty i dostępne informacje, a także starasz się przewidzieć możliwe konsekwencje.

Litery daleko siebie: Twoje decyzje często są podejmowane intuicyjnie i szybko. Wierzysz w swoje wewnętrzne przeczucia i zazwyczaj podejmujesz działania na podstawie pierwszych odczuć.

3. Kropka nad "i"

Zdjęcie kropka nad "i" w grafologii / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Kropka otwarta: Twoje myśli i działania są zdominowane przez kreatywność. Masz bogate i wyraziste pomysły, które często wychodzą poza schematy i konwencje.

Zamalowana, zamknięta kropka: Zajmujesz się szczegółowym i starannym analizowaniem sytuacji, problemów lub zadań. Często zwracasz uwagę na drobne elementy, które innym mogą umknąć.

Zobacz również: Test osobowości: Jakim jesteś pracownikiem?

4. Kreska w "t"

Zdjęcie Kreska w "t" a charakter / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Na górze: Stawiasz ambitne cele zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Masz jasno określone plany i dążysz do osiągnięcia swoich marzeń.

Na dole: jeżeli podczas zapisu litery "t" stawiasz kreskę na dole, to możliwe, że unikasz nowych lub wymagających sytuacji, ponieważ obawiasz się, że sobie nie poradzisz lub nie spełnisz oczekiwań. Jesteś bardzo krytyczna wobec siebie i swoich umiejętności.

5. Pętelka w "l"

Zdjęcie Znaczenie zapisu kropki nad "i" w grafologii / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Pisanie "l" z pętelką: Masz wysokie ambicje i dążysz do osiągnięcia wybitnych celów. Nie boisz się postawić sobie ambitnych wyzwań, ponieważ wierzysz w swoje możliwości.

Pisanie "l" bez pętelki: Twoje życie może być przesiąknięte rutyną i powtarzającymi się schematami. Brak marzeń może prowadzić do stagnacji, gdzie nie widzisz potrzeby zmiany czy rozwoju.

Zobacz również: Z tego testu osobowości dowiesz się, jakim jesteś urlopowiczem