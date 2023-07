Spis treści: 01 Styczeń, luty, marzec. Zimowe miesiące mają wspólny czynnik

02 Kwiecień, maj i czerwiec – gdy w sercu rodzi się wiosna

03 Lipiec, sierpień, wrzesień. Gorący ludzie inspirują innych

04 Październik, listopad i grudzień. Gdy melancholia zagląda w duszę i okna

Astrologia ma wiele sekretów i wiele aspektów, które zdaniem tych, którzy w to wierzą, mają na nas wpływ i sprawiają, że w dużej mierze jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dzień, miesiąc, a nawet godzina urodzenia jest w tym aspekcie istotna.

Łącznie oczywiście wszystko to tworzy nasz znak zodiaku - słoneczny, księżycowy oraz ascendent.

Możemy jednak rozpatrywać te czynniki każdy z osobna i tak okazuje się, że miesiąc urodzenia ma spory wpływ na nasz charakter.

Styczeń, luty, marzec. Zimowe miesiące mają wspólny czynnik

Zdjęcie Osobowość osób urodzonych zimą jest niezwykle ciekawa / 123RF/PICSEL

Urodzeni w zimowych miesiącach są do siebie podobni pod jednym względem. To silne osobowości, jakby zahartowane przez zimno. Nie znoszą... sprzeciwu innych. Styczniowi, lutowi i marcowi ludzie często dążą do celu uparcie i nie zważają na przeciwności losu, co może być zarówno ich zaletą, jak i wadą.

Reklama

Urodzeni w styczniu mają wielkie ambicje, ci, którzy przyszli na świat w lutym bywają sceptyczni i ostrożnie podchodzą do wielu spraw, kalkulując opłacalność na... chłodno.

Urodzeni w marcu zaś to miłośnicy spontaniczności, kochają robić coś natychmiast i nie chcą czekać z realizacją planu.

Kwiecień, maj i czerwiec – gdy w sercu rodzi się wiosna

Zdjęcie Wiosenne znaki zodiaku mają piękne, marzycielskie dusze / 123RF/PICSEL

Ci, którzy przyszli na świat wiosną, są wyjątkowymi marzycielami i delikatnymi duszami, które czasem potrafią pokazać rogi.

Choć często Barany, Byki i Bliźnięta lubią marzyć, bujać w obłokach, to wspólną cechą jest to, że wiosenna energia płynąca z ich dusz pozwala im urzekać. Wiosenni ludzie potrafią czarować i zachwycać.

Urodzeni w kwietniu, określani są jako pogodni i optymistyczni, ci, którzy przyszli na świat w maju mogą pochwalić się wręcz niezwykłą intuicją, a także oddaniem bliskim osobom.

Osoby, które przyszły na świat w czerwcu są duszami towarzystwa, a przychylność osób zyskują dzięki swoim szerokim zainteresowaniom i otwartości na świat.

Lipiec, sierpień, wrzesień. Gorący ludzie inspirują innych

Zdjęcie Latem przychodzą na świat osoby z "gorącymi sercami" / 123RF/PICSEL

Urodzeni latem to osoby, które mają gorące serca i kochają życie całymi sobą. Dla idei, która nimi zawładnie, są w stanie poświęcić wszystko i wkładają wiele wysiłku w realizację swoich planów i marzeń.

Urodzeni w lipcu są konsekwentni i głodni nowych wyzwań, a osoby z sierpnia to kreatywne dusze. Często zostają artystami i lekkoduchami.

Wrześniowi ludzie są za to przygotowani na każdą okoliczność i mają rozliczne zapasowe plany w swoim życiu, co sprawia, że czerpią z niego pełnymi garściami.

Październik, listopad i grudzień. Gdy melancholia zagląda w duszę i okna

Zdjęcie Urodzeni jesienią i zimą przejawiają duże pokłady melancholii / 123RF/PICSEL

Kiedy jesień i początek zimy rozgaszczają się na dobre w Polsce, na świat przychodzą melancholijni i wrażliwi ludzie. Aura ma odzwierciedlenie w ich duszach. To często domatorzy, uwielbiający ciche miejsca i ciepło domowego ogniska.

Urodzeni w październiku to inteligentni domatorzy, którzy najchętniej spędziliby życie czytając książki, a listopadowi ludzie mają w sobie nutkę pesymisty, który podpowiada im ostrożne podchodzenie do życia.

Ci, którzy przyszli na świat w grudniu, są niezwykle wymagający. Wymagają sporo od świata i innych ludzi, ale najwięcej... od siebie samych.