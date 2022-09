Spis treści: 01 Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - BARAN

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - BARAN

Jaki będzie poniedziałek? Horoskop na 12 września 2022 r. Jeśli się bardzo postarasz, to szybko załatwisz sprawy i nawet zostanie ci czas na przyjemności. Nie daj się tylko sprowokować do zbędnych dyskusji o niczym.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - BYK

Ktoś może namawiać cię do dziwnych inwestycji, które rzekomo mają przynieść szybki zyski. Uważaj na takie osoby, gdyż nie mają, niestety, szczerych intencji.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Musisz wreszcie uporać się z zaległościami w firmie. W przeciwnym razie będziesz chodziła zdenerwowana, co źle wpłynie na relacje z innymi oraz na twoje samopoczucie.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - RAK

Bądź dziś zdecydowana w działaniu. W ten sposób zyskasz władzę oraz należny ci szacunek. Podwładni docenią konsekwentność w codziennej pracy i wszystko będzie dobrze szło do przodu.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - LEW

Pomocy, której tak bardzo dziś potrzebujesz, udzieli ci osoba w mundurze lub bardzo wysoko postawiony urzędnik. Dobrze skorzystaj z tego wsparcia i utrzymaj tę relację na dłużej.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - PANNA

Zabłyśnij dziś wreszcie w oczach szefa swoją inteligencją oraz zdolnościami planowania. Masz szansę na podwyżkę, a nawet na awans. Szef zawsze wszystko widzi i jak trzeba, doceni.



Zdjęcie Sprawdź swój horoskop dzienny / 123RF/PICSEL

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - WAGA

Twoja przyjaciółka zarzuci ci, że unikasz jej telefonów oraz z nią spotkania. Ma trochę racji. Zdobądź dla niej chwilę, spotkaj się, ona teraz tego bardzo potrzebuje. Nie zawiedź jej.



Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - SKORPION

Bądź bardziej życzliwa i wyrozumiała dla innych. Każdy czasami popełnia błędy i dobrze, że potrafi się do nich przyznać. Na tym polega profesjonalizm w pracy.



Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - STRZELEC

Przyjrzyj się temu, co ci nie wyszło w zeszłym tygodniu. Masz szansę na nadrobienie zaległości, dzięki kreatywności, która to płynie do ciebie pod wpływem Słońca.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Otrzymasz zaproszenie do podróży służbowej. Trochę to pokrzyżuje twoje plany, ale musisz pojechać. Szef tego właśnie od ciebie oczekuje w najbliższym czasie.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - WODNIK

Dogłębnie przemyśl swoje cele oraz sposoby ich realizacji. Nie zawsze jest tak słodko, jak się wydaje. Radykalne wprowadzenie zmian w działaniu może przynieść ogromne korzyści.

Horoskop na czwartek, 15 września 2022 r. - RYBY

Zastanów się, co tak ciebie złości i denerwuje. Może to czyjeś postępowanie, a może styl bycia? Nadszedł czas na robienie porządków wśród znajomych i przyjaciół.