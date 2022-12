Spis treści: 01 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BARAN

Będziesz dziś w centrum zainteresowania. Wiele się będzie działo w powiązaniu z Twoją osobą. To będzie dla Ciebie bardzo udany dzień. Zyskasz nowych sojuszników w swoich sprawach. Wiele osób doceni Twoje ciekawe pomysły i niekonwencjonalne rozwiązania. Bardzo szybko też okaże się, że będzie można wdrożyć je w zawodowe życie, co będzie z korzyścią dla samej firmy, jak i dla osób z Tobą współpracujących.

Polecamy: Horoskop na święta Bożego Narodzenia dla wszystkich znaków zodiaku

Reklama

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BYK

Twój dzisiejszy optymizm w pracy udzieli się wielu osobom. Dosłownie będziesz nim, drogi Byku, zarażał każdego, kto stanie na Twojej drodze. Dzięki temu atmosfera w pracy będzie bardzo dobra i wszystkim chciało się będzie pracować. Wieczorem, możesz spodziewać się dziś dobrych wieści od swojej drugiej połowy. Zorganizowana zostanie dla Ciebie bardzo fajna niespodzianka. Dosłownie to coś, czego się jeszcze nigdy nie spodziewałeś. Ciesz się już na samą o tym myśl.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Co przyniosą najbliższe dni? [19-25.12.2022 r.]

Wydarzy się 18 grudnia. Sprwadź swój horoskop na niedzielę

Horoskop na 17 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w sobotę

4 znaki zodiaku, które będą miały szczęście w 2023 roku Dzięki dobremu układowi planet, wszystko dziś, co zostanie przez Ciebie zaplanowane, zostanie zrealizowane. Na wszystko starczy się czasu. Okaże się też, że jesteś świetnym organizatorem przestrzeni do pracy dla innych. Każdy zapragnie tego, byś mu dobrze zorganizował przestrzeń, w której będzie czuł się dobrze i świetnie wykonywał zadania służbowe. Będzie można na Ciebie liczyć a Ty, liczyć będziesz mógł, Bliźniaku, na to, że Twoi współpracownicy szepną szefowi o Tobie, a ten z pewnością odpowiednio to doceni.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - RAK

Możesz dziś zyskać wielu nowych przyjaciół. Okaże się bowiem, że potrafisz nie oceniać nikogo z góry, a to jest dziś bardzo pożądana cecha. W Twoich sprawach miłosnych nie będzie się dziś działo zbyt wiele, ale to też dobry znak, bo świadczy to o tym, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Samotne Raki mogą dziś czuć się podrywane. Teraz od Was zależy, jak potoczycie dalej te zabiegi i starania o Waszą uwagę a warto dziś wziąć pod uwagę dobrą energię tego dnia i iść z prądem i dać się poderwać.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - LEW

Nie daj się tej jesienno-zimowej chandrze. Jeśli Ci źle, zaproś dziś przyjaciół do siebie. Wyprawcie wspólnie jakieś spontaniczne party, tylko dla najbliższych przyjaciół i cieszcie się swoim towarzystwem. Już jutro poczujesz się lepiej a nawet wstąpi w Ciebie całe mnóstwo energii do tego stopnia, że będziesz chcieć ustawiać wszystkich po kątach, gdyż myślał będziesz, że każdy chce wtrącać się w Twoje sprawy, a to tylko troska o Twój stan psychiczny. Bądź miły dla innych, oni chcą dla Ciebie dobrze.

Zobacz też: Prezent na święta dla 12 znaków zodiaku. Co kupić Rybie, a co Skorpionowi?

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - PANNA

Wpływ Słońca wywoła w Tobie wiele ludzkich odruchów. Przypomnisz sobie o swoich sąsiadach i pomożesz im dziś, chociażby w zakupach. Zadzwonisz do swoich dalekich krewnych i zamienisz kilka ciepłych słów. Będą bardzo zadowoleni z tego faktu. Z bliskimi dziś zjesz wspólny posiłek i pogadacie po prostu o swoich sprawach. Zaplanujecie świąteczne zakupy oraz domowe wizyty u innych krewnych i przyjaciół. To będzie Twój bardzo udany dzień, po którym dojdziesz do wniosku, że warto być tak po prostu zwyczajnie, życzliwym.

Sprawdź: Cygański rytuał bogactwa. Sprawdzony sposób na przyciąganie pieniędzy

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - WAGA

Życie i styl Ci ludzie to urodzeni „mistrzowie”. Sprawdź, czy do nich należysz W pracy dziś każdy będzie chciał z Tobą zamienić kilka słów, podzielić się radością z wykonanej pracy czy poradzić się, co dalej robić. Taki to przywilej, ale i obowiązek szefa. Nie dziw się, że w pracy jesteś bardzo popularny. W końcu bycie szefem do czegoś zobowiązuje. Planując dziś randkę z nieznajomą osobą, bądź ostrożna, Wago. Ktoś bowiem będzie chciał wykorzystać Twoje dobre serce do swoich niecnych zamiarów. Nie uda mu się to, oczywiście, ale może Cię zniechęcić na dość długo do umawiania się na randki przez Internet.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - SKORPION

Postaw dziś w pracy na swoje potrzeby. Ciągle tylko stawiasz potrzeby innych ponad swoje. Dziś zmień taktykę. Jesteś przecież niezależny i samodzielny, więc możesz postąpić dziś zupełnie inaczej. Nie musisz też być na każdne skinie głowy innych, czy to w pracy czy domu. Domownicy już zbyt długo wykorzystują Twoje dobre serce do swoich celów. Teraz Ty możesz wytyczyć im ich drogi postępowania i oczekiwać tego, że będą podporządkowani i bez pytania wykonają polecenia domowe.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Zawsze dbać musisz o swoje interesy. Twoja ciężka praca zostanie wreszcie doceniona przez zespół i szefa. Sam szef przygotował z tego tytułu nagrodę dla Ciebie. Nie rezygnuj z jej przyjęcia, tylko dlatego, że znajdą się tacy, którzy uważają, że się ona Tobie nie należy. Ty wiesz jak jest naprawdę i znasz swoją wartość. Nie unoś się honorem i nie daj im satysfakcji z tego, że mogliby wygrać. Pamiętaj, że karma wraca i jeszcze przyjdzie czas, w którym zapłacą za swoje złe zachowanie.

Zobacz też: 8 to najpotężniejsza liczba w numerologii. Te osoby mogą władać światem

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dziś bardzo dużo swego wolnego czasu poświęcisz sprawom rodzinnym. Pomyślisz o remoncie, a nawet zaczniesz zastanawiać się nad możliwością przeprowadzki. Do remontu trzeba się jednak skrupulatnie przygotować, gdyż zrobiony na szybko, okazać się może fuszerką i przyniesie rozczarowanie i stratę pieniędzy. Omówcie, w gronie rodzinnym, co wymaga najpilniejszego remontu i na tym się teraz skupcie. Wspólnymi siłami możecie wiele osiągnąć a pomysły każdego mogą wnieść ciekawe rozwiązania na wykończenie domu.

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - WODNIK

Zapomnij dziś o urazach czy innych cierpieniach w swoim związku. Planety na dziś przygotowały energię pojednania i wybaczania. Daj więc swojemu związkowi szansę jeszcze raz i zacznij dbać o jego rozkwit. W sprawach materialnych i finansowych również dziać będzie się bardzo dobrze. Nagły i niespodziewany przypływ gotówki znacząco podreperuje budżet do tego stopnia, że będziesz mógł sobie, Wodniku, sprawić jakiś mały skromny prezent, taki tylko dla Ciebie.

Czytaj też: Znaczenie run i horoskop runiczny na 2023 rok dla wszystkich znaków

Horoskop na 19 grudnia 2022 r. - RYBY

Słońce zaświeci dziś dla Ryb, które od dłuższego czasu szukają pracy i nic nie wskazywałoby na to, że może się coś zmienić w tej kwestii. Dziś właśnie przyjdzie do Ciebie informacja, że czeka Cię w ciągu kilku dni rozmowa o pracę. Już dziś zacznij przygotowania, musisz wypaść perfekcyjnie i dostać ten etat. Skończą się wszelkie kłopoty, nie tylko materialne, wróci dobry humor i entuzjazm. Będzie naprawdę wreszcie dobrze. Już planuj nowe zawodowe przedsięwzięcia, którymi będziesz mogła wykazać się w nowej pracy.