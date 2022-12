Prezent świąteczny zgodny ze znakiem zodiaku na pewno sprawi przyjemność osobie, która zostanie obdarowana upominkiem. Fani astrologii wierzą, że data naszego urodzenia mocno wpływa na nasze zainteresowania i preferencje

na pewno sprawi przyjemność osobie, która zostanie obdarowana upominkiem. Fani astrologii wierzą, że data naszego urodzenia mocno wpływa na nasze zainteresowania i preferencje Niezależnie od tego, czy wierzymy w horoskopy, czy nie, w formie ciekawostki dowiedzmy się więc, jaki prezent kupić na Boże Narodzenie osobie spod znaku Ryb, a jaki Baranowi

osobie spod znaku Ryb, a jaki Baranowi Z czego najbardziej ucieszy się zodiakalny Skorpion, a co sprawi przyjemność Lwu? Oto nasze propozycje prezentów na święta dla wszystkich 12 znaków zodiaku

Reklama

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Barana

Idealny prezent na Boże Narodzenie dla zodiakalnego Barana powinien być dla niego zaproszeniem do przeżycia niezwykłej przygody. Osoby spod tego znaku są dynamiczne i pełne pasji, dlatego najprawdopodobniej nie zadowolą ich kolejne, zbędne bibeloty w domu.

Prezent świąteczny, który warto kupić Baranowi to m.in.:

bilet na festiwal lub koncert ulubionego zespołu,

kurs tańca

wspólny wyjazd,

lot balonem

skok na bungee.

bon podarunkowy do sklepu sportowego

Zdjęcie Jaki prezent świąteczny dla zodiakalnego Barana? Podarunek powinien wzbudzać emocje /123RF/PICSEL



Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Byka

Zodiakalny Byk to osoba praktyczna, która ceni sobie luksus i wygodę. W tym przypadku wybierając prezent na święta, warto skupić się przede wszystkim na jakości produktu. Dobra marka to podstawa, jeśli zależy nam na tym, aby przyjaciel lub członek rodziny spod tego znaku miał udane Boże Narodzenie.

Osoba spod znaku Byka na pewno doceni takie pomysły na prezenty świąteczne jak:

szal od projektanta

markowy parasol

luksusowe perfumy,

zestaw dobrej kawy

skórzany portfel lub torebka

voucher prezentowy na przejazd sportowym samochodem

Zdjęcie Modna chusta na pewno przypadnie do gustu zodiakalnemu Bykowi / 123RF/PICSEL

Przeczytaj: Ta babcia pobiera opłaty za świąteczny obiad. "Jeśli nie zapłacą, nie zostaną zaproszeni"

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnych Bliźniąt

Osoby spod znaku Bliźniąt mają mnóstwo różnych, często niecodziennych zainteresowań. Chętnie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin, ale nie potrafią zbyt długo skupić się na jednej rzeczy. Szybko się nudzą, dlatego też najlepszy prezent świąteczny dla nich powinien składać się z kilku drobnych upominków.

Prezent na Boże Narodzenie dla zodiakalnych Bliźniąt to m.in.:

zestaw książek przygodowych lub kryminalnych

szkolenie z garncarstwa albo szydełkowania

sztaluga malarska

karty tarota

unikatowa biżuteria

kurs językowy

Instagram Post Rozwiń

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Raka

Jaki prezent kupić na Boże Narodzenie osobom spod znaku Raka? Upominek dla nich nie musi być drogi. Najważniejsze, aby był podarowany prosto z serca, ponieważ zodiakalne Raki to osoby uczuciowe. Doceniają spersonalizowane i własnoręcznie wykonane prezenty świąteczne, które kojarzą się z rodzinną atmosferą.

Dobry pomysł na prezent dla Raka to m.in.

świece zapachowe

miękki koc lub poduszka

piękna ramka albo album na zdjęcia (najlepiej wypełniony)

książka z rodzinnymi przepisami

domowe ciasteczka

Instagram Post Rozwiń

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Lwa

Prezent na święta dla osób spod znaku Lwa musi być dobrze przemyślany. Zodiakalny władca dżungli ma świetny gust, dlatego nie zadowoli się pierwszym, lepszym upominkiem. Aby znaleźć dla niego satysfakcjonujący podarunek, musimy zastanowić się, co sprawi, że poczucie się naprawdę doceniony.

Prezent na Boże Narodzenie dla Lwa, który może przypaść mu do gustu to np.:

spersonalizowana biżuteria z motywem Lwa

długopis z grawerem

butelka dobrego wina

sweter od projektanta

bon do sklepu sportowego

książka ulubionego autora

Instagram Post Rozwiń

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnej Panny

Dla osób spod znaku Panny dobra organizacja to podstawa sukcesu w życiu. Upominek dla nich powinien być więc maksymalnie praktyczny. Zodiakalne Panny nie lubią otaczać się zbędnymi przedmiotami, dlatego warto kupować im jedynie rzeczy, które będą naprawdę przydatne.

Prezent dla Panny, który może okazać się strzałem w dziesiątkę:

piękny notes lub organizer

wyciskarka do soków

książka o rozwoju osobistym

bon do ulubionego sklepu

bilet do teatru lub kina

zestaw mydełek do kąpieli

Instagram Post Rozwiń

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnej Wagi

Zodiakalna Waga słynie z tego, że ma świetne wyczucie estetyki. Świetnie się ubiera, a w swoim otoczeniu na co dzień lubi czuć się otaczana pięknymi przedmiotami. To właśnie tym powinniśmy się kierować, wybierając dla niej prezent na święta. Na jaki upominek warto postawić, aby sprawić jej przyjemność?

Pomysły na prezenty świąteczne dla zodiakalnej Wagi to m.in.:

piękny obraz

weekend w SPA

wyjście do modnej restauracji

kapelusz od projektanta

ozdobne pudełko na biżuterię

karafka z grawerem

Zdjęcie Unikalny obraz jako prezent na święta? To na pewno spodoba się zodiakalnej Wadze / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Jaki prezent kupić nastolatkowi? 20 najlepszych pomysłów na święta

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Skorpiona

Osoby spod znaku Skorpiona to indywidualiści, którzy w życiu chodzą własnymi ścieżkami. Oznacza to, że proste i przewidywalne upominki raczej ich nie zadowolą. Co przypadnie do gustu zodiakalnemu Skorpionowi? Im bardziej tajemniczy przedmiot mu podarujemy, tym bardziej powinien się ucieszyć.

Prezent dla Skorpiona, który może mu się spodobać to m.in.:

zaproszenie do escape roomu

dobry kryminał

gra o tematyce detektywistycznej

kolacja "w ciemności"

stary zegar ze sklepu z antykami

zestaw do medytacji

Instagram Post Rozwiń

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Strzelca

Typowe zodiakalne Strzelce są znane z zamiłowania do przygód i ekologii. Osoby spod tego znaku z natury są bardzo aktywne i uwielbiają podejmować trudne wyzwania, dlatego upominek dla nich powinien zachęcać je do dalszych podróży - w sensie dosłownym i przenośnym.

Prezent świąteczny dla ludzi spod znaku Strzelca to m.in.:

książki psychologiczne lub filozoficzne

warsztaty aktorskie

weekend za granicą

ekologiczne kosmetyki albo kule do kąpieli

naturalna szczotka do włosów z dzika

rozkładany namiot

Zdjęcie Wspólny weekend w formie świątecznego prezentu? Zodiakalny Strzelec na pewno to doceni / 123RF/PICSEL

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Koziorożca

Zodiakalny Koziorożec to osoba ambitna i pracowita. Osoby spod tego znaku na ogół mają wyrafinowany gust, a elegancja to ich znak rozpoznawczy. Idealny upominek dla nich powinien być więc z najwyżej półki, aby kojarzył im się z komfortem i stabilnością. Jaki prezent świąteczny okaże się najlepszy?

Udanym prezentem na Boże Narodzenie dla Koziorożca mogą okazać się m.in.:

skórzana torba lub teczka

elegancki planer

piękna rzeźba

kosmetyki luksusowej marki

biografia idola

zestaw drogich win lub piw rzemieślniczych

Zdjęcie Dobrej jakości akcesoria zawsze są w cenie, jeśli chodzi o prezenty świąteczne / 123RF/PICSEL

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnego Wodnika

Wodnik lubi czuć, że jest "na czasie". Jako prezent świąteczny najbardziej doceni więc modny gadżet, ale nie martwmy się na zapas, jeśli nie stać nas na drogi upominek. Osobę spod tego znaku ucieszą go również podarunki mobilizujące do samorozwoju. Jaki prezent na święta warto wybrać dla tego powietrznego znaku?

Sprawdzony prezent dla Wodnika to m.in.:

nowy smartwatch

aparat natychmiastowy (typu instax)

czytnik e-booków

karnet na siłownię

bon podarunkowy do księgarni

subskrypcja audiobooków

Zdjęcie Karnet dla siłownię to dobry prezent świąteczny dla osoby, która kocha sport / 123RF/PICSEL

Pomysły na prezent świąteczny dla zodiakalnych Ryb

Ryby to największy wrażliwiec w Zodiaku. Osoba spod tego znaku na pewno wzruszy się, niezależnie od tego, co jej podarujemy. Najbardziej powinny spodobać jej się upominki wykonane własnoręcznie, nawiązujące do wspólnych szczęśliwych chwil. Co jeszcze można podarować zodiakalnej Rybie?

Prezent na święta, który powinien przypaść do gustu Rybie to m.in.:

biżuteria z kamieniem osobistym

zestaw ramek na wspólne zdjęcia

własnoręcznie wykonany las w słoiku

książki o romantycznej tematyce

subskrypcja platformy do oglądania filmów

zabawna piżama lub sweter

Zdjęcie Zodiakalna Ryba doceni każdy prezent świąteczny podarowany prosto z serca / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

10 najlepszych prezentów świątecznych dla kobiet

9 najlepszych gadżetów na prezent dla dziewczyny i chłopaka

Zobacz także: