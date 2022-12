Spis treści: 01 Cygański rytuał bogactwa. Tylko dla wybranych

02 Kiedy wykonać cygański rytuał bogactwa?

03 Cygański rytuał bogactwa. To trzeba przygotować

04 Cygański rytuał bogactwa

Chociaż żyjemy w XXI wieku, coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju rytuały - miłosne, oczyszczania domu czy duszy. W dobie inflacji i braku pieniędzy, na podium znajdą się z pewnością te dotyczące przyciągania pieniędzy. Oczywiście można mieć do tego typu kwestii różne podejście - traktować jako ciekawostkę z przymrużeniem oka.

Cygański rytuał bogactwa. Tylko dla wybranych

Cygański rytuał bogactwa jest uznawany za starą i sprawdzoną metodę przyciągania pieniędzy. Mogą go wykonać tylko wybrane osoby - takie, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W innym przypadku rytuał się nie sprawdzi.

Kiedy wykonać cygański rytuał bogactwa?

Kiedy wykonać cygański rytuał bogactwa?

Można to zrobić w dowolnym momencie.

Najbardziej skuteczny będzie w pierwszej kwadrze, gdy oświetlona jest prawa połowa księżyca. Potocznie mówi się, że Srebrny Glob "rośnie".

Cygański rytuał bogactwa. To trzeba przygotować

Aby odpowiednio wykonać rytuał, należy się do niego odpowiednio przygotować. Idź na spacer do lasu czy parku i znajdź potrzebne rzeczy. Oto one:

7 żołędzi (mogą być również te bez czapeczek),

3 białe kamyki (kształtne i podobnej wielkości),

mech (równy, gładki, przypominający kawałek materiału, powinien mieć wielkość rozłożonej dłoni).

oprócz tego przygotuj naturalny sznurek (np. jutowy), białą szmatkę, małą łopatkę.

Cygański rytuał bogactwa

Jak poprawnie wykonać cygański rytuał bogactwa? Tak wykonasz go krok po kroku:

Oddziel ziemię lub drewno od mchu. Uważaj, aby go nie uszkodzić, Na zielonej stronie mchu ułóż 7 żołędzi i 3 kamienie, Zwiąż mech sznurkiem tak, aby przypominał niewielki pakunek, W domu owiń go białą ściereczką i włóż pod poduszkę, Do łóżka połóż się o zachodzie słońca, a przed snem nastaw budzik tak, by zadzwonił o północy, Gdy zadzwoni budzik, wyjmij pakunek i wyjdź na zewnątrz, np. do ogródka i znajdź drzewo lub krzew z igłami, Pod rośliną wykop zagłębienie do ok. 10 cm głębokości. Włóż do niego pakunek i zakop, Obejdź roślinę 9 razy. Ruch musi być zgodny z kierunkiem wskazówek zegara, Wypowiedz 3 razy zaklęcie: "przynieś mi pieniądze, by gościły na co dzień w moim domu. Niech tak się stanie. I tak jest".

Warto wiedzieć, że przez wieki Romowie kierowali się określonym zbiorem rytuałów i praktyk dotyczących różnych aspektów ich życia. Jeśli rytuał zostanie wykonany odpowiednio i bez żadnej pomyłki, do kolejnego nowiu sytuacja finansowa ma się poprawić.

