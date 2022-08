Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy - BARAN

02 Horoskop tygodniowy - BYK

03 Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy - RAK

05 Horoskop tygodniowy - LEW

06 Horoskop tygodniowy - PANNA

07 Horoskop tygodniowy - WAGA

08 Horoskop tygodniowy - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy - RYBY

Horoskop tygodniowy - BARAN

W pracy nadejdzie czas, by stawić czoła wyzwaniom, które dotychczas wywoływały w tobie niepokój. To dobry moment, by porzucić stare i rozpocząć nowe. Zajęte Barany będą musiały stawić czoła rzeczywistości i być może podjąć decyzję, że to najwyższa pora na rozstanie. Wolne zaś wspólny czas spędzą w towarzystwie przyjaciół i nie będą miały ochoty na miłosne amory.



Sprawdź także: Horoskop dzienny astrolog Moniki

Horoskop tygodniowy - BYK

Sierpniowa aura zachęci cię do otwartości. W pracy obudzi się w tobie energia do działania i chęć realizowania planów, które już od jakiegoś czasu siedzą w szufladzie biurka. Zajęte Byki do partnera będą podchodzić z łagodnością, a problemy z poprzedniego tygodnia odejdą w zapomnienie. Wolne zaś w towarzystwie znajomych poznają kogoś, z kim będzie im się rozmawiało, jakby znały się od lat.

Reklama

Horoskop tygodniowy - BLIŹNIĘTA

W tygodniu odczuwać będziesz urok nowości. W pracy wejdziesz w nowy zakres doświadczeń, który wywoła w tobie drobne lęki, bo będziesz czuć, że brak ci właściwego przygotowania. Bliźnięta będące w stałych relacjach staną się bardziej beztroskie i zapragną ożywionego życia we dwoje. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto zaskoczy ich ułańską fantazją.

Horoskop tygodniowy - RAK

Aura tego tygodnia przyniesie negatywne sytuacje, które będziesz odczuwać jako zagrożenie. W pracy ktoś wytnie ci twoje błędy, pokazując w jawny sposób, co zrobiłeś źle. Zajęte Raki będą tworzyć atmosferę smutku i rozgoryczenia związkiem, uciekając w samotność. Wolne zaś niby poznają kogoś fajnego, ale trudno będzie im zaufać, bo rany wyniesione z poprzedniej znajomości, jeszcze się nie zabliźniły.

Zdjęcie Wróżka Anne zdradza, co czeka znaki zodiaku na początku sierpnia / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy - LEW

W tym tygodniu poczujesz chęć do zmian. W pracy podejmiesz się działań, które przyniosą ci większy rozwój oraz możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Zajęte Lwy powinny pohamować swoje impulsy i unikać wszelkich okazji do zdrad, bo mogą drogo za swój skok w bok zapłacić. Wolne zaś daremnie będą poszukiwać kogoś, na kim będą mogły skupić dłuższe zainteresowanie. W weekend spędź czas nad wodą.



Sprawdź także: Nietypowe imię, które bije rekordy popularności. Rodzice nazywają tak córki

Horoskop tygodniowy - PANNA

Czeka cię trudny tydzień. W pracy poczujesz, że utknąłeś w miejscu i niełatwo ci będzie wybrnąć z tej patowej sytuacji. Zajęte Panny mimo posiadania partnera spędzać będą ten czas samotnie, bo druga strona świadomie unikać będzie ich towarzystwa. Wolne zaś choć aktywnie będą poszukiwać miłości, to nie spotkają nikogo, kto oczaruje ich serce. W weekend czeka cię spotkanie z kimś z przeszłości.

Horoskop tygodniowy - WAGA

Sierpniowa aura rozproszy ciemne chmury na twoim niebie. W pracy wyjdziesz obronną ręką z problematycznej sytuacji i nie poniesiesz z tego tytułu kary. Zajęte Wagi mogą liczyć na wysoką temperaturę w relacji z powodu ścierania się poglądów. Uważaj jednak na własną porywczość, bo źle na tym wyjdziesz! Wolne zaś powinny ostatecznie zakończyć rozdział z przeszłości i przestać rozpamiętywać o kimś, kto nigdy nie doceni twojej osoby.

Horoskop tygodniowy - SKORPION

Już od samego poniedziałku skupiony będziesz na realizowaniu wytyczonych planów. W pracy w ważnych kwestiach nie kieruj się opinią innych, tylko polegaj na własnej intuicji i doświadczeniu. Zajęte Skorpiony będą starały się zrozumieć, co jest naprawdę w związku ważne i zadbają o dojrzalsze formy miłości. Wolne zaś oddalą się w ciszę, bo nikt wartościowy nie pojawi się na ich drodze.

Horoskop tygodniowy - STRZELEC

W tym tygodniu pozwól sobie na więcej luzu. W pracy podejmiesz się działań odkrywających prawdziwe oblicze kogoś, kto stosuje nieuczciwe praktyki. Zajęte Strzelce narozrabiają w związku, bo oszukają partnera w bardzo istotnych sprawach. Wolne zaś niewątpliwie wpadną komuś w oko, ale one same nie odwzajemnią tego zainteresowania. W weekend nie szarżuj za kierownicą, bo możesz narobić sobie niezłych szkód.

Horoskop tygodniowy - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie rozważne emocje. W pracy będziesz wstrzemięźliwy od nowości i trudno będzie namówić cię do wzięcia na siebie dodatkowych obowiązków. Zajęte Koziorożce raczej oddalone będą emocjonalnie od partnera, a w samotności poszukiwać będą siebie samego. Wolne zaś skupią się na przewartościowaniu dotychczasowych priorytetów.

Horoskop tygodniowy - WODNIK

W tym tygodniu nie będziesz miał ochoty na działania. W pracy zrobisz wszystko by być niezauważonym i w spokoju robić to, co do ciebie należy. Zajęte Wodniki poprzez tłumione uczucia i impulsy staną się mało wyrozumiałe wobec potrzeb partnera. Wolne zaś wpadną w oko Rybie, ale będzie ona dla nich zbyt wrażliwa na ich złośliwe docinki. Znajomość rozpłynie się na dobre, zanim naprawdę się zacznie. W weekend odpoczniesz w plenerze.

Horoskop tygodniowy - RYBY

Aura tego tygodnia przyniesie wzburzenie wewnętrzne. W pracy odczujesz panikę, ponieważ twoje mury obronne legły w gruzach, a pozycja została poważnie zagrożona zwolnieniem. Zajęte Ryby wprowadzą zmiany w związku, gdyż od jakiegoś czasu czują się w nim jak więzień. Wolne zaś za murem oziębłości i niedostępności marzyć będą o przeżyciu czegoś niezwykle romantycznego. W weekend będziesz mieć możliwość realizowania własnych pasji.