Spis treści: 01 Numerologia - jak obliczyć swoją cyfrę?

02 Cyfra 1 - czeka cię czas powolnych zmian

03 Cyfra 4 - zaciągnij pasa i czekaj cierpliwie na zwrot z inwestycji

04 Cyfra 6 - koniec szaleństw. Nie pogłębiaj swoich problemów!

Numerologia - jak obliczyć swoją cyfrę?

Na początek krótkie przypomnienie. Jak obliczyć swoją liczbę? Wystarczy, że zsumujesz wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia tak, aby wyszła pojedyncza liczba np. 23.09.1987 = 2+3+9+1+9+8+7 = 39; 3+9 = 12; 1+2 = 3 - oto twoja cyfra życia. Według numerologii wszystko zapisane jest w liczbach, a twoja cyfra życia wskaże ci drogę na przyszłość. Sprawdź, czy znajdujesz się wśród cyfr, na które czekają problemy finansowe.

Zdjęcie Numerologia fascynuje ludzi od wieków / 123RF/PICSEL

Cyfra 1 - czeka cię czas powolnych zmian

W życiu zmiany nie zawsze przychodzą w formie gwałtownych przemian niczym rewolucja wywracających codzienność do góry nogami. W ogólnym rozliczeniu zeszły rok nie wpisywał się dla ciebie do tych najbardziej udanych lat. Liczne nawarstwiające się problemy odcisnęły piętno na wielu aspektach twojego życia - także na finansach. Początek nowego roku nie przyniósł nagłych magicznych receptur na całe zło, ale to nie oznacza, że dalsza część roku 2024 będzie dla ciebie nieudana.

Reklama

Pod względem finansowym musisz uzbroić się w cierpliwość. Przede wszystkim bądź otwarty na możliwości, które mogą przyjść znienacka. Bądź pewny siebie i nie oglądaj się zanadto w przeszłość. Konsekwencja i cierpliwe podążanie do celu trwale poprawią twój los i zwiększą liczbę na koncie.

Cyfra 4 - zaciągnij pasa i czekaj cierpliwie na zwrot z inwestycji

Na koniec roku okazałeś mnóstwo odwagi i wziąłeś los w swoje ręce. Wiele nowo podjętych inwestycji mocno nadszarpnęło twój budżet, więc na początku nowego roku - zaciśnij pas. Choć teraz liczba na koncie może nie daje ci poczucia bezpieczeństwa ani spełnienia, to jednak nie oznacza, że los wkrótce się do ciebie nie uśmiechnie.

Przeczytaj także: Horoskop finansowy wróżki Anne. "W pracy nie będziesz zadowolony"

Najważniejsze jednak, abyś obserwował rozwój wydarzeń i cierpliwie czekał na zwrot z podjętych inwestycji. W razie problemów - szybko zareaguj, wyciągnij wnioski z popełnionych błędów i odważnie krocz na przód. W końcu do odważnych świat należy, a ty doskonale wiesz, jak to wykorzystać.

Cyfra 6 - koniec szaleństw. Nie pogłębiaj swoich problemów!

Czas zeszłorocznych szaleństw minął. Na koniec roku dałeś się ponieść zakupowemu szaleństwu. Kupowałeś rzeczy, o których dawno marzyłeś, ale także te, które nie są ci potrzebne. Początek nowego roku jest zbieraniem żniw po tej zabawie. Choć wiele nowych nabytków kupiłeś w okazyjnej cenie, to jednak całość mocno nadszarpnęła twój budżet.

Przeczytaj także: Szykują się kokosy i to niemałe. Trzy znaki zodiaku czeka pokaźny przypływ gotówki

Braki na koncie są tak duże, że być może będziesz potrzebować pomocy z zewnątrz. Jednak uważaj! Choć wizja pożyczki jest bardzo kusząca, to nie pogłębiaj swoich długów zarówno u rodziny, jak i w banku. Z pokorą przyjmuj konsekwencje i powoli odbudowuj swoje finanse. Być może, że chwila szaleństw, będzie cię kosztowała długie miesiące wyrzeczeń.

Przeczytaj także: Wilczy księżyc już w styczniu. Co przyniesie pierwsza pełnia Księżyca?