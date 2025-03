Baran, jako pierwszy znak zodiaku, to symbol odwagi i nowych początków. W czasie tego nowiu warto zastanowić się, co naprawdę chcesz osiągnąć i bez wahania zrobić krok do przodu. Uwaga jednak - z Merkurym i Wenus w retrogradacji unikaj pochopnych decyzji. Czas działa na twoją korzyść.