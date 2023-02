Spis treści: 01 Baran: impulsywny, agresywny i porywczy

02 Byk: złakniony prestiżu i bogactwa

03 Rak: chwiejny emocjonalnie i zazdrosny

04 Skorpion: inteligentny, przebiegły i mściwy

05 Koziorożec: zamknięty w sobie i ambitny

Baran: impulsywny, agresywny i porywczy

Baran to pierwszy znak zodiaku, który przypisany jest osobom urodzonym między 21 marca a 19 kwietnia. Zodiakalne Barany mają mnóstwo zalet, ale mają też swoje wady — egoizm, brak empatii czy skłonność do agresji.

Większość przedstawicieli tego znaku najpierw coś robi, a dopiero potem zastanawia się nad swoimi czynami. Właśnie dlatego są to osoby niebezpieczne — ewentualną zbrodnię mogą popełnić pod wpływem emocji, gdy niespodziewanie stracą nad sobą panowanie.

W dodatku znak ten nie ma skłonności do późniejszej refleksji — rzadko czegoś żałuje i nawet do głowy mu nie przyjdzie, że żałować powinien.

Byk: złakniony prestiżu i bogactwa

Osoby urodzone między 20 kwietnia a 22 maja to właśnie zodiakalne Byki — materialiści, którzy cenią sobie luksus i wygodę. Wbrew pozorom są w stanie naprawdę dużo zrobić, by zapewnić sobie odpowiedni standard życia. W dodatku są dość podstępni i zawzięci. Potrafią bez mrugnięcia okiem usunąć przeciwników, którzy staną im na drodze. Potem wrócą do rozkoszowania się swoim bogactwem.

Rak: chwiejny emocjonalnie i zazdrosny

Rak to czwarty znak zodiaku, który przypisany jest osobom urodzonym od 21 czerwca do 22 lipca. Uchodzi za znak niezwykle wrażliwy, empatyczny i rodzinny. Rzeczywiście, wszystkie Raki są bardzo opiekuńcze i troskliwe, jednak mają też swoją ciemną stronę. To osoby niezwykle zazdrosne, a przy tym dość chwiejne emocjonalnie. Łatwo jest urazić przedstawicieli tego znaku — w dodatku wszystkie urazy chowają głęboko w sercu. Lepiej z nimi nie zadzierać, bo mogą popełnić przestępstwo nawet największego kalibru. Nie jest to nigdy wyrachowana zbrodnia — w grę zawsze wchodzą uczucia.

Skorpion: inteligentny, przebiegły i mściwy

Skorpion to ósmy znak zodiaku, pozostający pod wpływem planety Pluton. Patronuje osobom urodzonym między 23 października a 21 listopada. Podobno to najbardziej niebezpieczny znak zodiaku, wyróżniający się przebiegłością i brakiem litości. Skorpion pamięta wszystkie krzywdy i potrafi zemścić się za nie nawet po wielu latach. Zemstę zaplanuje skrupulatnie, żeby mieć pewność, że wszystko się uda. Jest wspaniałym przyjacielem, ale i groźnym wrogiem. Na zodiakalne Skorpiony trzeba więc uważać.

Koziorożec: zamknięty w sobie i ambitny

Koziorożec to dziesiąty znak zodiaku, który patronuje osobom urodzonym między 22 grudnia a 19 stycznia. Koziorożcami opiekuje się ponura planeta Saturn, która z jednej strony czyni z nich prawdziwych tytanów pracy, a z drugiej sprawia, że najważniejsze są dla nich dobra materialne. Dla kariery są w stanie wiele poświęcić, ale i wiele zrobić. Jest to znak zamknięty w sobie, przez co nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Koziorożec może być bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, a jego błyskotliwy umysł czyni z niego groźnego przestępcę.

