Spis treści: 01 Szczęśliwy znak zodiaku - BYK

02 KOZIOROŻEC na liście szczęśliwych znaków zodiaku

03 Najszczęśliwszy znak zodiaku - LEW

Szczęśliwy znak zodiaku - BYK

Byk to jeden z tych znaków zodiaku, którego pech omija. Niepowodzenia w pracy? Nie u Byka. I chociaż często na początku zawodowej drogi pojawia się stres i pytanie: "czy dam radę?", to na odpowiedź nie trzeba długo czekać. Byk ma ogromne zdolności obserwacji i dostosowania do panującej sytuacji. Podejmuje każde wyzwanie i realizuje je na najwyższym poziomie. Szczęście w miłości? Owszem! Byk kocha mocno, kocha szczerze, kocha do końca. Z wzajemnością. Zodiakalne Byki zazwyczaj wypowiadając się o miłości, mówią o przeznaczeniu, jednym spojrzeniu. Byki mają to coś w sobie - są lubiane, szybko odnajdują się w towarzystwie. Mają silną osobowość i zawsze dopną swego i zrobią to delikatnie, a nie z agresją. Los im sprzyja i nie ma co z tym dyskutować. Nawet jeśli pojawi się problem, to i tak będzie to chwilowe. Ostatecznie wszystko ułoży się na korzyść Byków. To nie Byki tworzą problemy, tylko ludzie dookoła nich.

Reklama

Czytaj również: Znaki zodiaku, które pasują do siebie w łóżku

KOZIOROŻEC na liście szczęśliwych znaków zodiaku

Koziorożec podobnie jak Byk, opiekuńczy, konkretny w działaniach. Ma wyjątkowe zdolności - słucha i jest słuchany. Niektórzy twierdzą, że jak nikt potrafi zrozumieć i wesprzeć. Często stawiany jako autorytet. O szczęściu może mówić głośno, bo jego życie zbudowane jest w większości na szczęśliwych kartach. Oczywiście bywają dni, sytuacje, w których dochodzi do poczucia smutku, bezradności - ale Koziorożec zawsze odbiera to jako naukę i dzięki temu staje się silniejszy i pewniej kroczy przez świat. Szczęściem Koziorożców są udane związki, praca - która może i czasami daje w kość, ale przynosi same korzyści. Daje możliwość rozwoju, nowych znajomości, awansu i uśmiechy, gdy przychodzi przelew na konto. O szczęściu Koziorożec może mówić także w aspekcie przyjaciół. Bo takich, jak ma, mogą pozazdrościć mu pozostałe znaki zodiaku.

Najszczęśliwszy znak zodiaku - LEW

Zdjęcie Lew to najszczęśliwszy znak zodiaku / 123RF/PICSEL

Lew cieszy się wyjątkowym szczęściem. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. W życiu osiągnie wiele, jeśli tylko będzie chciał, a często też nic nie musi robić w tym kierunku, bo to okoliczności wynoszą go na szczyt. Szczęście sprzyja Lwom właściwie w każdej dziedzinie życia. Osoby spod tego znaku mają ogromne szanse spełnić się zawodowo, ale najprawdopodobniej również ich życie rodzinne i miłosne będą układały się bardzo dobrze. Siła Lwa, a także jego sukcesy życiowe sprawiają, że cieszy się on szacunkiem w swoim otoczeniu. Obdarzony wyjątkowym szczęściem Lew musi jednak uważać, by nie popaść w pychę i zarozumiałość. Rozwijanie w sobie negatywnych cech osłabi nawet najsilniejsze pozytywne oddziaływanie gwiazd.

Sprawdź też: Horoskop na luty 2023 r.

***

Horoskop, tarot, numerologia, znaki zodiaku - wszystko o tym, co przyniesie los. Na www.kobieta.interia.pl znajdziesz wróżby, przepowiednie, wizje i horoskopy dzienny, miesięczny, roczny.