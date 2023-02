Każdy ze znaków zodiaku ma przypisany do siebie żywioł i planetę. Osoby spod różnych znaków mają typowe dla siebie cechy charakteru, ale także upodobania. Każdy z nich będzie się czuł dobrze w innym miejscu. Gdzie powinny mieszkać znaki zodiaku?

Baran - Las Vegas, a może Ibiza?

Barany to wulkany energii i emocji. To osoby, które lubią ryzyko i konkurencję. Barany szybko się nudzą i stale potrzebują rozrywki. Może ona przybierać formę nowego hobby, sportu lub zwykłej imprezy. Dlatego Barany będą czuły się swobodnie w dużych miastach. Rio de Janeiro, Las Vegas i Ibiza to idealne miejsca dla nich. Pozwolą im na prowadzenie ich ulubionego intensywnego stylu życia.

Reklama

Byk lubi zimny klimat

Byki mogą się z pozoru wydawać leniwe. Tak naprawdę to osoby, które uwielbiają luksus i komfort. Żeby je osiągnąć, będą w stanie ciężko pracować. To z pozoru zamknięte osoby, czasami nawet odrobinę introwertyczne. Jeśli jednak uda się przebić przez ich skorupę, okazują się ciepłe, empatyczne i uczuciowe. Doskonale odnajdą się w krajach skandynawskich. Zimny klimat Norwegii, Szwecji i Finlandii będzie doskonałą wymówką, aby zostać w domu, a wysoki standard życia pozwoli im na ukochane luksusy.

Bliźnięta pokochają Włochy

Osoby spod znaku Bliźniąt kochają zabawę i nienawidzą nudy. Ci ekstrawertycy odnajdą się w ciepłych i słonecznych miejscach. Będą im także odpowiadać ludzie południa. Przez swoją łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi i swobodę w relacjach wpiszą się w klimat południowej Europy. Kraje takie jak Włochy, Hiszpania lub południe Francji wydobędą z Bliźniąt wszystko, co najlepsze.

Rak blisko natury

Zdjęcie Raki swoje fantazje spełnią przez mieszkanie w domu na przedmieściach wielkiego miasta lub na wsi / 123RF/PICSEL

Znaczenie imienia Zofia to nie tylko mądrość. Zosie są pracowite, pogodne i energiczne

Te znaki zodiaku mają najsilniejszy charakter. Zniosą w życiu wiele porażek

Te znaki zodiaku to najlepsze teściowe. Nigdy nie robią synowym pod górkę

Księżycowa osobowość. Jak fazy Księżyca determinują twoją osobowość? Raki to najwięksi romantycy zodiaku. Są to osoby raczej introwertyczne, które najlepiej czują się w towarzystwie swoich najbliższych przyjaciół i rodziny. Nie dla nich jest życie w dużym mieście. Nie lubią być narażeni na działanie stresu i zbyt szybkie tempo życia. To osoby, które potrzebują każdego ranka spokojnie wypić kawę. Swoje fantazje spełnią przez mieszkanie w domu na przedmieściach wielkiego miasta lub na wsi. Dobrze im także zrobi bliski kontakt z naturą.

Lew blisko morza

Lwy to osoby, które cenią sobie dobrą zabawę ponad wszystko. Lubią otaczać się znajomymi i wspólne aktywnie spędzać czas. Idealne dla nich będzie miejsce, w którym będą mogli rozwijać swoje sportowe pasje, a jednocześnie będą mieli odpowiednie warunki do rozwoju kariery osobistej. Sydney w Australii to miejsce, które łączy w sobie te dwie cechy. Bliskość do morza wpłynie na Lwy pozytywnie. To miasto, które pozwoli na relaks i karierę.

Panna i małe miasteczka

Osoby spod znaku Panny cechują się zamiłowaniem do porządku. Lubią kontrolować swoje otoczenie, a żeby móc się zrelaksować potrzebują mieć wszystko dokładnie zaplanowane. Dlatego trudy życia w dużym mieście mogą męczyć Panny. Idealnie odnajdą się w małych miasteczkach, gdzie będą mogły zaprzyjaźnić się z sąsiadami i poznać wszystkie okoliczne sekrety. Życie w dobrze znanym środowisku będzie sprawiało Pannom przyjemność.

Zobacz także: Egipt ma konkurencję? Jeden z niegdyś popularnych krajów wraca do gry

Waga w Paryżu

Wagi to znaki, które cenią sobie luksus nawet bardziej niż Lwy czy Byki. Ich kosztowny gust sprawia, że idealnie odnajdą się w najdroższych dzielnicach miast. Uwielbiają prowadzić życie na wysokim poziomie, nawet jeśli je na to nie stać. Wagi doskonale pasują do Nowego Jorku i Paryża.

Skorpion w Holandii

Skorpiony są zwykle skryte i zamknięte. Ich żywiołem jest woda. Mogą przez to czuć się dobrze w otoczeniu jezior, mórz i oceanów. Dla Skorpionów najlepiej sprawdzą się duże miasta, w których łatwo można się ukryć i uciec od niechcianych spojrzeń. Idealnym miastem do życia jest dla nich Amsterdam.

Strzelec kocha naturę

Strzelce cenią sobie najbardziej wolność. To znak ognia, który jest najbardziej wyluzowany. Strzelce nie mają tendencji do przywiązywania się i nie lubią rzeczy lub osób, które ich ograniczają. Ich życiem kieruje żądza przygody. Dobrze odnajdą się w miejscu, które jest blisko natury. Takie kraje jak Kanada czy Norwegia będą idealne dla nich. Przez możliwość ucieczki w naturę, nie znudzi im się ich codzienna rutyna.

Zdjęcie Strzelce są żądne przygód i wolności / pexels.com

Koziorożec w Tokio

Koziorożce słyną ze swojej pracowitości i konsekwencji. To znak, który lubi zarabiać pieniądze, nawet jeśli nie zależy mu na ich wydaniu. Najlepsze miejsce dla Koziorożców powinno pozwolić im na szybki rozwój kariery i możliwość awansów. Przez swoje usposobienie, Koziorożce potrafią poświęcić się pracy i czerpią z tego przyjemność. Biznesowe stolice świata jak Londyn, Hongkong czy Tokio będą idealne dla tych karierowiczów.

Polecamy także: Horoskop dzienny dla każdego znaku zodiaku

Wodnik w Berlinie

Wodniki uwielbiają wyrażać siebie i swoje wyjątkowe poczucie stylu. Lubią unikatowe rzeczy z duszą i ludzi, którzy zaskakują. Berlin będzie idealnym miastem dla nich. Przez obecność wielu młodych ludzi i interesującą scenę klubową, miasto zachwyci Wodniki i stworzy dla nich bezpieczną przestrzeń na oryginalną autokreację.

Ryby na wyspach

Najwięksi marzyciele zodiaku zasługują na dobrą atmosferę i piękne widoki. Przez ich zamiłowanie do romantyzowania życia, piękna sceneria i przytulny dom wystarczą, aby je zadowolić. Ryby nie potrzebują wielkich wrażeń i emocji, aby czuć się szczęśliwymi. To znaki, które nie potrzebują ekscesów, jakie niesie ze sobą życie w dużym mieście. Liczy się dla nich to, aby nie musieć się niczym martwić i mieć odpowiednio dużo czasu na zachwyt codziennym życiem. Przyjemność sprawi im życie na wyspie Bali, Sycylii lub Krecie.

Horoskop, tarot, numerologia, znaki zodiaku - wszystko o tym, co przyniesie los. Na www.kobieta.interia.pl znajdziesz wróżby, przepowiednie, wizje i horoskopy dzienny, miesięczny, roczny.

***