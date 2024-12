Wacława to żeński odpowiednik imienia Wacław, które pochodzi z języka staropolskiego. W dawnych źródłach można spotkać je w formach Więcesława i Więcsława. Ciekawostką jest, że forma Wacława jest czeską wersją tego określenia, ale to ona utrwaliła się w języku polskim.

Wacławy to kobiety o wielowymiarowej osobowości, w której łączą się pozornie sprzeczne cechy. Z jednej strony są to osoby pełne energii, otwarte na świat i nowe doświadczenia, z drugiej - wrażliwe, empatyczne i skłonne do przebywania w samotności.