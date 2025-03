W życiu prywatnym możesz poczuć, że związki z ludźmi to podróż. Ktoś Ci w niej towarzyszy i wzajemnie zmieniacie się w czasie. Z czasem Wasze drogi mogą się rozjechać, ale teraz napędza Was chęć zdobywania doświadczeń, pragnienie pokazania światu, na co Was stać. W finansach możesz opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania lub pracę, wyjechać na stypendium.