Horoskop finansowy od wróżki Anne od 28 lipca do 3 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop finansowy - Baran

W tym tygodniu będziesz miał mnóstwo dobrej energii i humoru. W pracy na etacie ktoś może namawiać cię do robienia rozrachunków, ale opanuj chęć zemsty. Odpuść, a wyjdzie ci to na dobre. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny osobiście pilnować tego, co się dzieje w firmie, a unikną poważnych kłopotów i konsekwencji związanych z wykonaniem nieprecyzyjnych usług. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wpadną na nowatorskie pomysły, które będą bardzo opłacalne i być może zamiast wakatu otworzą własny biznes. W finansach nie będziesz narzekać na brak gotówki, której ci nie zabraknie. W weekend zajmiesz się sportem.

Horoskop finansowy - Byk

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie organizowaniu większych spotkań zarówno towarzyskich, jak i zawodowych. W pracy na etacie będzie sporo do zrobienia, nie licz więc na dodatkowy czas wolny. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały teraz nosa do inwestycji, które pozwolą im zarobić dodatkowe pieniądze. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny wykorzystać znajomości, a nawet tajne wpływy, które teraz się przydadzą. W sprawach finansowych to czas kiedy zatęsknisz za luksusem i wygodą, a to sporo kosztuje.

Horoskop finansowy - Bliźnięta

Letnia aura może przynieść wahania nastrojów. W pracy na etacie spokojnie wrócisz do tematów, które cię niepokoją i wreszcie je wyjaśnisz, jeśli będziesz cierpliwy. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny działać ostrożnie i z rozwagą, a nie wpadną w pułapkę, jaką zastawiła na nich konkurencja. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały bardzo szybko podjąć decyzję, jeśli chodzi o wyzwania, jakie przed nimi się pojawią. W sprawach finansowych to czas większych wydatków więc sprawdź, jakie masz zapasy, zanim rzucisz się w wir wydawania.

Horoskop finansowy - Rak

Aura tego tygodnia przyniesie ciekawe przemyślenia. W pracy na etacie będziesz poszukiwał ciekawych zadań, które motywować cię będą do działania. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą wpadną na nowe pomysły, które będą szybko chciały wprowadzić w życie firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na korzystne okazje związane z możliwością dorobienia. Sprawy finansowe, które od jakiegoś czasu sprawiały ci problemy, wreszcie znajdą swoją drogę, a ty poczujesz ulgę. W weekend uda ci się wyciszyć i wypocząć.

Horoskop finansowy - Lew

Aura tego tygodnia zachęci cię do załatwiania ważnych spraw i spotykania się z ludźmi. W pracy na etacie wymyślisz, jak sprytnie wybrnąć z trudnych sytuacji i pozbyć się niechcianych zaległości. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny szanować swój czas i nie poświęcać go w całości na działania biznesowe. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają szansę otrzymać intrygującą propozycję, która pozwoli im zdobyć dodatkowe doświadczenie przydatne w karierze. W sprawach finansowych zakupy będą udane, choć ostrożnie z wchodzeniem w debet. W weekend nie przejmuj się plotkami.

Horoskop finansowy - Panna

W tym tygodniu odzyskasz radość z życia. W pracy na etacie uporządkuj swoje sprawy i pozbądź się tych zadań, które zaburzają właściwy przepływ. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej wymagające i konsekwentne w swoich decyzjach, a nie zostaną same z całą robotą, bo w końcu od tego mają ludzi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny dać sobie wmówić, że muszą podjąć wakat, którego nie chcą tylko dlatego, że obecnie są bezrobotne. W sprawach finansowych uważaj na rachunki, bo z powodu pośpiechu coś może ci umknąć. W weekend dobrze ci zrobi więcej luzu.

Horoskop finansowy - Waga

Letnia aura zachęci cię do poszukiwania inspiracji i przeganiania nudy. W pracy na etacie spędzisz czas na przyjemnościach, bo jakoś nie będzie za dużo do roboty. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą zręcznie wyplączą się z interesów, które są słabo opłacalne, a zajmują mnóstwo czasu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny jasno określić swoje plany i konsekwentnie je realizować. W sprawach finansowych warto skorzystać z tych możliwości, które dadzą ci widoczną poprawę. W weekend zregenerujesz siły.

Horoskop finansowy - Skorpion

Już od samego poniedziałku skupisz się na realizowaniu ustalonych wcześniej celów. W pracy na etacie będziesz musiał nadrobić zaległości, których ci się nieco nazbierało. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny intensywnie się reklamować i trochę bardziej chwalić tym, co potrafią. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pomoc w swoich zamierzeniach pod warunkiem, że zainteresują się nauką lub zapiszą na określony kurs. W sprawach finansowych to dobry czas, aby poszukiwać oszczędności, które teraz będą ci bardzo potrzebne. W weekend szukaj odpoczynku w plenerze.

Horoskop finansowy - Strzelec

Czeka cię spokojniejszy tydzień, choć nie zabraknie wyzwań. W pracy na etacie będziesz mieć więcej zadań, ale wywalczysz coś dla siebie, bo będziesz bardziej spostrzegawczy od innych. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny brać na siebie zbyt dużych ilości dodatkowych obowiązków, bo szybko odczują wypalenie zawodowe, a efekty ich działań będą mizerne. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny podejmować decyzji o podjęciu wakatu, jeśli nie są do niego przekonane. W sprawach finansowych możesz mieć wrażenie, że pieniądze przeciekają ci przez palce. W weekend znajdź czas na odpoczynek i kulinarne atrakcje.

Horoskop finansowy - Koziorożec

W tym tygodniu możesz liczyć na nadejście lepszych dni. W pracy na etacie będziesz obowiązkowy i szybki, ale ludzie będą cię rozpraszać. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały zmienić plany i perspektywy, jeśli chcą usprawnić działania firmy i mieć z tego konkretne korzyści. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać na ludzi, którzy zechcą się nimi wysuszyć tylko dlatego, że są ostatnio na bezrobociu. W sprawach finansowych rozpraw się z zaległościami, aby zapewnić sobie spokojny sen. W weekend odpoczniesz w otoczeniu przyrody.

Horoskop finansowy - Wodnik

Aura tego tygodnia przypomni ci o zaległościach towarzyskich. W pracy na etacie na obowiązki popatrzysz bez entuzjazmu, ale przed nimi nie uciekniesz i będziesz mozolnie je wykonywał. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą słuchać intuicji i przeczuć, które pokażą im, co jest zbyt ryzykowne w interesach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się rozmów, które będą korzystne dla ich przyszłości. W sprawach finansowych przypomnisz sobie o zobowiązaniach, które od dawna na tobie ciążą, a których próbowałeś unikać. W weekend nie żałuj sobie przyjemności.

Horoskop finansowy - Ryby

Letnia aura przyniesie pewność siebie i szybkość działania. W pracy na etacie ktoś przypomni ci o zaległościach i nudnych obowiązkach, które trzeba będzie wykonać na już. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą wojownicze i nie ustąpią, dopóki nie dostaną tego, co chcą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się dopasować do roli narzuconej przez samego pracodawcę, aby tylko go zadowolić. W sprawach finansowych będziesz mógł pomnożyć swoje pieniądze. W weekend nie unikaj spotkań z ludźmi.

