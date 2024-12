Dodatkowe pieniądze na świąteczne wydatki? Wróżka ma dobre wieści, ale nie dla wszystkich

Horoskop finansowy na najbliższe dni dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne. Na co mogą liczyć zodiakalne Barany? Co czeka finansowo Byki, a na co powinny uważać Koziorożce? Sprawdź, co cię czeka 16-22 grudnia 2024 r.