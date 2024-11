W tym tygodniu co sobie postanowisz, to zrobisz. W pracy na etacie będziesz mieć trudność, żeby przekonać innych do swoich pomysłów i zachęcić ich do wspólnego działania. Wagi prowadzące własne biznesy skupią się na sprawach bieżących, które wymagają większego zaangażowania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia pomyślą o zorganizowaniu samodzielnej pracy niż podejmowanie roboty u kogoś. W sprawach finansowych warto poszukać korzystniejszych lokat dla swoich oszczędności.