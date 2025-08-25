Twój sierpniowy przewodnik po modzie plażowej od SHEIN

Sierpień na plaży to ostatni, złocisty rozdział letniej opowieści. Słońce grzeje wciąż mocno, jego światło jest cieplejsze, a każdy dzień niesie w sobie nutę wyjątkowości. W modzie plażowej oznacza to więcej odwagi, koloru i zmysłowych akcentów. W tym miesiącu królują barwy, które pięknie podkreślają opaleniznę - limonka, kobalt, soczysty pomarańcz. Faktury zyskują na znaczeniu: prążkowane materiały, boho plecionki i satynowy połysk dodają stylizacjom głębi. Coraz więcej kostiumów pełni też podwójną funkcję - po plaży stają się bazą miejskich stylizacji. W sierpniu kochamy balans - między wygodą a efektem wow! Właśnie w takiej roli najlepiej sprawdzą się propozycje marek SHEIN.

GLOWMODE, gdy wygoda spotyka najnowsze trendy

Wyobraź sobie, że budzisz się o poranku, słyszysz szum fal i jak najszybciej chcesz znaleźć się na plaży. Zakładasz na siebie minimalistyczny jednoczęściowy kostium, który otula twoje ciało niczym druga skóra, i wczesne promienie słońca łapiesz w trakcie porannej yogi. GLOWMODE proponuje looki dla osób, które nie chcą wybierać między wygodą a modą, tylko łączyć jedno z drugim.

A jeśli tego dnia masz w planach więcej ruchu, to jednoczęściowy kostium GLOWMODE w energetycznym czerwonym kolorze ci w tym pomoże. Idealny na plażowy trening, siatkówkę z przyjaciółmi czy przejażdżkę rowerem wzdłuż promenady. Marka GLOWMODE jest dobrze znana z ubrań fitness i akcesoriów do jogi, ale na plażę wchodzi równie pewnym krokiem. I zostanie tam na dłużej.

POESELLE - luksus w wersji plażowej

Marka POESELLE wie, jak sprawić, byś czuła się jak na wybiegu

Są takie chwile, kiedy sięgasz po jednoczęściowy kostium z głębokim dekoltem, satynowymi wykończeniami i subtelnym połyskiem marki POESELLE, by poczuć się elegancko. Ta marka wie, jak sprawić, byś czuła się jak na wybiegu - nic dziwnego: ten model zadebiutował na letnim pokazie mody SHEIN na Ibizie w klubie O Beach. Kostium to nie tylko wybór, ale także manifestacja szyku. W połączeniu z jedwabną spódnicą lub szerokimi spodniami stworzy gotowy look na romantyczną kolację o zachodzie słońca.

A może chcesz wyglądać, jakbyś właśnie zeszła z pokładu prywatnego jachtu?

Klasyczne białe bikini z wysokim stanem to doskonała baza do stylizacji w stylu kurortowym.

Dodaj narzutkę z muślinu, espadryle i słomkowy kapelusz - i jesteś gotowa! Wchodzisz do beach baru z klasą, bez wysiłku, a marka POESELLE udowadnia, że kostium kąpielowy może być pełnoprawną częścią eleganckiej garderoby.

Piękno w każdym rozmiarze z marką SWIM DD+

SWIM DD+ powstał z myślą o kobietach, które mają pełniejsze kształty

Kostium może być stworzony z myślą o pełniejszym biuście i krągłościach, które zasługują na odpowiednią oprawę. Do tego może świetnie trzymać, modelować i - co najważniejsze - dodawać pewności siebie. Tak wygląda panterkowy model stroju w wydaniu SWIM DD+, który świetnie ogrywa klasyczne centki i dodaje sporo seksapilu.

SWIM DD+ potrafi też zaskoczyć. Jeśli kochasz kolory, życie pełne wyzwań i odrobinę szaleństwa, to koniecznie postaw na pleciony kostium. Zrobi natychmiastowe wrażenie na tobie i na reszcie plażowiczów. Ale to nie wszystko! Będzie służył ci też jako świetna baza do stylizacji, np. z lekką narzutką i okularami. Został stworzony z myślą o kobietach, które nie boją się być zauważone!

Kostium, który zostaje z tobą na lata, a nie na lato

SHEIN stawia na modele, które łączą design z funkcjonalnością

Dobry kostium kąpielowy to coś więcej niż element garderoby - to twoja wizytówka na plaży, narzędzie do wyrażania siebie. Ten, który leży idealnie, potrafi wpłynąć na całą sylwetkę, dodać odwagi i sprawić, że każde wejście do wody będzie małym widowiskiem. Dlatego SHEIN stawia na modele, które łączą design z funkcjonalnością - od minimalistycznych fasonów po wyraziste printy. To propozycje, które zostają z tobą nie tylko na jedno lato, ale także na lata wspólnych podróży, wyjazdów i chwil, które chcesz zapamiętać. Teraz możesz mieć je z 15-proc. rabatem - wystarczy użyć kodu "LATO15" w aplikacji lub na stronie SHEIN. Wskocz w swój wymarzony kostium, by do końca wakacji i na każdym urlopie wyglądać (i czuć się) jak milion dolarów.

Zakupy na ostatnią chwilę? Zajrzyj na stronę pl.shein.com i odkryj kolekcje marek GLOWMOD, SWIM DD+ i POESELLE, które dzięki opcji dostawy w 5 dni mogą dotrzeć w mgnieniu oka, gotowe na twoją kolejną plażową przygodę. Niech lato będzie pełne spontanicznych wyjazdów, kolorów i stylizacji, które sprawią, że każda chwila stanie się niezapomniana.

