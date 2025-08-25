Skąd pochodzi kugel i dlaczego warto go spróbować?

Kugel to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni żydowskiej, tradycyjnie podawane podczas szabatów i świąt. Jego podstawą są ziemniaki, cebula i jajka, ale do masy często dodaje się również boczek, przyprawy czy olej. Całość trafia do piekarnika i po kilkudziesięciu minutach tworzy smakowitą i rumianą zapiekankę.

Choć w Polsce przywykliśmy do klasycznych zapiekanek ziemniaczanych z dodatkiem śmietany czy sera, kugel wyróżnia się inną strukturą i charakterystycznym smakiem. To potrawa, która nie tylko syci, ale też świetnie smakuje zarówno na świeżo, jak i na drugi dzień - podsmażona w plastrach nabiera wyjątkowej chrupkości.

Przepis na kugel - żydowską zapiekankę ziemniaczaną

Składniki:

1,5 kg ziemniaków,

150 g boczku wędzonego

4 duże jajka

3 cebule

4 ząbki czosnku

kilka łyżek oleju roślinnego do smażenia

masło do wysmarowania formy

przyprawy: płaska łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu, szczypta ostrej papryki, majeranek

Przygotowanie krok po kroku:

Przygotuj warzywa - obierz ziemniaki, cebulę i czosnek. Zetrzyj ziemniaki - połowę na tarce o grubych oczkach, drugą połowę na drobnych. Dzięki temu masa będzie miała idealną konsystencję. Podsmaż dodatki - jeśli używasz boczku, pokrój go w kostkę i podsmaż na oleju, aż wytopi się tłuszcz. Połącz składniki - w dużej misce wymieszaj ziemniaki, cebulę, czosnek, jajka, boczek i przyprawy. Dodaj 2-3 łyżki oleju. Przygotuj formę - wysmaruj naczynie żaroodporne masłem lub smalcem. Piecz kugel - przełóż masę ziemniaczaną do formy, wyrównaj i piecz w temperaturze 160st. C. przez około 45 minut, aż wierzch ładnie się zarumieni.

Podstawą dania są ziemniaki, najlepiej typ B lub C 123RF/PICSEL

Jak jeść kugel? Najlepiej smakuje na drugi dzień

Kugel doskonale sprawdza się jako samodzielne danie, ale może też być dodatkiem do mięs czy gulaszy. Co ciekawe, wielu smakoszy uważa, że najlepszy jest dopiero po dwóch lub trzech dniach od momentu pieczenia - gdy jego smaki się "przegryzą". Wówczas wystarczy pokroić go w plastry i podsmażyć, dzięki czemu będzie chrupiący jak nigdy.

