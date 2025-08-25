Pasta do kanapek z papryki

Węgrzy mają swój ajvar, Grecy htipiti, a Polacy? Mają po prostu paprykową pastę, a jej przygotowanie nie jest trudne. Wiadomo, że zagraniczne odpowiedniki mają sporo składników oraz trzeba chwilę poświęcić, aby je przygotować zgodnie z przepisem , ale istnieje wersja, która wpisuje się w koncepcję "dla leniwych". Mamy sporo papryki czerwonej i nie wiemy, co z niej zrobić? Czas zabrać się za przygotowania pasty kanapkowej z czerwonej papryki.

Pasta kanapkowa z czerwonej papryki: składniki

Plony papryki można wykorzystać do przygotowania pysznej pasty 123RF/PICSEL

2 kg czerwonej papryki,

2 cebule żółte,

5 ząbków czosnku,

4 łyżki oliwy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Paprykę kroimy na połówki, usuwamy nasiona. Cebulę i czosnek obieramy ze skórki. Warzywa kroimy na małe kawałki, wrzucamy do blendera i miksujemy na gęstą masę. Całość wrzucamy do rondla, stawiamy na kuchence i zagotowujemy pod przykryciem na małym ogniu. Kiedy papryka puści sok, dodajemy oliwę oraz przyprawy. Całość gotujemy na małym ogniu do momentu odparowania wody.

Pasta paprykowa jest już gotowa i po ostudzeniu można dodawać ją do kanapek. Oczywiście, przygotowany przez nas produkt może być również wykorzystywany w inny sposób: np. jako dodatek do sosów, ziemniaków, ryżu albo makaronu.

Pasta paprykowa do kanapek nie musi być zjadana od razu. Warto ją przełożyć do małych słoiczków, a następnie zawekować i później mieć ją np. w trakcie zimy.

Dlaczego warto jeść pastę kanapkową z papryki?

Paprykę można przed zmiksowaniem upiec w piekarniku 123RF/PICSEL

Papryka to warzywo wszechstronne, ponieważ może posłużyć nam do przygotowania wielu potraw. To nie wszystko jednak, co może nam zaoferować, ponieważ to źródło cennych dla naszego zdrowia substancji. Na pierwszym planie wysuwa się witamina C: ona nie tylko rewelacyjnie wpływa na odporność, ale także pomaga regulować ciśnienie tętnicze oraz korzystnie oddziałuje na kondycję skóry.

W papryce znaleźć można również silny przeciwutleniacz likopen. To właśnie on pomaga pozbywać się nadmiaru toksyn z organizmu, usuwa wolne rodniki, a także zapobiega nadmiernemu starzeniu się komórek organizmu. Co ciekawe, pod wpływem obróbki cieplnej zawartość likopenu nie zmniejsza się.

