Co przyniesie poniedziałek, 24 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana - Karta 6 Buław

W życiu prywatnym widać sukces, zrobienie doskonałego pierwszego wrażenia, zadowolenie z siebie i podziw ogółu. Jeśli chcesz brylować w towarzystwie, to teraz masz znakomitą okazję. W związku uda Ci się zapewne przepchnąć swój plan, udowodnić, że masz rację. W finansach możesz otrzymać zadośćuczynienie, pierwszą nagrodę lub rekompensatę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka - Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych trzeba będzie otwarcie porozmawiać o pewnym problemie albo chociaż przyznać przed sobą, że on w ogóle istnieje. Tematy tabu zdarzają się w najlepszych rodzinach. Czasem są też jedynym sposobem, by nie doszło do awantur. W końcu jednak trzeba tego "słonia w pokoju" dojrzeć i poruszyć. W finansach możesz odkryć, gdzie uciekają pieniądze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt - Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych trzeba nie tylko umiejętności, ale też przede wszystkim odwagi i samozaparcia, żeby wybić się ponad przeciętność. Otoczenie może z dystansem podchodzić do Twoich projektów. Przez niektórych przemawia zapewne zazdrość, ale inni są szczerze zaniepokojeni. Nastaw się na dialog. W finansach możesz stanąć przed komisją, referować projekt.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka - Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym stres lub poczucie winy mogą nad Tobą górować i odbierać radość. Przewlekły lęk przypomina dzień, w którym słońce uległo zaćmieniu. Niby da się funkcjonować, ale obroty drastycznie zwalniają, a otoczenie robi się niegościnne. Znajdź kogoś, komu możesz się bezpiecznie zwierzyć. W finansach ktoś może przypomnieć się ze starą sprawą.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa - Karta Król Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która przyjmuje nonszalancką postawę i zdaje się nigdzie nie spieszyć. Człowiek ten do celu dąży powoli, a z konkurencją wygrywa wytrwałością. Jeśli chcesz odnieść sukces w miłości, podejdź do spraw na zasadzie "wszystko mogę, nic nie muszę". W finansach długofalowa inwestycja może zaprocentować.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny - Karta Słońce

W relacjach prywatnych trzeba Ci będzie zaprzyjaźnić się ze swoją mroczną stroną, zaakceptować, że nie wszystko jest idealne - ani w Tobie, ani w otoczeniu. To zresztą właśnie te niedoskonałości pozwalają nam docenić piękno oraz dobro. Stanowią dla niego punkt odniesienia, doskonałe tło. W finansach możesz zyskać, handlując warzywami i zbożem, uprawiając rolę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi - Karta Siła

W kontaktach prywatnych kluczowe będzie dzisiaj doskonałe panowanie nad sobą, postawa pełna godność. Nie wdawaj się w żadne pyskówki. Całkiem możliwe, że prawda sama się obroni. Czasem lepiej żałować przykrości, którą się jedynie usłyszało, niż przykrości, którą się usłyszało i powiedziało. W finansach należy uciąć wszelkie spekulacje, położyć rękę na tym, co Twoje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona - Karta 3 Kielichów

W kontaktach osobistych widać radość dzieloną w większym gronie, imprezę, na której czujesz się najważniejszym gościem, zgraną ekipę, która kibicuje Ci na drodze do sukcesu. Jeśli komuś obok wiedzie się w miłości, to ciesz się z tego. Każde takie pozytywne zdarzenie to również Twoja szansa. W finansach możliwa będzie komitywa z przyjaciółmi, dobrymi znajomymi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca - Karta 4 Mieczy

W kontaktach osobistych konieczne może okazać się oddalenie, czasowa separacja. Niekiedy nie ma innego wyjścia, jak pozostawić kogoś jego problemom. Poczucie, że jesteśmy zdani na siebie, może nam dodać skrzydeł i umocnić wiarę we własne możliwości. Nie wyręczaj nikogo w rozwoju. W finansach im mniej świadków, plotek i domysłów, tym lepiej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca - Karta Księżyc

W relacjach prywatnych na wierzch mogą wyjść pewne wstydliwe lub kontrowersyjne sprawy. To ważne, by dążyć do prawdy i nie dawać posłuchu plotkom oraz oskarżeniom rzucanym w emocjach. Otoczenie jest bardziej skupione na swoim lęku niż na prawdzie, którą usłyszało. W finansach możesz trafić w nieprzyjazne środowisko, z którego lepiej jak najszybciej uciekać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika - Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym wystrzegaj się negatywnego wpływu przeszłości. Każdy z nas ma tendencję do powielania wzorców swoich przodków. W dzieciństwie oprócz rodzinnego domu nie ma wiele innych miejsc, w których moglibyśmy się uczyć miłości. Z wiekiem jednak liczba opcji się zwiększa, a to powinno być naszą siłą. W finansach przeszłość dominuje nad teraźniejszością.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb - Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym niektóre relacje mają potencjał wzrostu, ale nie sprzyja im czas lub... obecność innych ludzi. W tłoku nic nie rozwija się dobrze. Przemyśl, kto ma na Ciebie istotny wpływ, czyich rad warto słuchać, czy nie wycofujesz się przed czasem i czy nie poprzestajesz na małym. W finansach bezpieczna inwestycja przyniesie niewielki, ale pewny zysk.

