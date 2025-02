Lew ma imponujące umiejętności kierownicze - to urodzony lider, który potrafi inspirować współpracowników do wytrwałej i solidnej pracy. Lew jest odważny i wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane projekty traktuje jak wyzwanie. Ten znak zodiaku nigdy się nie poddaje!

Lew to zdecydowanie jeden z najtrudniejszych znaków zodiaku. Jest wszystkowiedzący i przekonany o własnej nieomylności, a o przysłowiową "rację" walczyć będzie do ostatniej kropli krwi. Niestety, nie zawsze jest to walka na argumenty - Lew nie potrafi prowadzić debat czy spokojnych dyskusji, za to prezentuje spektakl obfitujący w wybuchy złości i szyderczy śmiech, a próby przekazania mu nawet sztywnych faktów, po prostu wyśmiewa. Lew wypowiada się nawet na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia, zalicza gafy czy towarzyskie wpadki, a mimo to wciąż jest głęboko przekonany o własnej racji.