Ten znak zodiaku to urodzony naukowiec. Przenikliwy umysł i inteligencja

Panna to zdecydowanie jeden z najbardziej inteligentnych znaków zodiaku . Uwielbia zgłębiać różne dziedziny wiedzy i zbierać informacje, a jej umysł to prawdziwa, uporządkowana encyklopedia, z której bardzo chętnie i często korzysta.

Panna to urodzony analityk, który szybko i sprawnie wyciąga konkretne wnioski i w imponujący sposób korzysta z umiejętności swojego umysłu. Jest też bardzo dokładna, drobiazgowa i szczegółowa, co sprawia, że jest dosłownie marzeniem każdego szefa. Jej perfekcjonizm bywa oczywiście czasem wadą, a analizowanie wszystkiego do bólu potrafi zatruć życie, ale finalnie Panna to bardzo cenny członek zespołu o świetnych zdolnościach organizacyjnych. To jednak zaledwie niewielki procent jej możliwości!