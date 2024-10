Dworzec w snach symbolizuje przede wszystkim podróż, zmiany i nowe początki. To miejsce, z którego ludzie wyruszają w nieznane, żegnając się z przeszłością i bliskimi. Motyw ten może więc wskazywać na to, że właśnie jesteś na progu ważnej zmiany.

Dworzec pełen ludzi i chaosu może wyrażać uczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami i nadmiarem stresu. Może to oznaczać, że masz wiele spraw na głowie i czujesz, że tracisz kontrolę nad sytuacją. Warto zaznaczyć, że sam chaos może symbolizować dezorientację oraz brak jasności co do kierunku, w którym zmierzasz.