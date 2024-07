Imię to w Polsce zyskało popularność w latach 70. Do tej pory jest w czołówce

Otwarta na nowe doświadczenia, towarzyska i pewna siebie. Eliza to kobieta, która nie boi się wyzwań, dąży do celu, choć bywa nazbyt uparta. Jakimi jeszcze cechami charakteryzuje się dziewczyna o tym imieniu? Jakie zawody podejmuje i co stanowi dla niej najważniejsze wartości w życiu?