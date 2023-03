Niestety, nic nie wskazuje na to, by wraz z końcem zimy miały skończyć się problemy finansowe Polaków. Rekordowa inflacja nie odpuszcza, a w ostatnich tygodniach wzrost cen szczególnie odczuwalny jest w sklepach spożywczych. Kolejne psychologiczne granice przekraczają ceny warzyw i owoców - na skrzynkach z pomidorami i papryką, "trójka z przodu" nikogo już nie dziwi. Drożeje też cukier, tłuszcze i nabiał. Ekonomiści zapowiadają, że to będzie wyjątkowo droga Wielkanoc.

Horoskop finansowy na kwiecień. Ostrzeżenie dla trzech znaków zodiaku

Choć podejmując decyzje finansowe najrozsądniej jest zaufać ekonomistom i analitykom, część osób "dla równowagi" lubi również sprawdzić, co o ich budżecie mówią gwiazdy. W Interii możesz przeczytać horoskop na cały miesiąc przygotowany przez wróżkę Mariwę, a także tygodniowy horoskop finansowy wróżki Airy. My z przeanalizowaliśmy horoskop miesięczny na kwiecień i wybraliśmy trzy znaki zodiaku, które w nadchodzącym miesiącu powinny szczególnie ostrożnie obchodzić się ze swoimi pieniędzmi. Oto one:

Horoskop finansowy na kwiecień: Baran powinien uważać na wydatki

Jak pisze wróżka Mariwa, w kwietniu Barana pochłoną sprawy uczuciowe. Szczęśliwie zakochany bądź na nowo odkrywający uczycie do długoletniego partnera lub partnerki, nie będzie miał głowy do spraw zawodowych i finansowych. A to może mieć przykre konsekwencje. Zbyt rozrzutne wydawanie pieniędzy może pod koniec miesiąca doprowadzić do przykrej sytuacji. Zwłaszcza, że gwiazd mówią o nieprzewidzianych wydatkach. Co więcej, Baran powinien z pewną dozą nieufności podchodzić do pozornie intratnych propozycji, obiecujących inwestycji lub dobrych rad. "Merkury w tym miesiącu sprawi, że Baran będzie podatny na wpływy innych i może zostać oszukany na dość dużą kwotę" - pisze wróżka Mariwa.

Horoskop finansowy na kwiecień: Waga skłonna do ryzykownych zachowań

Choć pieniędzy Wadze nie powinno zabraknąć, mogą pojawić się problemy z nierozerwalnie związaną z nimi pracą. Wszystko przez chwiejny nastrój i zbytnią impulsywność, która w nadchodzącym miesiącu będzie cechowała zachowanie tego znaku zodiaku. "Mars i Merkury sprawią, iż Waga będzie skłonna do ryzykownych działań w związku ze swoją pracę. Dlatego powinna się zastanowić co najmniej kilka razy, co i komu chce powiedzieć. Ponieważ jedno słowo za dużo, może zniweczyć to, na co ostatnio tak ciężko pracowała" - pisze wróżka Mariwa.

Horoskop finansowy na kwiecień: Wodnik i impulsywne wydatki

Nowa pora roku, Wielkanoc, a może również weekendowy wyjazd... wszystkie te czynniku sprzyjają impulsywnym wydatkom. Choć dokonywanie zakupów pod wpływem porywów serca nigdy nie jest dobrą praktyką, w kwietniu Wodnik powinien szczególnie uważać na tego rodzaju zachowania. Kilka chwil szaleństwa wystarczy, żeby przepuścić sporą część wypłaty. Zwłaszcza, gdy zakupów dokonuje się w internecie.