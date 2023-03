Data urodzenia potrafi zdradzić wiele o charakterze i podejściu do życia konkretnej osoby. Zdaniem miłośników astrologii to właśnie znak zodiaku ma wpływ na nasze zachowania i emocje. Eksperci serwisu astrologicznego oroscopodioggiedomani.it stworzyli ranking najpiękniejszych znaków zodiaku. Osoby urodzone w tych miesiącach mają być chodzącymi pięknościami.

Strzelec

Uczucia Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie Znaki zodiaku zostały ocenione przez ekspertów w dziesięciostopniowej skali. Pierwsze miejsce, z maksymalną liczbą punktów, przypadło Strzelcom. Osoby spod tego znaku cechuje niesamowita, często wręcz wyjątkowo charakterystyczna uroda, która zapada w pamięć. Urodzeni pomiędzy 21 listopada a 21 grudnia zostali uznani za chodzące ideały, od których wręcz trudno oderwać wzrok.

Osoby spod znaku Strzelca wiedzą jak odpowiednio zadbać o swoje ciało, a ich niekwestionowanym atutem jest przenikliwe, ściągające uwagę i wręcz zaglądające w głąb duszy spojrzenie.

Reklama

Zobacz również: Przepowiednie na pierwszy dzień wiosny 2023! Świat czekają ogromne zmiany?

Byk

Tę samą, maksymalną ilość punktów zdobył Byk. Mężczyzna spod tego znaku, według ekspertów, może być tak przystojny, że kobiety wręcz "mdleją" na jego widok. Podobnie w przypadku kobiet. Te urodzone pomiędzy 20 kwietnia a 21 maja bez trudu mogą ubiegać się o miano najpiękniejszych na świecie.

Lew

Podium najpiękniejszych znaków zodiaku zamyka Lew, który zdobył w zestawieniu dziewięć punktów. Osoby urodzone pomiędzy 23 lipca a 23 sierpnia cechują się wyjątkową, ale uniwersalną urodą. Ich największą zaletą jest autentyczna skromność.

Osoby spod znaku Lwa lubią dbać o swój wygląd, modnie się ubierać i zwracać uwagę na najnowsze trendy. Mają wręcz zniewalający uśmiech!

Zdjęcie Data urodzenia potrafi zdradzić wiele o charakterze i podejściu do życia konkretnej osoby / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Szczęśliwe daty urodzenia. Tym ludziom wszystko się udaje!

Bliźnięta

Tę samą ilość punktów co Lew zdobyły również Bliźnięta. Osoby spod tego znaku zodiaku wyglądają jednak tym lepiej, im mniej o siebie dbają. Uroku dodają im nieułożone włosy czy lekko niedopracowany strój. Kluczem do atrakcyjności osób spod znaku Bliźniąt jest umiejętność wniesienia do swojego wyglądu nieco szaleństwa.