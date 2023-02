Fryzura dobrana do znaku zodiaku. Jakie cięcie dla Ryby, a jakie dla Skorpiona?

Zwolennicy astrologii twierdzą, że gwiazdy wywierają ogromny wpływ na nasz charakter. Data urodzenia determinuje wiele cech naszej osobowości, dzięki którym jesteśmy w stanie również określić, co przypadnie nam do gustu, a co nie

W horoskopy można wierzyć lub całkowicie deprecjonować ich wartość. Jeżeli jednak zależy nam na kreowaniu wizerunku zgodnym z horoskopem, powinniśmy mieć świadomość, jaka jest nasza idealna fryzura dopasowana do znaku zodiaku

Wyjaśniamy, na jakie uczesanie zgodnie z astrologią postawić powinny osoby spod znaku Byka, Ryby czy Skorpiona. Oczywiście jest to jedynie ciekawostka, a przed wykonaniem metamorfozy warto zawsze skonsultować swoją decyzję ze stylistą

Fryzura a astrologia. Co wybrać dla Ryby, a co dla Skorpiona?

Zdjęcie Kolor dopasowany do znaku zodiaku z trygonu Wody musi podkreślać marzycielską naturę tych znaków. / 123RF/PICSEL

Zanim przejdziemy do konkretnych fryzur dobranych do znaków zodiaku, omówmy krótko temat koloru włosów. Jest on bowiem kluczowy, gdy zależy nam na kreowaniu spójnego wizerunku, który podkreśli atuty naszej urody i charakter.

Wyboru konkretnego odcienia najlepiej dokonać na podstawie typu urody. Znaki zodiaku dzielą się jednak na cztery konkretne żywioły, na podstawie których możemy wykreować swój image.

Ogień: Baran, Lew i Strzelec - To osoby dynamiczne i pełne pasji, a ich wielki temperament z pewnością podkreślą wyraziste odcienie miedzi, czerwienie, burgundy, truskawkowe blondy. Sprawdzić może się również czekoladowy brąz lub koloryzacja w stylu sombre.

Woda: Ryby, Rak i Skorpion - Kolor dopasowany do znaku zodiaku z trygonu Wody musi podkreślać marzycielską naturę tych znaków. Na pewno sprawdzą się tutaj subtelne róże, lodowe blondy, czy szalenie modne karmelowe brązy.

Ziemia: Byk, Panna i Koziorożec - Idealny odcień musi być jak najbardziej naturalny. Z żywiołem ziemi najlepiej współgrają popielate, ciemne blondy, orzechowe i kawowe brązy, mahonie oraz tradycyjna ciemna czerń.

Powietrze: Wodnik, Bliźnięta i Waga - Najlepiej wybrać kolor włosów, który pozwoli wydobyć na zewnątrz ich kreatywność. Może być to biel, niejednorodny brąz ze złotymi refleksami, pastelowy fiolet albo niebieski blond. Sprawdzą się również oryginalne, dwukolorowe fryzury.

Fryzura dopasowana do znaku zodiaku. Cięcie dla Bliźniąt, Wagi i Panny

Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Dynamiczne Barany prowadzą aktywny tryb życia. Ich włosy koniecznie powinny zostać związane w gładki kok lub kucyk tak, aby mogły bez przeszkód cieszyć się życiem.

Instagram Post Rozwiń

Byk (20 kwietnia - 20 maja

Kobiety spod tego znaku są pracowite i eleganckie. W ciągu dnia nie mają wiele czasu, aby poprawić uczesanie. Idealna fryzura dla Byka to gładkie i proste pasma opadające na ramiona.



Instagram Post Rozwiń

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Fryzura dla Bliźniąt musi współgrać z ich usposobieniem. Kobiety spod tego znaku są młode duchem niezależnie od wieku, dlatego powinny postawić na modną grzywkę w stylu francuskim. Curtain bangs świetnie podkreśli ich charakter.

Zdjęcie Grażyna Torbicka wygląda jak milion dolarów. Piękna dziennikarka postawiła na modną fryzurę dla pań po 60-tce w stylu curtain bangs / Jacek Dominski/ / East News

Instagram Post Rozwiń

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Asymetryczna grzywka w stylu Emily Ratajkowski to modna fryzura, która podkreśli ciepło bijące od kobiet spod znaku Raka. W zależności od preferencji można połączyć ją z fryzurą przed lub za ramiona, a także z całkiem długimi kosmykami.

Instagram Post Rozwiń

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Nie od dziś wiadomo, że grzywa ambitnej i pewnej siebie zodiakalnej Lwicy jest jej znakiem rozpoznawczym. Należy więc wybierać naturalne, pełne upięcia, koniecznie z opadającymi na bok pasmami tak, aby stworzyć efekt maksymalnej objętości.



Instagram Post Rozwiń

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Fryzura dopasowana do znaku zodiaku Panny musi być prosta i praktyczna. Rozwichrzone pasma na pewno nie są dla niej. Najlepiej sprawdzą się tutaj pasma gładko zaczesane do tyłu w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej .



Instagram Post Rozwiń

Waga (23 września - 22 października)

Blunt bob to wielowymiarowa fryzura, którą można stylizować na wiele sposobów. Idealnie podkreśli więc ona charakter zodiakalnych Wag, znanych ze swej nieco zmiennej natury.

Instagram Post Rozwiń

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony lubią wyróżniać się z tłumu, dlatego w tym sezonie panie spod tego znaku powinny postawić na wystopniowane wolf cut. To warstwowe cięcie na pewno nie pozwoli im zatracić się w tłumie.

Instagram Post Rozwiń

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Do tak silnej i nieprzewidywalnej osobowości również pasuje uczesanie charakterystyczne i wyraziste. Fryzura dla Strzelca, na którą powinny zdecydować się panie spod tego znaku to mocno wycieniowane, asymetryczne shaggy hair.



Instagram Post Rozwiń

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Kobiety spod tego znaku z reguły dobrze wiedzą, czego chcą od życia. Jednocześnie są dobrze zorganizowane i mają mnóstwo obowiązków, dlatego fryzura dla Koziorożca taka jak klasyczny bob świetnie sprawdzi się w ich przypadku.



Instagram Post Rozwiń

Wodnik (20 stycznia - 18 luty)

Fryzura dla Wodnika powinna być równie nietuzinkowa i pełna życia co pani spod tego znaku. Jeśli nie straszne są im krótkie fryzury damskie, dobrym wyborem może okazać się modne pixie cut.



Instagram Post Rozwiń

Ryby (19 luty - 10 marca)

Fryzura dla Ryb, którą polecamy najbardziej to kobiece fale w różnych wersjach. Większe lub mniejsze loki na pewno podkreślą romantyczną naturę tego znaku zodiaku.

Instagram Post Rozwiń

