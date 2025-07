To imię wyszło w Polsce z użycia. Nosi je kobieta zaradna i wrażliwa na innych

Karolina Woźniak

Bywa uparta, ale dzięki temu skutecznie dąży do założonych celów. Mimo swojej dużej zaradności, jest jednocześnie skromna. Gryzelda to pani o wyjątkowych cechach charakteru, która umie zatroszczyć się o innych. Co więcej, można powiedzieć o kobiecie, która otrzyma to imię po narodzinach?