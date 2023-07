Horoskop anielski na sierpień 2023 jest podpowiedzią, jak należy postępować, aby móc liczyć na wsparcie opiekunów ósmego miesiąca roku kalendarzowego. W samym środku lata cennych wskazówek udzielają nam dwie nadnaturalne istoty - anioł Verchiel oraz aniel Hamaliel. To korzystna kombinacja, którą warto wykorzystać do osiągnięcia swoich celów.

Będący patronem zodiakalnego Lwa , anioł Verchiel rozświetli nasze życie energią optymizmu, doda nam pewności siebie i charyzmy.

, anioł Verchiel rozświetli nasze życie energią optymizmu, doda nam pewności siebie i charyzmy. Z kolei anioł Verhiel, który na co dzień wspiera zodiakalne Panny , pomoże nam dostrzec pozytywne strony pozornie trudnych sytuacji.

, pomoże nam dostrzec pozytywne strony pozornie trudnych sytuacji. Co czeka nas w najbliższych tygodniach? Oto horoskop na sierpień 2023.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Horoskop anielski dla Barana. Nie będzie mógł usiedzieć w jednym miejscu

Baran będzie czuł się teraz rewelacyjnie. Ten znak zodiaku w pierwszej połowie miesiąca nie będzie potrafił usiedzieć w jednym miejscu. Możliwe, że rzuci się w wir spotkań towarzyskich, a anioł Verchiel doda im charyzmy i pewności siebie w nawiązywaniu kontaktów.

Barany, które ostatnio zaniedbały obowiązki w pracy, wkrótce będą miały szansę zrehabilitować się w oczach szefa. W drugiej połowie miesiąca. Anioł Hamaliel pomoże im się skupić, dzięki czemu szybko uporają się z projektami, które odkładały przez dłuższy czas.

Horoskop anielski dla Byka. Rozbudzi namiętność w swoim związku

Byk często mają problemy z okazywaniem uczuć. W sierpniu mają jednak szanse na nowo rozniecić nieco przygasły już płomień namiętności w stałych związkach. A to wszystko za sprawą wstawiennictwa anioła Verchiela, który sprawi, że będą teraz bardzo romantyczne. Randka z kimś interesującym na pewno okaże się dobrym pomysłem również w przypadku singli.

W drugiej połowie miesiąca Byki powinny kierować się intuicją. Aniel Hamaliel radzi, aby osoby spod tego znaku zodiaku, zawierzyły teraz tak samo swojemu intelektowi, jak i sercu. Podejmując ważne decyzje, nie należy więc zbyt długo się zastanawiać, bo to tylko spotęguje problemy.

Horoskop anielski dla Bliźniąt. Odkryje swój bliźniaczy płomień

Bliźnięta mogą liczyć w tym miesiącu na miłe niespodzianki zwłaszcza w sferze miłosnej. Jeżeli tylko nie zamkną się ludzi, wszechświat ześle do nich bratnią duszę lub bliźniaczy płomień, który od razu wywoła u nich szybsze bicie serca. Pytanie tylko, czy skorzystają ze swojej szansy.

Jak wiadomo, osoby spod tego znaku zodiaku mają skłonność do powierzchownego traktowania relacji, na co muszą uważać szczególnie w drugiej połowie miesiąca. Hamaliel będzie wówczas robił, co może, aby powstrzymać je przed odtrącaniem wartościowych ludzi. Bez pomocy samych Bliźniąt jego działania mogą okazać się jednak bezcelowe.

Zdjęcie Czy anioły w sierpniu będą sprzyjać zodiakalnym Bliźniętom? / 123RF/PICSEL

Horoskop anielski dla Raka. Zacznie wreszcie cieszyć się życiem

Zodiakalny Rak na pierwszym miejscu rzadko stawia samego siebie. Nad własne dobro często przedkłada rodzinę i znajomych. W sierpniu Anioł Verchiel doda mu szczypty egoizmu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Osoby spod znaku Raka w tym miesiącu końcu zaczną realizować swoje własne potrzeby. Samotny weekend w górach, wizyta w salonie piękności, a może po prostu obiad na mieście? Wybór zależy już tylko od nich. Najważniejsze, że będą teraz cieszyć się życiem.

Horoskop anielski dla Lwa. Może liczyć na zastrzyk dodatkowej gotówki

Pierwsza połowa miesiąca będzie należeć do zodiakalnego króla dżungli. Dzięki wstawiennictwu swojego patrona Lew będzie czuł się pewnie we własnej skórze. Genialnymi pomysłami będzie rzucał jak z rękawa, a to pomoże mu zyskać uznanie w oczach przełożonych.

Niewykluczone także, że Lwy czeka zastrzyk dodatkowej gotówki. Zwłaszcza jeśli w pełni skupią się na swoich planach w drugiej połowie miesiąca, gdy opiekę nad nimi przejmie mistrz sztuki mobilizacji - anioł Hamaliel.

Instagram Post Rozwiń

Horoskop anielski dla Panny. Czeka ją okres dobrej zabawy w gronie znajomych

Dla skrupulatnej Panny sierpień będzie interesującym okresem. Osoby spod tego znaku wreszcie doczekają się upragnionego urlopu i będą mogły opuścić gardę. Same będą tym zdziwione, jednak spodoba im się spontaniczna energia wprowadzona przez anioła Verviela.

Krótko mówiąc, Panny czeka miesiąc dobrej zabawy w gronie znajomych i rodziny. A jeśli będą cieszyć się chwilą, to być może podczas jednej z imprez uda im się poznać kogoś wyjątkowego.

Horoskop anielski dla Wagi. Będzie przeżywać emocjonalny rollercoaster

Połączenie ognisto-ziemskiej energii aniołów: Verhiela i Hamaliela nie będzie sprzyjać w tym miesiącu zodiakalnej Wadze. Na horyzoncie widać u niej emocjonalny rollercoaster, dlatego osoby spod tego znaku w pierwszej połowie sierpnia powinny się wyciszyć. Angażowanie się we wszystko doprowadzi je jedynie frustracji.

W drugiej połowie miesiąca warto zaś postawić na samotne podróże. A jeśli towarzyska powietrzna Waga konieczne zechce spędzić czas w gronie znajomych, powinny być to najbliższe osoby, które zniosą jej nagłe zmiany nastroju. .

Zdjęcie Anioły zwiastują trudny okres dla zodiakalnej Wagi / 123RF/PICSEL

Horoskop anielski dla Skorpiona. W sierpniu czeka go ważna decyzja

Skorpiony stoją u progu podjęcia ważnej decyzji, która będzie rzutować na ich dalsze życie. Nie powinny podejmować jej w pierwszej połowie miesiąca, gdy ognista energia anioła Verhiela może Skorpionom bardziej przeszkodzić, niż pomóc.

Niezależnie od tego, czy Skorpion ma zamiar zmienić pracę, czy wejść w nowy związek, powinien pomyśleć nad tym po 22 sierpnia. Wówczas Hamaliel doprowadzi go do słusznych wniosków.

Horoskop anielski dla Strzelca. Pogodzi się z dawnym wrogiem

Sierpień będzie dla Strzelców szalonym okresem. Letnia energia sprawi, że będą chciały korzystać z życia, bawiąc się i flirtując z atrakcyjnymi ludźmi. W życiu osobistym nie będą chciały angażować się w poważne relacje, a w pracy skupiać na sprawach, które wymagają od nich zaangażowania.

Pod koniec miesiąca niespodziewanie może nastąpić u nich przełom. Hamaliel wreszcie skłoni je do przemyśleń pod których wpływem postanowią odnowić dawne znajomości. Być może nawet pogodzą się z dawnymi wrogami.

Zdjęcie Anioły według wierzących mają niezwykłą moc pomagania ludziom / 123RF/PICSEL

Horoskop anielski dla Koziorożca. W sierpniu pogodzi się z przeszłością

Analityczne Koziorożce mają skłonność do rozpamiętywania przeszłości w nieskończoność. A Verhiel nie będzie mógł już dłużej na to patrzeć, dlatego w sierpniu postanowi wreszcie skłonić je do korzystania z życia. To pomoże im pogodzić się z utratą dawno utraconej miłości i wybaczenia sobie dawnych porażek.

Jeżeli Koziorożce wysłuchają jego rad, to również koniec miesiąca będzie dla nich korzystny. Energia Hamaliela pomoże im ułożyć życie według nowego, lepszego schematu.

Horoskop anielski dla Wodnika. Będzie zmuszony porzucić swoje plany

Wodniki są spontaniczne, co na ogół jest odbierane pozytywnie. W sierpniu nie powinny jednak wyrywać się przed szereg, tylko pozwolić przejąć inicjatywę swoim bliskim.

Ich własna intuicja nie będzie teraz najlepsza, przez co mogą być zmuszone porzucić swoje wakacyjne plany. Nie powinny się jednak tym przejmować. Hamaliel dopilnuje bowiem, aby w drugiej połowie miesiąca wszechświat przygotował dla nich miłe niespodzianki.

Horoskop anielski dla Ryb. Pokłócą się z bliską osobą

Niestety pierwsza połowa sierpnia nie będzie korzystnym czasem dla zodiakalnych Ryb. Jeżeli w porę nie ugryzą się w język, podczas rodzinnego grilla może dojść do ostrej wymiany poglądów, a to skutkować będzie poważną kłótnią z bliską osobą.

Ten konflikt załagodzi się dopiero w pod koniec miesiąca, gdy Anioł Hamaliel postanowi im pomóc. Wówczas wszechświat wynagrodzi Rybom trudne dni.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj również:

Te 3 znaki zodiaku będą bajecznie bogate. W sierpniu pieniądze same do nich spłyną

Trzy znaki zodiaku to teściowe z piekła rodem. Uważaj, bo są wścibskie i natrętne

5 najbardziej cwanych znaków zodiaku. Nie daj się im przechytrzyć

Zobacz także: