Spis treści: 01 Horoskop cygański - co to jest i na czym polega?

02 Horoskop cygański - jak go obliczyć?

03 Horoskop cygański - 8 kart. Którą z nich jesteś?

04 Horoskop cygański na 2023 rok

Horoskop cygański - co to jest i na czym polega?

Twórcami horoskopu cygańskiego są Romowie, potocznie zwani Cyganami. Wierzyli oni, że poszczególnym okresom w roku patronują konkretne karty z talii klasycznej. Osoby pozostające pod patronatem tej samej karty mają zaś pewne wspólne cechy, talenty i upodobania.

Horoskop ten opiera się na 8 kartach, a przyporządkowane im przedziały czasowe są zupełnie inne, niż w przypadku horoskopu zodiakalnego. Warto sprawdzić, jaka karta (znak) jest nam przypisana i dowiedzieć się o sobie nieco więcej. Ta grupa etniczna posiada bowiem wrodzone predyspozycje do wróżenia.

Horoskop na 2023 rok dla osób będących pod patronatem danej karty pozwoli zaś zajrzeć w przyszłość i ukaże, czego mogą się spodziewać przedstawiciele poszczególnych znaków.

Horoskop cygański - jak go obliczyć?

Horoskop cygański dzieli rok na 8 okresów, którym przyporządkowane są poszczególne karty. Warto jednak wiedzieć, że nie są to przedziały równe - na przykład królowi kier przypisanych jest tylko kilka dni grudnia. Sprawdź, jaka karta odpowiada twojej dacie urodzenia:

Szóstka trefl (30 grudnia - 15 lutego)

(30 grudnia - 15 lutego) Siódemka trefl (16 lutego - 5 kwietnia)

(16 lutego - 5 kwietnia) Ósemka trefl (6 kwietnia - 18 czerwca)

(6 kwietnia - 18 czerwca) Dziewiątka kier (19 czerwca - 2 lipca)

(19 czerwca - 2 lipca) Dziesiątka karo (3 lipca - 10 września)

(3 lipca - 10 września) Walet pik (11 września - 11 listopada)

(11 września - 11 listopada) Dama trefl (12 listopada - 22 grudnia)

(12 listopada - 22 grudnia) Król kier (23–29 grudnia)

Horoskop cygański - 8 kart. Którą z nich jesteś?

Horoskop cygański to nie to samo co karty cygańskie. Talia cygańskich kart składa się z 36 kart i znana jest również jako "Tarot cygański". Cygański horoskop jest czymś zupełnie innym. Wykorzystuje wybrane karty klasyczne, działając nieco podobnie do horoskopu astrologicznego. Którą kartą jesteś ty, a którą twoi bliscy?

Szóstka trefl (30 grudnia - 15 lutego)

Osoby urodzone pod tą kartą wykazują się dużą cierpliwością i wytrwałością. Nie brak im także zdrowego rozsądku. Niestety, cechuje ich również egoizm. Łakną poklasku i podziwu. Są uczuciowe, jednak wciąż poszukują idealnej miłości. Przez to częściej są kochane, niż same kochają. Kobiety urodzone w tym czasie lubią rządzić w domu i są ogromną podporą dla mężów.

Siódemka trefl (16 lutego - 5 kwietnia)

Dowcipni, elokwentni i elastyczni - tacy są ludzie urodzeni w tym czasie. Ci, którym patronuje ta karta, są życzliwie usposobieni do całego świata. Jednocześnie są bardzo zdolni, więc mogą odnieść sukces w różnych dziedzinach nauki. Towarzystwo bardzo ich ceni i lubi, choć czasem zachowują się nieco samolubnie.

Ósemka trefl (6 kwietnia - 18 czerwca)

Osoby urodzone pod wpływem tej karty uwielbiają przygody i wyzwania. Są to ludzie ambitni i mają zamiłowania sportowe - wielu z nich lubi nawet sporty ekstremalne. To miłośnicy przyrody. Nie mają zbyt wiele szczęścia w życiu, ale dzięki spadkom czy darowiznom mogą zapewnić sobie wygodę. To doskonali słuchacze, którzy jednocześnie nie lubią zbyt wiele opowiadać o sobie.

Dziewiątka kier (19 czerwca - 2 lipca)

Osoby urodzone pod patronatem tej karty mają zdolności artystyczne. Są też doskonałymi wróżbitami i wróżkami. To ludzie praktyczni, sprytni, mający szczęście do zarabiania pieniędzy, choć później lekką ręką je wydają. Błyskotliwi, pracowici, a jednocześnie rozedrgani wewnętrznie - to prawdziwie niespokojne duchy.

Dziesiątka karo (3 lipca - 10 września)

Dziesiątka karo patronuje osobom szczerym, uczciwym i ostrożnym. To osoby namiętne, uczuciowe. Wierni przyjaciele i zaciekli wrogowie - potrafią wcielać w życie swoje plany i chętnie pomagają innym. Ludzie urodzeni w tym okresie są pewni siebie, ale jednocześnie nie narzucają swojego zdania otoczeniu. Odznaczają się też zwykle dobrym zdrowiem.

Walet pik (11 września - 11 listopada)

Osoby urodzone w tym okresie są opanowane i pomysłowe. Mają wrodzone poczucie godności. Całe życie dążą do niezależności. Lubią też górować nad otoczeniem. Posiadają oryginalne pomysły i poświęcają się snuciu ambitnych planów. Są oszczędne i przyzwyczajają się do miejsc oraz osób.

Dama trefl (12 listopada - 22 grudnia)

Ludzie urodzeni w tym okresie uwielbiają wyróżniać się z tłumu. Są to osoby oryginalne, zwracają na siebie uwagę, kochają wolność i nie akceptują narzucanych im odgórnie norm czy przepisów. To buntownicy, którzy jednocześnie są nieco próżni - chcą być popularni i oklaskiwani. Z tego względu osobę urodzoną pod patronatem Damy trefl niestety łatwo urazić. Cechuje ją jednak niezwykła wprost intuicja.

Król kier (23–29 grudnia)

Tak król kier, jak i dziewiątka kier, uznawane są w horoskopie cygańskim za najszczęśliwsze. Osoby urodzone pod patronatem tej karty wytrwale dążą do realizacji swoich pragnień. Są to ludzie ambitni, więc zwykle osiągają sukces. Cechuje ich jednocześnie niezwykła życzliwość i mściwość - są więc wspaniałymi przyjaciółmi, ale lepiej z nimi nie zadzierać. Mają wspaniałą kondycję fizyczną i psychiczną, która towarzyszy im zwykle do późnej starości.

Horoskop cygański na 2023 rok

Horoskop cygański nie tylko opisuje osoby urodzone w określonym czasie, lecz przekazuje też wskazówki na przyszłość. Na co powinna uważać dama trefl, a na co król kier? Co spotka w przyszłym roku waleta pik? Jaki to będzie rok dla dziesiątki karo? Niech horoskop cygański na 2023 odkryje nieco sekrety przyszłości:

Szóstka trefl

W roku 2023 przedstawicieli tej karty czeka życiowa rewolucja. Zaczną się rozglądać za nową pracą i być może znajdą coś odpowiedniego dla siebie za jeszcze lepsze wynagrodzenie. Będzie to rok obfitujący w bogactwa i to nie tylko materialne. W drugiej połowie roku samotni mogą wreszcie znaleźć miłość!

Siódemka trefl

Horoskop cygański 2023 wskazuje, że rok ten będzie dobry dla siódemek trefl. Przedstawicieli tej karty spotka wiele dobrego, choć pojawią się także trudności. Warto przede wszystkim uważać na finanse, ponieważ w drugiej połowie roku szykują się znaczne wydatki. Być może pojawi się nowy członek rodziny, więc właśnie na rodzinie będzie się w tym roku skupiała uwaga wszystkich siódemek trefl.

Ósemka trefl

W roku 2023 ósemki trefl zaczną powoli zmieniać swoje życie na lepsze. Powinny słuchać przede wszystkim swojej intuicji, gdyż ona najlepiej podpowie im, co jest słuszne i jak postąpić w danej sytuacji. To dobry rok dla spraw zawodowych - szykuje się awans lub podwyżka. Lepiej jednak nie lekceważyć kwestii zdrowotnych, regularnie się badać i mniej stresować na co dzień.

Dziewiątka kier

Horoskop cygański na 2023 rok zapowiada wszystkim samotnym dziewiątkom kier miłość. Nadejdzie ona dopiero późną wiosną, jednak lepiej rozglądać się za nią już wcześniej, nie rezygnować ze spotkań towarzyskich i zapisać się na jakieś dodatkowe zajęcia. Przedstawiciele tej karty, którzy już są w stałym związku, muszą nieco lepiej zadbać o swoją drugą połówkę, aby nie poczuła się niedoceniana.

Dziesiątka karo

Pierwsza połowa roku 2023 będzie dla dziesiątek karo spokojna, leniwa. W tym czasie warto zbierać siły, gdyż druga połowa roku będzie niezwykle intensywna. To czas odnawiania starych znajomości i zawierania kolejnych. W kwestiach finansowych lepiej uważać na oszustów. Będzie to jednak doskonały rok dla spraw uczuciowych.

Walet pik

Rok 2023 będzie dla waleta pik rokiem wewnętrznej przemiany. Musi zajrzeć do swojego wnętrza, by zdecydować, w jakim kierunku pragnie odtąd podążać w życiu. W stałych związkach może to wywołać kryzys, bo partner nie zrozumie skąd ta nagła zmiana zachowania - w końcu jednak sam zacznie się zmieniać, więc warto uzbroić się w cierpliwość.

Dama trefl

W roku 2023 horoskop cygański radzi każdej damie trefl dużą ostrożność. Trzeba uważać na złych ludzi wokoło, a przede wszystkim wystrzegać się podejmowania pochopnych decyzji. Warto też lepiej zadbać o swoje zdrowie. Samotne damy trefl odnajdą miłość i choć podejdą do niej najpierw bez entuzjazmu, może się okazać tą szczególną, na całe życie.

Król kier

W nadchodzącym roku król kier będzie miał trochę kłopotów zdrowotnych, jednak szybko sobie z nimi poradzi. W kwestiach zawodowych zapowiada się zaś pasmo sukcesów! Jesień 2023 przyniesie wiele miłych niespodzianek także w życiu miłosnym. Będzie to zatem całkiem udany rok dla wszystkich osób, którym patronuje ta karta.

