Kłamstwo to grzech, którego od czasu do czasu dopuszcza się każdy z nas, niezależnie od daty urodzenia. Wiadomo, że na świecie nie ma stuprocentowo szczerych ludzi. Astrolodzy uważają jednak, że wśród gwiezdnej dwunastki możemy wyróżnić cztery znaki zodiaku, które najbardziej kłamią .

Intencje, z jakimi oszukują ludzi, są różne. Jedni próbują ukryć silne emocje, drudzy kłamią w dobrej intencji, aby nie zranić bliskich, a trzecim zdarza się zataić prawdę dla osiągnięcia określonych korzyści .

. Niezależnie od pobudek, mają jednak trzy wspólne cechy. Najbardziej nieszczere znaki zodiaku przyciągają niczym magnes, potrafią do perfekcji manipulować ludźmi, a ukrywanie prawdy praktycznie uchodzi im na sucho.

Jak kłamią znaki zodiaku? Każdy ma nieco inne pobudki

Dowiedzmy się teraz, jak kłamią znaki zodiaku tak, aby móc lepiej zrozumieć ich zachowanie. Oczywiście, pewne zachowania wynikać będą z naszych doświadczeń, wychowania i okoliczności. Warto poznać jednak ogólne pobudki, które najczęściej kierować mogą nieszczerym Rakiem, Rybą czy Wodnikiem.

Baran (21 marca-19 kwietnia)

Barany twierdzą, że nie warto tracić czasu na nieuczciwe zagrywki. Oszustwa dopuszczają się wyłącznie, jeśli ucierpieć może ich reputacja. Wówczas nie wahają się sięgnąć po najcięższą amunicję.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Raki właściwie nie kłamią, ponieważ dobrze wiedzą, że to bolesne. Jeżeli można im cokolwiek w tej kwestii zarzucić, to jedynie fakt, że skrywają wiele sekretów. Gdy zdecydują się coś ukryć, stają się niczym zamknięta twierdza.

Zdjęcie Rak, który nie chce ujawnić swoich sekretów, nie zrobi tego pod żadnym przymusem... / 123RF/PICSEL

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Panny nie można zaliczyć do najbardziej nieszczerych znaków zodiaku, lecz trzeba zaznaczyć, że zdarza im się naciągnąć prawdę w sprawach błahych np., kiedy nie chcą wyjawić partnerowi wysokości rachunku za kolejną torebkę czy buty.

Waga (23 września - 22 października)

Wagi starają się prowadzić uczciwe życie, gdyż same również nie chcą być oszukiwane. Kłamią, gdy są przyparte do muru i obawiają się, że powiedzenie prawdy mogłoby sprowadzić na nie problemy.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Zodiakalne Skorpiony często oskarża się o knucie intryg. Rzeczywiście, nie są one święte, jednak okłamują wyłącznie tych ludzi, z którymi nie czują żadnego związku emocjonalnego.



Zdjęcie Skorpiony nie są święte, jednak nigdy nie zraniłyby celowo bliskiej osoby / 123RF/PICSEL

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelce to znaki zodiaku, które kłamią, jednak zawsze przyznają się do błędu. Nieuczciwość ciąży im bowiem na sercu tak mocno, że na dłuższą metę nie są w stanie jej ukrywać

Wodnik (20 stycznia - 18 luty)

Wodniki kłamią rzadko, ponieważ uważają szczerość za wartość nadrzędną w życiu. Są jednak bardzo ambitne, przez co niekiedy zdarza im się naciągnąć fakty tak, aby zaimponować przełożonemu.



Ryby (19 luty - 10 marca)

Ryby są nawet przesadnie szczere. Bez pytania zdradzają innym swoje tajemnice, a oszukują jedynie wtedy, gdy są przekonane, że ich rozmówca nie zniósłby prawdy.



Zdjęcie Ryby twierdzą, że słodkie kłamstwo bywa łatwiejsze do zniesienia od szczerej prawdy / 123RF/PICSEL

Cztery najbardziej nieszczere znaki zodiaku. Te osoby to najwięksi kłamcy

Poznaliśmy już pobudki ukrywania prawdy przez niektórych przedstawicieli gwiezdnej dwunastki. Tajemnice czterech najmniej szczerych typów osób wciąż jednak pozostają nieodkryte. Sprawdźmy więc teraz, które znaki zodiaku kłamią najczęściej i co nimi wówczas kieruje.

Byk (20 kwietnia-20 maja)

Zodiakalne Byki to znaki zodiaku, które najbardziej kłamią. Uchodzą za spokojne i stabilne emocjonalnie. Jednak to właśnie ich zdolność do zachowania "zimnej krwi" niezależnie od sytuacji stwarza największe zagrożenie.

Bardzo cenią sobie wygodne i dostatnie życie, przez co bez wahania są gotowe poświęcić znajomych dla własnego sukcesu. Lubią być podziwiane, więc często kłamią w żywe oczy bez jednej chwili zawahania.



Bliźnięta (21 maja-20 czerwca)

Bliźnięta uwielbiają opowiadać różne historie tylko po to, aby rozbawić towarzystwo. Bez wahania zdradzają więc sekrety przyjaciół i podkolorowują pewne fakty, aby ich życie wydawało się bardziej interesujące.

Na ogół ich kłamstewka nie są szkodliwe, jednak gdy w grę wejdą uczucia, nie zawahają się przed niczym, aby zdobyć wymarzoną osobę.



Zdjęcie Bliźnięta "tracą głowę", gdy w grę zaczynają wchodzić uczucia. Romanse to dla nich chleb powszedni / 123RF/PICSEL

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Lwy chcą być stale w centrum uwagi. Ich ambicja i chęć dominacji jest tak silna, że pragną piąć się na szczyt niezależnie od tego, jaką drogą będą musiały to osiągnąć.

Jeżeli dla osiągnięcia własnych korzyści, będą musiały skłamać, lub oczernić inną osobę zrobią to nawet kosztem utraty najlepszego przyjaciela.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Koziorożce chcą uchodzić za uporządkowanych perfekcjonistów. Tak naprawdę osoby spod tego znaku są jednak największymi kłamcami i intrygantami w całym kole zodiakalnym.

Mają wybujałe ego, dlatego celowo otaczają się ludźmi, którzy mają wpływy. Kłamią, gdy tylko ktoś odkryje ich słabości, a przyłapani na nieuczciwości nie przyznają się do błędu, tylko "odwracają kota ogonem".

