W odróżnieniu od autorów greckiego horoskopu Majowie stworzyli 13 znaków, a nie 12. Co więcej, głównym odniesieniem nie było słońce, a księżyc. Jednak oprócz tych różnic wiele aspektów horoskopu Majów pokrywa się z popularniejszym, greckim odpowiednikiem

Co więcej, głównym odniesieniem nie było słońce, a księżyc. Jednak oprócz tych różnic wiele aspektów horoskopu Majów pokrywa się z popularniejszym, greckim odpowiednikiem Cechą wspólną pomiędzy odmianami horoskopów jest wiara w to, że gwiazdy mają wpływ na osobowość człowieka. Zależy to od tego, kiedy się ktoś urodził i jaki znak, na podstawie daty, jest mu przypisany. Dowiedz się, kim jesteś według horoskopu Majów i co cię czeka w 2023 roku

Reklama

Kalendarz Majów – sprawdź kim jesteś na podstawie daty urodzenia

Zdjęcie Horoskop Majów – data urodzenia ma wpływ na to, kim jesteś / 123RF/PICSEL

Nie brakuje dowodów na to, że Majowie byli wielkimi astronomami i matematykami. Potwierdzeniem jest stworzenie przez nich kalendarza, który w opinii wielu był dokładniejszy niż ten opracowany przez Rzymian. Horoskop Majów – znaki zodiaku zostały opracowane na podstawie horoskopu podzielonego na 13 części.



Rok był rozłożony na 13 cykli księżycowych, każdy po 28 dni. Było to w sumie 364 dni, a 365 był "Dniem poza czasem". Obejmował wyłącznie świętowanie i stanowił bufor pomiędzy starym a nowym rokiem. Znaki zodiaku reprezentowały: zwierzęta, odzwierciedlające cechy osoby urodzonej konkretnego dnia.

Horoskop Majów – znaki zodiaku

Horoskop Majów i znaki zodiaku, które się w nim znajdują, są przydzielane na podstawie układu ciał niebieskich w momencie urodzenia człowieka. Odzwierciedlają różne cechy charakteru. O czym jeszcze informuje horoskop Majów?

Data urodzenia warunkuje przypisanie do konkretnego zwierzęcia. Zgodnie z horoskopem ludu z Ameryki Północnej, czas, w którym człowiek pojawia się na świecie, ma wpływ również na predyspozycje zawodowe oraz relacje międzyludzkie. Przedstawiamy, jak prezentuje się horoskop Majów na 2023 rok!

Sprawdź również: Horoskop dzienny

Jaszczurka – od 13 grudnia do 9 stycznia

Astrologia Najważniejszy jest... on sam. Jeśli zacznie w ciebie wątpić, już go straciłaś Jaszczurki lubią porządek i dzielą się z innymi dobrą energią. Jednak ich zamiłowanie do ładu może być dla innych uciążliwe. Dlatego niekiedy jaszczurki mogą wydawać się nieco obsesyjne i wykazywać chęć do kontrolowania wszystkiego, co dzieje się w ich otoczeniu.

Osoby z tym znakiem zodiaku dużo marzą. Niestety, może się to niekiedy przełożyć się na brak czasu, który jaszczurki mogłyby przeznaczyć na odpowiedzialne zadania. Najlepsze zawody dla zodiakalnych jaszczurek to: lekarz, filolog i bibliotekarz.

Małpa – od 10 stycznia do 6 lutego

Małpy lubią zabawę najbardziej ze wszystkich zodiakalnych oznaczeń horoskopu Majów. Cechują się znakomitym poczuciem humoru i wrodzonym optymizmem. To osoby ekstrawertyczne, lubiące towarzystwo i imprezy.



Zodiakalne małpy mogą nie respektować powszechnych zasad. Nie lubią harmonogramów rutyny, czy szefów lub managerów wydających polecenia. Osoby, które urodziły się od 10 stycznia do 6 lutego, najlepiej sprawdzą się w zawodach artystycznych lub show-biznesie.

Zdjęcie Horoskop Majów – znaki zodiaku. Kim jesteś? / 123RF/PICSEL

Jastrząb – od 7 lutego do 6 marca

Zodiakalne jastrzębie cechują się spostrzegawczością. Wykazują też potencjał na bycie liderem grupy. Osoby urodzone od 7 lutego do 6 marca mają umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji w trudnych sytuacjach. Jastrzębie wiedzą również, jakie środki wykorzystać, żeby rozwiązywać sporne sytuacje z innymi osobami.

Mają umiejętność porozumiewania się z ludźmi w sytuacji, gdy uznają to za opłacalne. Zodiakalne jastrzębie świetnie sprawdzą się w odpowiedzialnych zawodach. Mogą być pilotem, chirurgiem, ratownikiem medycznym, czy żołnierzem jednostki specjalnej.

Jaguar – od 7 marca do 3 kwietnia

Jaguary są namiętne. Działają pod wpływem emocji, wszystko wydaje się im możliwe, a charyzmę potrafią wykorzystywać do zaskarbienia sobie posłuszeństwa innych. Zodiakalne jaguary są też bardzo ambitne.

Do tych cech trzeba również zaliczyć to, że mają zdolność do przełamywania własnych granic w kontekście mentalnym i fizycznym. Jaguary dobrze się sprawdzą w zawodzie muzyka lub showmana. Mogą być też znakomitymi trenerami, mówcami motywacyjnymi, czy politykami.

Sprawdź również: Horoskop dzienny tarotowy

Pies – od 4 kwietnia do 1 maja

Zodiakalne psy cechują się przywiązaniem do innych osób i okazywaniem solidarności. Psy zdają sobie sprawę, że umiejętność dbania o pozostałych jest jedną z ich mocnych stron. Dlatego dokładają starań, by pomóc każdemu, kto jest w potrzebie.

Osoby urodzone w czasie od 4 kwietnia do 1 maja sprawdzają się w powszechnie szanowanych profesjach. Z reguły wykazują się jako doskonałe pielęgniarki, nauczyciele lub psychologowie ze względu na wszystkie wspomniane cechy. Z kolei w związku cechują się tym, że są skłonne do wielu poświęceń.

Wąż – od 2 maja do 29 maja

Najważniejszy jest... on sam. Jeśli zacznie w ciebie wątpić, już go straciłaś

Poznaj najinteligentniejsze znaki zodiaku. Czołówka zaskakuje?

Co wydarzy się 17 stycznia? Odpowiada wróżka Aira

Jeśli to on cię zauroczył, nie szukaj dalej! Mężczyzna spod znaku Bliźniąt to przygoda! Osoby spod znaku węża wyróżniają się nie tylko cechami charakteru. Ich mocną stroną jest atrakcyjny wygląd – uwodzicielski i flirtujący. Węże są wyrafinowane w swoim zachowaniu, a jednocześnie odznaczają się ambicją zawodową.

Wkładają wiele wysiłku w zarabianie pieniędzy, których pożądają. Zazwyczaj wyróżniają się w marketingu i sprzedaży ze względu na swoje cechy i silne pragnienia. Z kolei w relacjach z innymi węże potrafią być bardzo zaangażowane i wiele poświęcić w celu ochrony miłości, czy przyjaźni.

Królik – od 30 maja do 26 czerwca

Króliki są pracowite, konsekwentne i wrażliwe. Wyróżniają się też dobrym poczuciem humoru. Ze względu na te cechy od razu wzbudzają sympatię innych osób. Szybko nawiązują przyjaźnie i utrzymują je przez całe życie.

Króliki ze względu na naturalną zdolność do interakcji z innymi ludźmi świetnie odnajdują się w społeczeństwie. Czyni z nich to doskonałych sprzedawców, reporterów lub komentatorów. Króliki są dobrymi partnerami, dbającymi o różnorodność w związku.

Żółw – od 27 czerwca do 25 lipca

Żółwie lubią spędzać czas w domowym zaciszu wraz z rodziną. Niekiedy potrafią być również samotnikami. Do ich rozrywek zalicza się hobby niewymagające uczestnictwa w zabawie innych osób. Żółwie w pełni zadowolą się kieliszkiem wina z przyjaciółmi w salonie lub oglądaniem filmu, czy czytaniem książki.

Zodiakalne żółwie sprawdzają się w zawodach wymagających cierpliwości i specjalistycznej fachowej wiedzy. Będą idealnym materiałem na prawdziwych zawodowców. Z tego powodu osoby urodzone w terminie od 27 czerwca do 25 lipca sprawdzą się w profesji: ogrodnika, biologa i ekologa.

Nietoperz – od 26 lipca do 22 sierpnia

Nietoperze są dominujące. Mają mocną osobowość i dużą charyzmę. Niekiedy sprawia im to problemy, ponieważ są zbyt pewne siebie, co nieraz przekłada się na podejmowanie pochopnych decyzji. Wyznaczają sobie zdecydowane, ambitne cele i prawie zawsze je osiągają.

Ponadto nietoperze dobrze sobie radzą z samotnością. Natomiast w momencie zakochania się są w stanie wiele poświęcić dla dobra związku i najbliższych. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to nietoperze sprawdzają się w polityce, a także obszarach związanych z biznesem i finansami.

Sprawdź również: Tygodniowy horoskop finansowy

Skorpion – od 23 sierpnia do 19 września

Horoskop majów na 2023 rok przewiduje również taki znak zodiakalny jak skorpion. Odwrotnie do powszechnie znanych opisów dotyczących skorpionów, ten znak zodiaku jest przypisywany osobom, które wykazują życzliwość. Skorpiony są spokojne i kochają rutynę.

Osoby urodzone w okresie od 23 sierpnia do 19 września są analityczne i wyrachowane. Z tego powodu odnajdują się w roli doradcy. Ponadto słuchają ludzi z empatią i niechętnie dzielą się szczegółami z życia prywatnego – zarówno własnego, jak i innych. Skorpiony będą dobrymi adwokatami, instruktorami lub psychologami.

Jeleń – od 20 września do 17 października

Jelenie są stworzone do miłości. Są w stanie w pełni poświęcić się innym osobom. Mają również wysokie wymagania związane z odwzajemnieniem tych uczuć. Oprócz tego cechują się silną wolą i naiwnością.

Połączenie tych cech sprawia, że zodiakalne jelenie nadają się na artystów, genialnych malarzy, projektantów, czy poetów. Jelenie mają wolne umysły. Korzystają z nich podczas abstrakcyjnego myślenia i tworzenia artystycznych wizji.

Zdjęcie Horoskop Majów – znaki zodiaku odnoszą się do cech osobowości / 123RF/PICSEL

Sowa – od 18 października do 14 listopada

Sowy w rozumienia horoskopu Majów symbolizują te same cechy, które znamy z symboliki europejskiej. Jest to rozeznanie, umiar i mądrość. Zodiakalne sowy potrafią przyznać innym rację, są zdolne do samokrytyki, a także znakomicie sprawdzają się w roli doradcy.

Sowy lubią spędzać wolny czas w spokojny sposób. Poświęcają go m.in. na medytację. Cierpliwość i wyważenie umożliwia im rzetelne wykonywanie wymagających profesji. Sowy sprawdzają się w zawodach takich jak: rolnictwo, weterynaria, czy biotechnologia.

Paw – od 15 listopada do 12 grudnia

Zodiakalne pawie dążą do zademonstrowania swojej wyjątkowości – niekiedy błędnie przeświadczone o jej obecności. Ich podejście do życia jest czarno-białe. Są rzeczy, na które się zgadzają lub nie. Nie ma nic pomiędzy. Wyrazisty temperament czasami im pomaga, a niekiedy przysparza wiele problemów.

Pomimo ekspresyjnego temperamentu pawie dążą do spokojnego życia. Jednak kłóci się to z ich bezkompromisową naturą. Sprawia, że niekiedy ich życie kręci się wokół popadania z jednej skrajności w drugą. Środowiskiem naturalnym pawi jest show-biznes, gdzie mogą eksponować swoją osobę i na bieżąco kreować wizerunek.

***

Horoskop, tarot, numerologia, znaki zodiaku - wszystko o tym, co przyniesie los. Na www.kobieta.interia.pl znajdziesz wróżby, przepowiednie, wizje i horoskopy dzienny, miesięczny, roczny.