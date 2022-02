Czy samotne Barany znajdą miłość? Czy zajęte Koziorożce i Bliźnięta czekają jakieś zmiany? Co wydarzy się w miłosnym życiu znaków zodiaku w najbliższych miesiącach? Sprawdźcie horoskop miłosny na 2022 rok.

Horoskop miłosny na 2022 rok - BARAN

Rok 2022 to jest miłosny czas Baranów. Samotne Barany będą miały wiele okazji do flirtu. Nowe romanse i przygody miłosne poprawią ich poczucie własnej wartości. W ich życiu ważną rolę odegrać może Waga. Dla Baranów, które są w związkach to również ciekawy czas. Ich uczucie będzie silniejsze. Odkryją coś, co spowoduje, że zakochają się w swoim parterze/partnerce na nowo. Wyjątkowo zapowiada się lipiec i sierpień.

Horoskop miłosny na 2022 rok - BYK

Samotne Byki czeka coś wyjątkowego w kwietniu. Mogą się spodziewać wybuchu namiętności. Z uczuciem wkroczy do ich życia Panna. Przed zajętymi Bykami również gorące miesiące. Poczują drugą młodość. Szczególnie od czerwca mogą spodziewać się czegoś naprawdę wyjątkowego, a dbanie o namiętność pomoże utrzymać sielankę do końca roku.



Horoskop miłosny na 2022 rok - BLIŹNIĘTA

W życiu Bliźniąt przez większość roku dominować będzie namiętność, romantyczność i poczucie spełnienia. Najmocniej odczują to od kwietnia. Samotne Bliźnięta powinny skierować swoją uwagę w kierunku tajemniczego Barana. A ci, którzy są w stałych relacjach, mają szansę zacząć nowy rozdział życia z tym samym partnerem/partnerką.



Horoskop miłosny na 2022 rok - RAK

Zdjęcie Dla zajętych Raków to będzie trudny czas. W związku może pojawić się kryzys. / 123RF/PICSEL

Pierwsza połowa roku to dla Raków wiele uczuciowych problemów. Samotne Raki nie będą miały szczęścia w miłości. Ale w drugiej połowie roku mogą liczyć na zmiany, które wiążą się z pewnym Wodnikiem. Dla Raków, które są w związku, też nie będzie to łatwy rok. Może dojść nawet do rozstania. Zmiany mogą nadejść w sierpniu, kiedy to zapragną naprawić relacje.



Horoskop miłosny na 2022 rok - LEW

Dla samotnych Lwów rok 2022 przyniesie miłość, ale na odległość... Może być to bolesne doznanie, szczególnie jeśli swoimi uczuciami obdarzymy Barana. Lwy, będące w związku odkryją drogę do harmonii. Szczególnie w drugiej połowie roku odkryją wszystkich kolorów miłości i oddadzą się uczuciom.

Horoskop miłosny na 2022 rok - PANNA

Samotne Panny powinny dokonać w sobie zmian - otworzyć się na nowe doznania. Dzięki temu ich życie osobiste rozkwitnie. Napotkany na drodze Koziorożec, może okazać się ich drugą połówką. Panny będące w związku powinny się bardziej zaangażować i pamiętać o tym, że niektórych słów nie da się cofnąć.



Horoskop miłosny na 2022 rok - WAGA

Dla Wag rok 2022 bez względu na wszystko, to czas miłości. Samotne Wagi będą mogły stworzyć trwały i przede wszystkim szczęśliwy związek. Szczególne miejsce w ich sercu może zająć Wodnik. To także rok przepełniony miłością i uniesieniami dla Wag, które pozostają w związkach. Szczególnie dobry czas zapowiada się w trzecim kwartale.





Horoskop miłosny na 2022 rok - SKORPION

Skorpiony w 2022 roku będą bardzo pobudzone, pełne energii, nie tylko tej pozytywnej. Szczęście uśmiechnie się do nich w marcu. Spotkają osobę, którą obdarzą uczuciem. Bratnią duszą mogą okazać się Ryby. Zajęte Skorpiony mogą mieć w związku problemy. Pozytywne emocje będą przeplatać się z negatywnymi. Wszystko może zmienić się dopiero w listopadzie, kiedy aura Skorpionów będzie spokojniejsza.



Horoskop miłosny na 2022 rok - STRZELEC

Samotne Strzelce mają olbrzymią szansę na miłość, która będzie tuż obok. Ważne, aby nie angażowały się w związek ze Skorpionem, bo mogą się rozczarować Strzelce będące w związku powinny docenić swojego partnera, a nie szukać przygód. Rok 2022 nie będzie dobry na zmiany.



Horoskop miłosny na 2022 rok - KOZIOROŻEC

Koziorożce będą się cieszyć olbrzymim powodzeniem u płci przeciwnej. Dla samotnych Koziorożców rok 2022 będzie rokiem ciekawych spotkań. Poznają wiele osób i trudno będzie się zdecydować na tę jedyną. Warto zwrócić uwagę na Ryby. Koziorożce będące w związku, przeżyją spokojny czas, pełen stabilizacji i spełnionych nadziei.



Horoskop miłosny na 2022 rok - WODNIK

Zdjęcie Zajęte Wodniki przeżyją coś wyjątkowego / 123RF/PICSEL



Dla zodiakalnych Wodników to będzie rok miłości i spełnienia. Każdemu Wodnikowi zabije mocniej serce, jednym na krócej, innym już do końca życia. Dla samotnych Wodników połowa roku będzie najkorzystniejsza pod względem tworzenia związków. A jeśli los postawi na ich drodze Bliźnięta, może się to okazać relacją na długi czas. Zajęte Wodniki rozkochają w sobie partnera od nowa. Będą przy tym pełne czułości, czym zaskoczą nawet siebie samych.



Horoskop miłosny na 2022 rok - RYBY

W 2022 roku samotne Ryby czeka wiele zawirowań uczuciowych. Niestety nie wszystkie mogą się okazać dla nich korzystne. Zaleca się szczególną ostrożność, gdy na horyzoncie pojawi się Strzelec, może to być zwiastunem zawodu miłosnego... Dla Ryb będących w związku będzie to rok rozkwitu ich uczuć. Miłość pokona wszystkie problemy.

***

