Dobra komunikacja to klucz do udanego związku między dwojgiem ludzi. Wtedy, nawet gdy coś nie do końca się układa, można zawsze przegadać taki problem i wspólnie starać się zmienić sytuację. Ważny jest również komfort, który czujemy, spędzając wspólnie wolny czas.

Sygnały świadczące, że związek może nie przetrwać

Cisza jest krępująca

Czy potraficie milczeć ze sobą wspólnie? Gdy zapada cisza, czujesz się naturalnie, czy raczej jest to sytuacja krępująca?

Rozmawiacie coraz mniej

Po krótkim czasie wzajemnego zachwytu nagle macie dla siebie coraz mniej czasu? Czy czujesz, że rozmowa z tobą nie jest już dla drugiej osoby priorytetem w natłoku codziennych zajęć? Być może czas o tym porozmawiać i zakomunikować o tych emocjach.

Reklama

Partner forsuje tylko swoje pomysły

W udanym związku nie zawsze musi tak być, że wasze zainteresowania i hobby są takie same. Mogą się różnić, ale oboje powinniście szanować nawzajem to, jak lubicie spędzać czas. Jeśli czujesz, że robicie zawsze tylko to, co chce partner, a twoje pomysły są ignorowane lub co gorsze wyśmiewane, może być to ostrzeżenie, że wasz związek okaże się toksyczny.

Wina jest zawsze po twojej stronie

Jeśli druga osoba zawsze upatruje twojej winy w tym, że coś się nie udało, to jest to bardzo poważny sygnał, że ten związek nie jest tym, czego szukasz. W warunkach ciągłej krytyki i pogardy nie można stworzyć zdrowej, szczęśliwej relacji.

Nie potraficie bawić się razem

Osoby, które mają diametralnie inne definicje rozrywki i wesoło spędzonego czasu, będą miały problem ze stworzeniem udanego związku. Domator, który ceni sobie czytanie książek na kanapie, nawet jeśli będzie się bardzo starał, nie zawsze będzie dobrze się bawił w dyskotece z fanką nocnego życia. Takie związki, choć mogą być ogniste na początku, najczęściej nie wytrzymują wyjścia poza “fazę miodowego miesiąca".



Zobacz również:



Krzysztof Jackowski ostrzega: To stanie się już latem!

Pechowe znaki zodiaku: Wciąż przyciągają nieszczęścia

Te cztery znaki zodiaku to najlepsi kochankowie!