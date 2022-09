Spis treści: 01 Horoskop na 13 września 2022 r. - BARAN

02 Horoskop na 13 września 2022 r. - BYK

03 Horoskop na 13 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na 13 września 2022 r. - RAK

05 Horoskop na 13 września 2022 r. - LEW

06 Horoskop na 13 września 2022 r. - PANNA

07 Horoskop na 13 września 2022 r. - WAGA

08 Horoskop na 13 września 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop na 13 września 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop na 13 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na 13 września 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop na 13 września 2022 r. - RYBY

Horoskop na 13 września 2022 r. - BARAN

Jeśli nie sprowokujesz kogoś do kłótni, dzień upłynie ci bardzo spokojnie. Czasami warto ugryźć się w język niż potem żałować niepotrzebnych słów wypowiedzianych w gniewie.

Horoskop na 13 września 2022 r. - BYK

Masz szansę zdobyć u szefa ciekawe zadanie do wykonania, wykazać się w nim i zyskać podwyżkę. To będzie kolejny krok do awansu, który czai się już tuż za rogiem.

Horoskop na 13 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Nie żałuj dziś pieniędzy na zakupy. Zwłaszcza jeśli dotyczą one książek czy czasopism. Zakup coś, co będzie rozwijało cię wewnętrznie i czyniło lepszą osobą.

Horoskop na 13 września 2022 r. - RAK

Lepiej dziś zrozumiesz swoje niepowodzenia. Staraj się też nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, zacznij myśleć nieszablonowo. To już połowa sukcesu.

Horoskop na 13 września 2022 r. - LEW

Nie wykorzystuj innych osób do osiągnięcia swoich korzyści. Pokusa będzie dziś bardzo silna do tego typu postępowania, jednak nie daj się jej zwieść. Takie działanie po prostu nie popłaca.

Horoskop na 13 września 2022 r. - PANNA

Postaw dziś na aktywne działanie. Staraj się spędzić ten dzień na świeżym powietrzu. Dystans do wszystkiego dobrze Ci zrobi i naładujesz swoje akumulatory.

Horoskop na 13 września 2022 r. - WAGA

Niestety, nic dziś nie będzie szło po twojej myśli. Wiele spraw może się zawalić albo po prostu nie wyjdzie. Musisz jakoś przetrwać do jutra, bo jutro będzie po prostu lepiej.

Horoskop na 13 września 2022 r. - SKORPION

Twoja dobra znajoma oskarży cię o coś, czego nie zrobiłaś. To podważy sens istnienia tej znajomości. Czasami jednak warto zmienić otoczenie i zostawić złe osoby za sobą.

Horoskop na 13 września 2022 r. - STRZELEC

Jesteś już zmęczona wieloma randkami. Dzisiejsza też nie będzie, niestety, należała do udanych. Może pora trochę przystopować i skupić się tylko na sobie?

Horoskop na 13 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Znajdziesz dziś oparcie w swoim partnerze. Możesz mu wszystko powiedzieć. Twoje trudne chwile i jego wysłuchanie, bardzo was zbliżą do siebie, a związek wejdzie na kolejny poziom.

Horoskop na 13 września 2022 r. - WODNIK

Możesz dziś skarżyć się na bóle głowy czy też zatok. Zacznij się suplementować i skonsultuj się ze specjalistą. Jesień zbliża się wielkimi krokami i nie ma na to rady.

Horoskop na 13 września 2022 r. - RYBY

Nie wywieraj na sobie presji w temacie randkowania. Samotność ci nie służy, to fakt, ale lepiej być samemu niż z byle kim. Jeszcze zdążysz zapełnić jesienne wieczory randkami, złap równowagę.