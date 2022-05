Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - BARAN

Dobry dzień na wszelkie rozmowy i podejmowanie zawodowych decyzji. Jeśli nie zgadzasz się z sugestiami szefa, porozmawiaj z nim.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - BYK

Zrób trochę więcej miejsca w swoim sercu... Osoba, którą interesujesz się od dawna, chciałaby wejść do swojego świata, ale, mimo twojej słabości do niej - widzi szlaban...

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - BLIŹNIĘTA

Gwiazdy sugerują osobom spod znaku Bliźniąt radykalną zmianę diety i nawyków. Odpowiednio skomponowane śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - RAK

Twój organizm, Raku, domaga się znacznie więcej ruchu. Nie odkładaj niczego, jak to masz w zwyczaju, do poniedziałku! Każdy dzień jest dobry na spacery.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - LEW

To dobry czas, by zacząć działać w sferze zawodowej; dopniesz swego, jeżeli ostro weźmiesz się do dzieła. Los sprzyjać będzie wszelkim twoim działaniom.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - PANNA

Niektóre stare dolegliwości, Panno, mogą już nawet w najbliższym czasie dać znać o sobie; nie czekaj na ten najbliższy czas, zrób wszelkie niezbędne badania.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - WAGA

Częstą dolegliwością Wag bywa zapalenie gardła właśnie w okresie maj - czerwiec. Nawet dzisiaj może cię czekać wizyta u laryngologa. Nie lecz się sama!

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - SKORPION

Pamiętaj, że ważna dla ciebie osoba z trygonu powietrza czeka, żebyś przejął, Skorpionie, inicjatywę i zaproponował kolejne spotkanie. A może dzisiaj...?

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - STRZELEC

Nie zaskakuj nikogo w firmie zbyt śmiałymi pomysłami zawodowymi. Szczególnie dotyczy to szefa, którego trzeba przygotować. On nie lubi niespodzianek.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - KOZIOROŻEC

Jeżeli poważnie myślisz o wspólnej przyszłości z bliską ci osobą, powiedz jej o tym. Nie musisz składać wiążących deklaracji na całe życie, porozmawiajcie o najbliższych planach.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - WODNIK

Poznanie, Wodniku, kogoś nowego spowoduje kompletny zamęt w twojej głowie... Pojawiająca się perspektywą na wspólną przyszłość będzie dla ciebie wielkim szokiem.

Horoskop na czwartek, 5.05.2022 r. - RYBY

Rybom mogą dać się dzisiaj we znaki dolegliwości żołądkowe; zwłaszcza tym, które zupełnie nie dbają o swój organizm i nie przywiązują żadnej wagi do diety.