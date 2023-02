Spis treści: 01 Horoskop na marzec 2023 - BARAN

Horoskop na marzec 2023 - BARAN

Marzec będzie dosyć ciężkim miesiącem dla zodiakalnych Baranów

Uczucia:

Duży wpływ na Barana będzie miał Mars, który sprawi, iż będzie on bardzo poddenerwowany i podminowany. To wszystko może spowodować, że posunie się do dość skrajnych zachowań, które spowodują wywołanie konfliktu w jego związku. Jest jedna rada dla Barana: powinien nauczyć słuchać partnera. Samotne Barany natomiast będą w tym miesiącu bardzo waleczne. Ich determinacja i chęć znalezienia drugiej połówki będzie tak silna, że ma olbrzymie szanse, żeby tego dokonać.

Kariera i finanse:

Wpływ planet, a szczególnie Marsa i Słońca sprawią, że Baran wykaże się niesamowitą siłą. Nie tylko zamknie dawne sprawy, ale też może rozpocząć nowy rozdział. To dobry czas na pokazanie się od najlepszej strony, ale też do konkretnych zmian. Jeśli tylko Baran zawalczy o podniesienie swojego statusu, awans lub o lepszą pracę, wszystko to da mu szansę na otworzenie nowych drzwi w tym miesiącu. Ostrzeżenie: w marcu Baran nie powinien wydawać pieniędzy, chyba że chodzi o inwestycję w siebie.

Zdrowie:

W marcu Baran powinien skupić się na swojej ogólnej kondycji. Wszystko, co sprawi, że poczuje wyrzut endorfin, będzie bardzo dobrze na niego działało.

Horoskop na marzec 2023 - BYK

Zdjęcie Dla Byka marzec nie będzie łatwym miesiącem / 123RF/PICSEL

To nie będzie dobry miesiąc dla zodiakalnego Byka

Uczucia:

O związek Byka zadba w tym miesiącu Wenus. Jej energia sprawi, że zapanuje w nim atmosfera ciepła i zrozumienia. Byk skupi się pozytywnie na potrzebach partnera i jak nigdy, będzie nadzwyczaj mało uparty. Dodatkowo druga połowa miesiąca za sprawą wpływu Słońca będzie jeszcze lepsza. Byk będzie miał okazję do wykazania się i zaopiekowania ukochaną osobą. Ale w zamian otrzyma to samo. Samotne Byki w tym miesiącu mają szansę na spotkanie miłości swojego życia. Będą wydawać się bardzo atrakcyjne i przyciągać do siebie nie jedną osobę.

Kariera:

Byk będzie miał wiele na głowie, niestety, nie będzie się odnajdował w pracy. Będzie rozkojarzony, nieporadny i sam nie będzie wiedział, co chce zrobić. Może popełniać błędy i na pewno nie ominą go też nerwy. Jeśli w odpowiednim czasie nie wejdzie na właściwe tory i nie ustali tego, co najważniejsze, a także nie zacznie działać, to mogą go spotkać poważne konsekwencje, z utratą pracy włącznie. Wszelkie dodatkowe środki powinien oszczędzać i bardzo racjonalnie dysponować swoim budżetem.

Zdrowie:

W tym miesiącu Byk przede wszystkim musi uważać na swoje zdrowie psychiczne. Będzie apatyczny i niezorganizowany.

Horoskop na marzec 2023 - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Miłość, powodzenie w pracy i finansach, dobra kondycja - marzec będzie należał do Bliźniąt / 123RF/PICSEL

Bliźnięta czeka rewelacyjny miesiąc w każdym aspekcie życia

Uczucia:

Mars, co prawda sprawi, że Bliźnięta będą zdecydowane, waleczne i odważne, ale Wenus bardzo złagodzi ich zapędy i marzec będzie bardzo romantycznym oraz namiętnym miesiącem. Będą one patrzyły bardzo przychylnie na partnera. Chętnie spędzą z nim wiele czasu, a także poruszą ważne kwestie odnośnie do przyszłości związku. Będą czuły się szczęśliwe i spełnione. Na pewno nie czekają ich poważne kryzysy w związku, kłótnie, czy też nieporozumienia. Samotne Bliźnięta również czeka bardzo dobry czas w sferze uczuć, przed nimi płomienny romans i dobra zabawa, które mogą zakończyć się poważną relacją.

Kariera i finanse:

Ten sam Mars sprawi, iż Bliźnięta zawalczą o lepszą pozycję w pracy. W tym miesiącu będą się bardzo przykładały do swojej pracy, a to może tylko zaprocentować nagrodą i dodatkowymi gratyfikacjami finansowymi, ale też uznaniem przełożonych. Mimo że pracy będą miały dużo, to ich zaangażowanie w jej wykonanie, a także skupienie sprawią, że nie popełnią żadnego błędu. Dodatkowo Bliźnięta mogą pomóc innym i zyskać przychylność współpracowników.

Zdrowie:

Marzec będzie miesiącem, kiedy Bliźnięta będą miały dużo energii. Dlatego na swoje zdrowie w ogóle nie będą zwracać uwagi, ale też nie będzie, na czym się specjalnie skupiać, bo ich stan będzie wyjątkowo dobry.

Horoskop na marzec 2023 - RAK

Zdjęcie Związek zodiakalnego Raka rozkwitnie / 123RF/PICSEL

Marzec będzie bardzo dobrym miesiącem dla Raka. Przed nim zmiany, szczególnie jeśli chodzi o sferę zawodową wróżka Mariwa

Uczucia:

Duży wpływ na Raka w tym miesiącu będzie miało Słońce, przez co będzie to czas pełen ciepłych i serdecznych uczuć względem swojego partnera. W życiu Raka nie będzie brakowało ważnych, ale też stresujących chwil. Jednak zawsze będzie mógł liczyć na wsparcie partnera. Choć w tym miesiącu samotne Raki raczej nie spotkają miłości swojego życia, to na pewno będą miały szansę na spotkania w większej grupie osób i będą mogły liczyć na dobrą zabawę.

Kariera i finanse:

W pracy Raka czekają zmiany. Na szczęście wpływ Marsa pomoże mu w zaprezentowaniu się z jak najlepszej strony i uzyskaniu dobrej pozycji. Niezależnie od tego, czy Rak planuje znalezienie nowej pracy, czy też będzie starał się o awans, czy podwyżkę, to będzie jego czas i nic nie powinno mu stanąć na przeszkodzie osiągnięcia swojego celu. Na pewno czeka go kilka trudnych rozmów zawodowych, od których wiele będzie zależało, ale jego spokój i opanowanie sprawią, że wypadnie znakomicie. Jego trud zostanie doceniony i co ważne nagrodzony. Natomiast nie uniknie nerwów i ten miesiąc będzie stresujący. Finansowo, to dobry czas na zakup czegoś, o czym od dawna marzy.

Zdrowie:

Rak będzie miał dużo adrenaliny, która prawi, że będzie czuł się wyjątkowo dobrze i zdrowo, jednakże może pomyśleć o zmianie swojej diety i wprowadzeniu zdrowszych zamienników do swojego menu.

Horoskop na marzec 2023 - LEW

Marzec będzie wspaniałym czasem dla Lwa. Będzie wręcz otoczony, życzliwymi osobami, a sam będzie mógł się zaprezentować z jak najlepszej strony. Czeka go poklask i pochwały wróżka Mariwa

Uczucia:

Lew będzie w tym miesiącu pod dużym wpływem Wenus, dodatkowo Słońce sprawi, że będzie wyjątkowo atrakcyjny. Z tego powodu jego partner będzie pod jego urokiem. Ale nie tylko w związku będzie lśnił, jego życie towarzyskie będzie w tym miesiącu bardzo bogate, a on sam będzie gwiazdą i duszą towarzystwa. Jego humor się wyostrzy, kreatywność zwiększy, a umiejętność autoprezentacji będzie na najwyższym poziomie. Samotne Lwy będą wręcz mogły przebierać w adoratorach i mimo tego, że nie znajdą swojej drugiej połowy, spędzą upojne i romantyczne chwile.

Kariera i finanse:

Położenie Słońca sprawi, iż Lwy będą miały sporo energii i zabłyszczą również w pracy. Czekają ich, co prawda zmiany zawodowe, ale na pewno będą to zmiany na lepsze. Lew będzie wyjątkowo pewny siebie, przekonany o swoich racjach i wyjątkowo spokojnie je obroni. Pozostawi swoich przełożonych, współpracowników i kontrahentów pod dużym wrażeniem i nikt nie będzie mu w stanie niczego odmówić. W marcu Lwy nie powinny też za dużo wydawać. Naddatki finansowe najlepiej odłożyć na gorsze czasy. Choć inwestycje w siebie będą dobrym pomysłem.

Zdrowie:

Niestety, Lwy mogą odczuwać ogólne przemęczenie i osłabienie, które sprawią, iż mogą to dosyć dotkliwie odczuwać. To dobry czas na konsultacje lekarskie i wykonanie kontrolnych badań.

Horoskop na marzec 2023 - PANNA

Zdjęcie Horoskop na marzec 2023 przygotowała wróżka Mariwa / pexels.com

Marzec będzie dla Panny bardzo nieprzewidywalnym miesiącem

Uczucia:

Słońce sprawi, iż Panna będzie miał dużo energii i bardzo dobry nastrój. Z tego powodu w jej związku będzie się bardzo dobrze układać, a ona sama będzie mogła odpocząć i zregenerować się psychicznie. Tym bardziej że partner będzie pod wrażeniem Panny i zrobi wszystko, żeby ją miło zaskoczyć i to nie jeden raz. Samotne Panny mile się zaskoczą tym, że jest ktoś w ich otoczeniu, kto jest żywo nimi zainteresowany. Z tej znajomości może powstać prawdziwa miłość.

Kariera i finanse:

Merkury sprawi, iż Panna będzie chciała uporządkować kilka dawnych spraw i pozamykać dawne rozdziały w pracy. To będzie dobry ruch, który może doprowadzić do nietypowych sytuacji, które sprawią, że Panna odkryje dzięki temu nowe możliwości, a nawet nową drogę, którą powinna zawodowo podążać. To będzie coś, czego nie może się spodziewać, ale może się okazać czymś bardzo ważnym i intratnym. Panna może natomiast liczyć na dodatkową, nieplanowaną gotówkę pod koniec miesiąca.

Zdrowie:

Panna nie będzie narzekała na swoje zdrowie w marcu. Może urozmaicić sobie dietę, przez wprowadzenie warzyw czy owoców, a także sięgając po nowe smaki.

Horoskop na marzec 2023 - WAGA

Uczucia:

Waga, która będzie pod silnym wpływem Merkurego, co wiąże się z chęcią wprowadzenia w związku zmian. Ważne jest jednak to, żeby nie próbowała niczego wymusić na partnerze. Działanie pod wpływem negatywnych emocji i złości nie przyniesie nic dobrego, a wręcz przeciwnie, może się spodziewać kłótni i nieporozumień. Na pewno czekają ją zmiany i nic już nie będzie takie jak dotychczas, ale jeśli chce pozostać w obecnym związku, powinna wziąć pod uwagę oczekiwania partnera i używać argumentów, a nie siły. Samotne Wagi będą w świetnych nastrojach i chętnie poznają nowe osoby. Mają szanse na przeżycie czegoś zupełnie nowego w tym miesiącu.

Marzec będzie dla Wagi dość trudnym miesiącem, przede wszystkim będzie musiała zachować spokój i nie dopuścić do utraty kontroli nad tym, co robi i planuje wróżka Mariwa

Kariera i finanse:

Finansowo głównie za sprawą Saturna, Waga będzie w trudnym położeniu. Grozi jej duży chaos i bałagan w dokumentach. Jeśli jednak nie popadnie w histerię i postara się podejść do zadań spokojnie, może z tego wybrnąć, mimo że pracy i zadań będzie miała bardzo dużo. Waga w marcu ma szansę na otrzymanie zaległej premii, czy zwrotu kosztów. Mimo tego nie powinna szaleć, a wręcz przeciwnie najlepiej jakby wszelkie dodatkowe środki oszczędzała. Z czasem znajdzie cel na ich spożytkowanie. Im szybciej Waga sama się zmobilizuje do pracy, tym lepiej. Dzięki temu będzie mogła uniknąć popełniania błędów w pracy.

Zdrowie:

Waga w marcu nie będzie narzekać na zdrowie. Zarówno jej stan duchowy, jak i fizyczny będą dobre. Jedynym problemem będzie stres i dużo nerwowych sytuacji, które sprawią, że pod koniec miesiąca będzie widocznie zmęczona.

Horoskop na marzec 2023 - SKORPION

Zdjęcie Skorpiony czekają wyzwania w pracy / 123RF/PICSEL

W marcu Skorpiony czeka wiele pracy, ale też pojawią się poważne problemy w tym obszarze

Uczucia:

Skorpion za sprawą wpływu Wenus i Słońca będzie potrzebował dużo bliskości i ciepła. Dostanie to, czego będzie oczekiwał, a nawet więcej, jednakże jego partner poczuje się odtrącony i niedoceniony. Ich związek jednak przetrwa, ponieważ nie będzie to spowodowane ani złośliwością, ani też brakiem uczuć ze strony Skorpiona, a przez jego problemy w pracy. Im bardziej jego partner jest wyrozumiały, tym lepsza będzie atmosfera w związku. Najgorsze, co może ich spotkać, to kilka cichych dni, ale to nie przekreśli całego związku. Samotne Skorpiony będą zbyt zmęczone i przytłoczone, aby w ogóle szukać kogoś do związku. Pozostaną przy dotychczasowych przyjaciołach, u których mogą liczyć na wsparcie.

Kariera i finanse:

Marzec będzie złym miesiącem w kwestii zawodowej dla Skorpionów. Za sprawą wpływu Saturna wiele rzeczy nie będzie im wychodziło w pracy, mogą także spodziewać się tego, że popełnią wyjątkowo dużo błędów. Skorpiony powinny dobrze ocenić sytuację i nie brać na siebie zbyt wiele, gdyż same nie podołają wszystkiemu, a za dużo pracy, będzie powodowało tworzenie większej ilości błędów. Niestety za wszystkie błędy będą musiały ponieść karę i to ich nie ominie. Sprawy będą na tyle poważne, że w skrajnym przypadku mogą to przypłacić nawet utratą zatrudnienia.

Zdrowie:

Ze względu na fakt, iż u Skorpionów będzie dużo się działo, będą one po prostu mocno przemęczone. Powinny jak najwięcej wypoczywać.

Horoskop na marzec 2023 - STRZELEC

Marzec nie będzie dla Strzelców łatwym miesiącem. Przed nimi walka o swoje racje, przekonania i poglądy

Zdjęcie Strzelce w marcu muszą uważać na osoby z bliskiego otoczenia

Uczucia:

Strzelce będą bardzo nerwowe ze względu na wpływ Marsa i Słońca, które nie wpłyną na nich korzystnie. Rozdrażnienie nie minie im przez cały miesiąc. Dlatego w tym miesiącu związek Strzelca będzie przechodził duży kryzys. Pojawią się kłótnie i konflikty, a żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić. Chociaż pod koniec miesiąca, za sprawą Wenus, sytuacja trochę się poprawi, to jednak marzec nie będzie udanym miesiącem dla jego relacji. Samotne Strzelce mogą spotkać kogoś z przeszłości, kto ich zauroczy. Niestety, ta relacji szybko się skończy, dlatego szkoda ich czasu i energii.

Kariera:

Ten sam układ planet, a szczególnie wpływ Marsa sprawi, iż Strzelec będzie miał wielu wrogów pracy. To czas na walkę o siebie, o swoją pozycję a jeśli trzeba będzie o nową pracę. Choć na pewno łatwo nie będzie, współpracownicy odwrócą się od niego, Strzelec starci zaufanie wielu osób, które z nim pracują. Mogą pojawić się plotki, a nawet pomówienia. A wszystko przez to, że zignoruje jakiś problem, czyjeś potrzeby. Dlatego pojawi się u tej osoby, złość, frustracja, a nawet zazdrość. Na pewno nie łatwo będzie to odwrócić, nie mówiąc o całkowitym rozwiązaniu problemu. To zadanie na kilka najbliższych miesięcy. Zaufanie buduje się dużo dłużej, niż je traci.

Zdrowie:

W marcu Strzelec nie będzie się czuł najlepiej. Trudny psychicznie czas, odbije się na jego zdrowiu, mogą się również przez to, pojawić infekcje.

Horoskop na marzec 2023 - KOZIOROŻEC

Marzec będzie dla Koziorożców będzie bardzo pracowitym i produktywnym miesiącem

Uczucia:

Koziorożce będą miały dużo pracy i obowiązków w tym miesiącu, a jeśli podejdą do nich poważnie mogą trochę zaniedbać partnera. Nie zostanie to dobrze odebrane. Na szczęście w drugiej połowie miesiąca Wenus obdarzy go większą uczuciowością i empatią, dlatego będzie lepiej. Samotne Koziorożce nie poznają nikogo godnego uwagi w tym miesiącu. Zdecydowanie wolny czas powinny poświecić na wypoczynek i regeneracje, niż bezproduktywne konwersacje, które nic nie wniosą do ich życia.

Kariera i finanse:

Koziorożec głównie za sprawą wpływu Merkurego, ale też Marsa będzie miał możliwość dużo osiągnąć. Niestety będzie on w tym miesiącu bardzo rozdarty, z jednej strony, jak zawsze ambitny, będzie chciał być najlepszy osiągnąć, jak najwięcej, z drugiej strony da o sobie znać zmęczenie i Koziorożcowi niewiele się będzie chciało robić. Takie rozdarcie nie potrwa jednak długo. Po przeanalizowaniu ogólnej sytuacji i uświadomieniu sobie, ile może zyskać, postawi pracę nad wypoczynkiem. To opłaci mu się finansowo i pod koniec miesiąca może się spodziewać sowitego wynagrodzenia, ale zdrowotnie może to mocno odczuć.

Zdrowie:

Choć Koziorożce są z reguły silne i wytrzymałe, w tym miesiącu ich organizm będzie się domagał odpoczynku. Warto, aby przynajmniej zadbały o odpowiednią ilość snu i zdrowy balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Horoskop na marzec 2023 - WODNIK

Marzec będzie dla Wodnika trudnym i ciężkim miesiącem. Czeka go dużo stresu, strachu i niepewności

Uczucia:

Pod wpływem energii Marsa i Słońca, Wodnik będzie w nieciekawym nastroju. Z jednej strony będzie miał dużo energii, z drugiej dużo złości w sobie. Na pewno nie będzie to korzystne dla jego partnera, który nie będzie rozumiał Wodnika i nie będzie mu się podobało takie zachowanie. Z tego powodu pojawią się w ich związku kłótnie i nieporozumienia. Czeka ich dość nerwowy miesiąc w związku, podczas którego może nawet dojść do rozstania. W drugiej połowie miesiąca za sprawą wpływu Wenus, jeśli do tego czasu jeszcze się nie rozstaną, sytuacja się lekko poprawi, ale i tak przed nimi wiele poważnych rozmów i decyzji do podjęcia. Samotne Wodniki mają małe szanse na związek, ich nastrój, samopoczucie i zachowanie, będą bardziej odstraszać potencjalnych partnerów, niż ich przyciągać.

Kariera i finanse:

Wodnik będzie starał się iść wytyczoną przez siebie drogą, ale napotka problemy, nie wszystko będzie mógł zrobić sam, tak jak sobie to zaplanował, a nie będzie miał ochoty na współpracę. Choć współpracownicy będą chcieli mu pomóc, on będzie się izolował. Nie każdy będzie rozumiał jego podejście, dlatego może dojść do konfliktu w jego pracy. A jeśli Wodniki nie zaczną współpracować z innymi i nie przyjmą pomocy, to wpadną w popłoch, ponieważ sobie nie poradzą, a w najlepszym wypadku popełnią dużo błędów, co nie będzie dobrze widziane. W tym wypadku to nie honor jest najważniejszy, dlatego Wodniki przede wszystkim powinny zachować się racjonalnie.

Zdrowie:

Wodniki nie będą miały problemów ze swoim zdrowiem.

Horoskop na marzec 2023 - RYBY

Marzec będzie dla Ryb dość dobrym i spokojnym miesiącem, choć również przytłaczającym. Duża ilość pracy, mało czasu na rozrywkę, a nawet sen, dadzą o sobie znać wróżka Mariwa

Uczucia:

Ryby za sprawą kojącego wpływu Wenus, będą wyciszone, a w ich sercu będzie dużo uczuć. Dzięki temu ich relacja będzie pełna ciepła, romantyczna, a oni wykażą się dużą empatią. Choć nie będą mieli dla siebie zbyt dużo czasu, to znajdą go na podejmowanie poważnych życiowych decyzji. Z ust Ryb mogą paść poważne deklaracje, co do ich wspólnej przyszłości. Głównie z tego powodu, że poczują się one bezpiecznie w tej relacji i będą chciały w ten sposób podkreślić swoje zaangażowanie. Samotne Ryby, głównie za sprawą Słońca, które doda im energii, mogą znaleźć bratnią duszę. I choć nie będzie to ich druga połowa, to może stać się bardzo ważną osobą w ich życiu na długie lata.

Kariera i finanse:

Wenus i Merkury sprawią, iż Rybom będzie się dobrze wiodło w pracy. Mają nawet szansę w tym miesiącu zostać docenione i otrzymać awans lub podwyżkę. Ten miesiąc może być dla nich przełomowy w ich karierze. Ale coś, za coś. Ryby będą miały bardzo dużo pracy, która nie będzie lekka i przyjemna. Będą to ważne zadania, nie tylko dla nich, ale też dla innych, z którymi współpracują. Do tego Ryby poczują presję otoczenia, ponieważ od tego, w jaki sposób je wykonają, zależeć będzie sukces zespołu. Ryby nie radzą sobie dobrze z tak dużą odpowiedzialnością. Zrobią to, co będą musiały, ale kosztować je to będzie dużo wysiłku i zdrowia.

Zdrowie:

Ryby powinny w tym miesiącu szczególnie uważać na problemy żołądkowe, spowodowane głównie przez stres. Do tego dojdzie chroniczne zmęczenie, a i różnego rodzaju infekcje mogą się również pojawić.