Zrobi ci śniadanie do łóżka i wyśle kwiaty do pracy. Mężczyzna z marzeń?

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Barana

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Barana

03 Kto pasuje do Barana?

04 Kto nie pasuje do Barana?

05 Pan Baran - jaki jest w łóżku?

06 Baran - horoskop na 2023. Rozstanie na horyzoncie

Jeśli szukasz mężczyzny, który przytulać będzie się do ciebie przez cały ranek, będzie leniuchował z tobą na kanapie i będzie prowadził długie rozmowy na ważne tematy, np. uczuć, to Baran... to niewłaściwy adres. Związek z Baranem jest jak niańczenie małego dziecka w jego najgorszych momentach. Ale jeśli potrafisz poradzić sobie z takim wyzwaniem, związek będzie naprawdę satysfakcjonujący. Bycie z Baranem jest jak posiadanie własnego źródełka młodości - jego dziecięca ciekawość świata gwarantuje przygody, a potrzeba zadowalania partnerki jest ujmująca i urocza. Baran jest pierwszym znakiem zodiaku i sezonu wiosennego, co znajduje odzwierciedlenie w jego osobowości. Jest naturalnym pionierem i interesuje się wszystkim, co nowe.

Baran notorycznie czegoś potrzebuje. Nie jest samolubny per se, ale wymaga pewnej dawki rozpieszczania i potrzebuje partnerki, która sprosta temu wyzwaniu - regularnie będziesz dawać, dawać, dawać. Z pewnością jest tu dużo do zaakceptowania i gdyby nie jego złote serce, niewiele kobiet byłoby w stanie podjąć wyzwanie radzenia sobie z Baranem.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Barana

Baran jest pełen pasji i entuzjazmu. To bardzo pracowita osoba. Wkłada stuprocentowy wysiłek we wszystko, co robi. Nie zatrzyma się, dopóki nie osiągnie tego, co sobie wymarzył lub dopóki nie znajdzie swojej wymarzonej osoby do życia. W związkach Baran jest świetnym partnerem, ponieważ nie przeszkadza mu ciężka praca. Jest gotowy zrobić wszystko, aby jego partnerka była szczęśliwa. To spontaniczni faceci, można się po nich spodziewać romantycznych wypadów na spontanie, randek-niespodzianek itp. Mogą sprawiać wrażenie egoistów, ale w głębi duszy to romantycy.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Barana

Baran jest niezwykle uparty. Kompromis nie jest jego domeną. Baran wierzy, że wie lepiej i już. Ma tzw. krótki lont - ognisty temperament jest gwarantem awantury z byle powodu. Na szczęście nigdy nie chowa urazy - wybacza i zapomina, to plus. Baran działa impulsywnie, jest nieprzewidywalny. Kiedy tylko w jego głowie pojawi się jakiś pomysł, zaraz się nim dzielą z otoczeniem. Nie zastanawiają się też niestety nad konsekwencjami swoich działań.

Kto pasuje do Barana?

Znaki ognia, czyli Lew i Strzelec wprost pokochają szybki styl życia Barana, jego zdrową miłość do rywalizacji i naprawdę wyjątkową osobowość. Połączą ich podobne cechy. Baran będzie szczególnie zainteresowany żądną przygód naturą Strzelca i talentem Lwa do dramatyzmu. Para z podwójnym znakiem ognia nigdy się nie nudzi!

Baran uwielbia też ciekawość Bliźniąt i ekscentryczność Wodnika. Znaki powietrzne i znaki ognia idą w parze. Wreszcie, Baran całkiem nieźle, na zasadzie przeciwieństw dogada się z dyplomatyczną Wagą (są dosłownie przeciwieństwami zodiaku). Nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale i tak przyciągają się do siebie. I oczywiście, kto może lepiej pasować do Barana niż inny Baran?

Zdjęcie Baran / 123RF/PICSEL

Kto nie pasuje do Barana?

Baran jest rządzony przez Marsa, czyli najbardziej agresywną planetę, więc w oczywisty sposób nie dogada się ze wszystkimi. W szczególności Baran nie dogada cię ze znakami wodnymi. Ryzyko, że przypadkowo zrani ich uczucia jest zbyt wysokie. Najgorzej z Baranem dogada Koziorożec i jego zamiłowanie do kontroli i planowania wszystkiego z dużym wyprzedzeniem, co dla Barana jest po prostu nudne.

Pan Baran - jaki jest w łóżku?

Baran jest zawsze gotowy do działania, a jego wiecznie żywe libido zapewnia mu poziom pożądania, który jest prawie niemożliwy do ugaszenia. To w połączeniu z jego wysokim poziomem energii i chęcią zadowolenia partnerki czyni go świetnym kochankiem.

Baran - horoskop na 2023. Rozstanie na horyzoncie

Nowy rok będzie sprzyjał Baranom, którym dotąd nie powodziło się w miłości. Energetyczny Mars wyzwoli w nich energię do flirtów, dzięki czemu bez trudu zauroczą drugą osobę. Od nich będzie zależało, czy rozwinie się z tego stały związek, czy jedynie przelotna przygoda. Barany w stałych związkach muszą uważać, by nie generować niepotrzebnych konfliktów. W końcu przeleją one czarę goryczy, a to może prowadzić do niepotrzebnego rozstania.

