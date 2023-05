Baran będzie skrajnie wykończony

Początek roku nie był dla Barana najszczęśliwszy, ale jeśli udało mu się przeczekać gorszy czas i stanąć na nogi, to zapewne ma już na koncie kilka sukcesów. Rok 2023 będzie dla niego stosunkowo udany, ale letnie miesiące mogą dać mu w kość. Najbliższe tygodnie będą dla Barana czasem walki z własnymi słabościami oraz ograniczeniami. Napotka na wiele przeszkód i będzie musiał wykazać się sporą wytrwałością oraz samozaparciem. Tego lata nic nie przyjdzie mu łatwo.

Baran to najbardziej uparty znak zodiaku - zapewne uda mu się więc pokonać wszelkie przeciwności losu i wrócić na dobre tory. Pomoże mu w tym jego wrodzona nieustępliwość, pracowitość i odwaga. Problemy, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w tym roku nauczą go, że życie to nie tylko pasmo sukcesów, ale czasem również porażki.

Tego lata Baran nie może przeceniać swoich możliwości - grozi mu bowiem przepracowanie. Wytrzymałość każdego człowieka ma swoje granice, a zdrowie ma się jedno - to zasada, o której Baran nie może zapominać.

Zdjęcie Baran będzie tego lata skrajnie przemęczony / 123RF/PICSEL

Bliźnięta czeka stres i przemęczenie

Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi żonami. Oto ich cechy Rok 2023 to przełomowy czas dla Bliźniąt, które czeka rewolucja w życiu osobistym i zawodowym. Można rzec, że nie będą mieć one nawet chwili na oddech. Choć układ gwiazd sprzyja wszelkim zmianom i Bliźnięta powinny to wykorzystać, to najbliższe tygodnie będą dla nich bardzo trudne.

Bliźnięta będą tego lata czuć, że cały świat zwalił się im na głowę - stres i przemęczenie będą ogromne, a na urlop będą mogły sobie pozwolić dopiero pod koniec roku. Istnieje spore niebezpieczeństwo, że tego lata Bliźnięta mocno się przeliczą i włożą w niektóre sprawy więcej wysiłku, niż powinny. Muszą więc znaleźć złoty środek, złapać oddech i skupić się na najważniejszych obowiązkach, a te mniej istotne zostawić na później. Gorszy czas w końcu minie i będą mogły odpocząć.



Rakowi będą źle życzyć

Tegoroczne lato będzie wyjątkowo ciężkie także dla Raka. Ten znak zodiaku, który ceni sobie spokój i stabilizację, będzie musiał opuścić swoją strefę komfortu i mocno to odczuje. Przed Rakiem otworzą się w najbliższych tygodniach możliwości, jakich dotąd nie miał - odniesie mnóstwo małych sukcesów, które finalnie doprowadzą go do miejsca, o jakim marzy. Nie będzie to jednak droga usłana różami.

Rak będzie musiał wykazać się ogromną siłą woli w walce z trudnościami, tym bardziej, że będą mu zagrażać działające w ukryciu nieżyczliwe osoby. Jeśli Rak zachowa się nieostrożnie, już tego lata ktoś może pokrzyżować mu szyki. Musi więc stosować się do zasady ograniczonego zaufania i zawsze patrzeć za siebie. To będzie naprawdę trudne lato, obfitujące w wiele pułapek, ale końcówka tego roku będzie już zdecydowanie spokojniejsza.

