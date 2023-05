Data urodzenia potrafi zdradzić wiele o charakterze oraz podejściu do życia konkretnej osoby. Miłośnicy astrologii są przekonani, że znak zodiaku ma ogromny wpływ na nasze zachowania oraz emocje. Jak się okazuje, niektórzy z nas mają do tego stopnia nie mieć powodzenia w miłości, że są skazani na samotność.

Zdjęcie Miłośnicy astrologii są pewni, że data urodzenia definiuje to, czy jesteśmy wręcz skazani na samotność / 123RF/PICSEL

Koziorożec

Zodiakalne Koziorożce są nieufne i mocno zdystansowane w stosunku do innych, przez co trudno im stworzyć silną więź z innym człowiekiem. Co więcej, są wyjątkowo krytyczne i uparte, czym zrażają do siebie potencjalnych partnerów.

Najbliższe otoczenie uważa zodiakalnego Koziorożca za pozbawionego uczuć i bezwzględnego. Jest twardy, nieustępliwy, a w działaniu kieruje się przede wszystkim rozumem. Rzadko podchodzi do czegokolwiek z entuzjazmem. W związku często czuje się samotny, jednocześnie nie potrafiąc okazać zainteresowania drugiej osobie.

Zdjęcie Te znaki zodiaku nie mają szczęścia w miłości. Są wręcz skazane na samotność / 123RF/PICSEL

Panna

Zodiakalne Panny stawiają karierę na pierwszym miejscu. Nie zrezygnują z zawodowych planów na rzecz miłości czy rodziny. Są kapryśne, nadmiernie drobiazgowe, zbyt często krytykujące i odrobinę zbyt mocno snobistyczne. To odstrasza od nich potencjalnych partnerów.

Panny są rozważne i mało romantyczne. Bardzo łatwo je zawieść. Wystarczy nie dotrzymać raz danej obietnicy lub jedynie spóźnić się na spotkanie, a cały ich zapał natychmiast umyka. To sprawia, że ciężko im znaleźć wymarzoną osobę, z którą pragną spędzić całe swoje życie.

Skorpion

Zodiakalny Skorpion jest indywidualistą, który niechętnie idzie na jakiekolwiek kompromisy. Cechuje go niezwykle silna osobowość. Bywa zaborczy i zazdrosny, dlatego woli być sam, aniżeli martwić się o ewentualne przewinienia swojego partnera.

Aby być szczęśliwym nie potrzebuje wokół siebie całego wianuszka przyjaciół i znajomych. Kiedy ktoś chce być częścią jego życia, natychmiast zaburza spokój, nad którym Skorpion do tej chwili pieczołowicie pracował. Nowe osoby szybko traktuje jako intruzów.

