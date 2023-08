Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Baran

Postaraj się dziś nie brać zbyt wiele zadań na siebie. Nawet nie myśl o tym, by na swoje barki brać czyjeś kłopoty. A może pomyśl o kilku dniach wolnego? To będzie dziś dla ciebie najlepsze rozwiązanie. Nie podejmuj tylko decyzji pod wpływem emocji ani też pod wpływem wzburzenia nie podpisuj żadnych umów ani dokumentów.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Byk

Nabierz dziś dystansu do spraw codziennych i nie daj się ponieść emocjom. Pracę rozłóż na innych pracowników, w końcu nie tylko ty jesteś w tej firmie ekspertem. Jeśli ktoś lub coś ci nie pasuje, mów o tym głośno i nie daj sobie wmówić, że może być inaczej. Ty też masz prawo do swoich przemyśleń oraz do zmiany nastawienia.

Reklama

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Bliźnięta

Wiadomość, którą dziś otrzymasz, utwierdzi ciebie w przekonaniu, że jesteś na właściwej drodze. Zatem nie rezygnuj z planów ani z drogi, którą sobie obrałeś. Przelotny romans czy też twoja nowa znajomość, powoli staje się bardziej zażyła niż było to w planach. Czy tego rzeczywiście chcesz? A może to jeszcze czas, by w porę się wycofać?

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Rak

Nie musisz na siłę idealnie wypadać w oczach innych ludzi. W końcu ideałów nie ma, a nie myli się ten, kto nic nie robi. Jeśli będziesz chciał być aż tak bardzo idealny, możesz nie sprostać zadaniu lub obiecać coś, czego nie będziesz w stanie wykonać. Mierz siły na zamiary oraz uważaj na to, co mówisz do innych ludzi.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Lew

Lepiej dziś tobie nie wchodzić w drogę. Będziesz najmądrzejszy oraz wszystko robić będziesz najlepiej. Ale czy rzeczywiście tak jest? Sam sobie szczerze odpowiedz na to pytanie. Po południu trochę ci zejdzie to dziwne napięcie i spokojnie usiądziesz w swoim ulubionym fotelu i oddasz się lekturze jednej z najnowszych powieści twojego ulubionego autora

Zobacz też: Znaki zodiaku, które będą mieć kłopoty we wrześniu. Stres ich nie opuści

Zdjęcie Co przyniesie wtorek 29 sierpnia? Sprawdź horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Panna

Będziesz dziś miał całą masę obowiązków oraz zadań do wykonania. Możesz nawet poczuć, że nie masz już siły brać wszystkiego na swoje barki. Czeka ciebie udział w ważnym projekcie i to na nim musisz się skupić i mieć siły do tego, by nie zawieść zaufania, jakim obdarzył ciebie szef. Skup się na tym teraz, co najważniejsze, tylko tak osiągniesz sukces.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Waga

Poznasz dziś kogoś, kogo będziesz mógł obdarzyć zaufaniem. To osoba nowa w pracy, ale znająca się na rzeczy. Brakowało ci kogoś takiego w zespole. Zapowiada się długofalowa współpraca. Jeśli jesteś samotną Wagą, dzień przynieść ci może bardzo udane spotkanie. To ktoś opanowany oraz gotowy na poważny związek, reszta zależy już tylko od ciebie.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Skorpion

Unikaj dziś kobiet, które od samego rana krzyczą i szukają na siłę powodów do konfliktów. Zapoczątkowane przez nie wydarzenia, jeśli znajdziesz się w ich centrum, mogą ściągnąć na ciebie masę kłopotów. Miej się dziś lepiej na baczności. Zajmij się swoimi zadaniami do wykonania i najlepiej nie wychylaj głowy ze swojego pokoju. Jakoś uda ci się przetrwać ten niespokojny dzień.

Zdjęcie Horoskop na wtorek / 123RF/PICSEL

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Strzelec

Aura dnia sprzyja układaniu planów rodzinnych zatem nie w głowie ci dziś będzie skupienie się na zawodowych obowiązkach. Dobrze, że szef tego nie widzi, inaczej wpadłbyś po uszy w kłopoty. A może to dzień, by przestać się tak wszystkim i wszystkimi przejmować? Czasem i tobie należy się spokój ducha. Po pracy udaj się na bardzo długi spacer.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Koziorożec

Twoja ambicja oraz przekonanie o słuszności twoich planów będą dziś nie do pobicia. To może spowodować konflikty z innymi współpracownikami. Musisz uważać na to co i komu mówisz, okazać się bowiem może, że twoja racja jest twoją ale tak nie do końca. Nie staraj się na siłę kłócić ani z nikim spierać. Wspólny dialog, to podstawa sukcesu.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Wodnik

Sprawa wydaje się nie do wygrania, ale to nie powód, by teraz poddać się bez walki. Właśnie dziś zbierz wszystkie swoje argumenty oraz siły do walki z przeciwnikiem. To nowe dla ciebie doświadczenie i potraktuj to jako możliwość sprawdzenia twoich możliwości oraz siły twoich argumentów. Nie daj sobie wmówić, że jesteś słaby. Szczęście cię nie opuści.

Horoskop na wtorek 29 sierpnia 2023 r. - Ryby

Szczęście sprzyjać ci będzie dziś nie tylko w miłości. Samotne Ryby mają szansę na randkę, a te w związkach na podkręcenie atmosfery, by iskrzyło jeszcze bardziej. Inni mogą odkryć nowe hobby, które zmienić może nastawienie do świata i ludzi oraz dać poczucie spełnienia oraz radości. Wszystko od was zależy.

Zobacz też: Znaki zodiaku, które będą mieć kłopoty we wrześniu. Stres ich nie opuści