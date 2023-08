Spis treści: 01 Ryby – swój stres odbijesz na bliskich

Ryby – swój stres odbijesz na bliskich

Mimo starań wrzesień dla Ryb pójdzie nie po ich myśli. Czeka je bardzo dużo stresu, szczególnie związanego z pracą. Choć próbowały się trzymać określonego planu działania, coś poszło nie tak. To znacząco wpłynie na samopoczucie zodiakalnych ryb. Dopadną je stany depresyjne i frustracja.

Niestety wrześniowe problemy w pracy Ryb sprawią, że pogorszą się również ich relacje. Osoby spod tego znaku nie będą umiały sobie poradzić z burzą emocji. Przez to będzie się to odbijało na ich najbliższych. W niektórych przypadkach będzie to się mogło doprowadzić nawet do zakończenia ważnych relacji.

Lepiej już teraz przygotowywać mentalnie na nadciągający stres. Rybom polecamy odnalezienie najlepszego sposobu na rozładowywanie emocji tak, aby nie cierpieli ich bliscy. Możliwe, że tak się uda zapobiegnąć nadciągającej katastrofie.

Bliźnięta - będą przytłoczone obowiązkami

Ogromny stres we wrześniu dotknie także Bliźnięta. Sytuacje i emocje z ostatnich miesięcy nagromadzą się, aż w końcu dojdzie do wybuchu. Na osoby spod tego znaku spadnie też wiele obowiązków, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Inni będą od nich wymagać niemalże rzeczy niemożliwych, co zdecydowanie przytłoczy Bliźnięta.

Bliźnięta przestaną czuć się ważne i istotne dla otoczenia. Ich ciężka praca i starania może nie zostać doceniona. Przez to mogą mniej się starać, czego za chwilę odczują konsekwencje. Niestety są one nieuniknione.

We wrześniu Bliźnięta muszą pamiętać, że najważniejsze jest samozadowolenie. Jeśli nikt inny nie docenia twoich starań, to zrób to ty. Bądź dla siebie łagodny i nie daj się zwariować. Przy organizacji i dopełnianiu obowiązków zachowaj zimną krew, to jedyne co cię uratuje.

Panna - straci zaufanie bliskiej osoby

Panny we wrześniu odpowiedzą za swoje zachowanie. Przez ostatni czas osoby spod tego znaku nie były dobre dla swoich najbliższych. Mogły kogoś bardzo mocno zawieść, przez co bliski stracił do nich długo budowane zaufanie.

Niedługo Panny odczują to bardzo mocno. Zraniona bliska osoba może zacząć się odsuwać i ograniczać kontakt. Musisz przygotować się na to, że odbudowanie tej relacji będzie długie i ciężkie.

