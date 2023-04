Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BARAN

Aura tego tygodnia przyniesie więcej zaangażowania w sprawy zawodowe. W pracy pojawią się dodatkowe obowiązki, które spowodują nieplanowane zaległości. Zajęte Barany powinny bardziej dyplomatycznie rozmawiać z partnerem i starać się wyciągać wnioski z ich niekomunikatywnych rozmów. Wolne zaś stracą czas na kogoś, kto nie jest nimi zainteresowany.

Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BYK

W tym tygodniu będziesz miał instynkt do interesów. W pracy nie za bardzo będziesz miał ochotę się napracować, ale za to zechcesz zarobić więcej niż w ostatnim czasie. Zajęte Byki będą starały się nadrobić stracony czas i wynagrodzić partnerowi swoją nieobecność. Wolne zaś na chłodno powinny skalkulować nową znajomość, czy w ogóle im ona się opłaca.

Horoskop tygodniowy [17-23 kwietnia 2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Kwietniowa aura przyniesie więcej energii w działaniu. W pracy nie wpadaj w panikę, bo dzięki dobrej organizacji wykonasz nadprogramowe zadania. Zajęte Bliźnięta, zamiast się droczyć z partnerem, powinny zacząć prowadzić z nim konstruktywne rozmowy o wspólnej przyszłości. Wolne zaś zainteresują się kimś, kto szybko straci nimi zainteresowanie, czym będą zaskoczone.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - RAK

W tym tygodniu będziesz pracowity i skoncentrowany na tym, co robisz. W pracy jeśli coś komuś chcesz obiecać, to zrób to dopiero wtedy, kiedy będziesz pewny, że dotrzymasz słowa. Zajęte Raki będą starały się poszukać równowagi i przywrócić ją, jeśli została ona zaburzona. Wolne zaś nie będą na siłę dopasowywać się do oczekiwań potencjalnego adoratora. W weekend pozwól sobie na słodkie lenistwo.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - LEW

Już od samego poniedziałku będziesz zajmował się tym, co najważniejsze. W pracy zrób dobry plan działania i trzymaj się jego aż do końca tygodnia. Zajęte Lwy będą mało czasu poświęcać partnerowi, co od razu zostanie zauważone i skrytykowane. Wolne zaś nie powinny rozpamiętywać przeszłości, bo jakby się bliżej przyjrzeć, to nie miała ona aż takiego znaczenia. W weekend poznasz kogoś, kto zainspiruje cię do zmian w życiu.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - PANNA

Aura tego tygodnia zachęcać będzie do rozkręcania biznesu. Warto teraz poświęcić na to więcej czasu, bo możesz zarobić całkiem dobre pieniądze. Zajęte Panny powinny więcej słuchać tego, co chce im powiedzieć partner, bo w dużym stopniu chodzi wam o to samo. Wolne zaś będą miały okazję rozwinąć znajomość, która już jakiś czas istnieje w ich życiu.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - WAGA

W tym tygodniu poczujesz się jak nowo narodzony. W pracy rozpoczniesz nowe zadania, które otworzą przed tobą lepsze perspektywy. Zajęte Wagi będą starały się pomóc partnerowi w domowych obowiązkach i spędzić z nim bardziej upojne wieczory. Wolne zaś mają szansę rozwinąć znajomość z kimś, kto jakiś czas temu wpadł im w oko. W weekend idź na zakupy, to cię odpręży.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - SKORPION

Aura tego tygodnia pomoże ci pokonać trudności. W pracy znajdziesz rozwiązania na trudne sytuacje i nie będziesz musiał tłumaczyć się z głupich błędów. Zajęte Skorpiony będą miały poważny problem związkowy, bo partner nie będzie zgadzał się z ich priorytetami. Wolne zaś będą miały powodzenie, ale czekają je rozterki, bo w sumie same nie będą wiedziały, z kim chciałyby się związać.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - STRZELEC

W tym tygodniu zdrowy rozsądek zatriumfuje nad emocjami. W pracy będziesz działał impulsywnie i podejmiesz słuszne decyzje do propozycji, jakie zostaną ci przedstawione. Zajęte Strzelce pogodzą się z trudną sytuacją, która zaistniała w ich związku i na siłę nie będą próbowały niczego zmieniać. Wolne zaś odsuną od siebie osobę, która zaczęła na nich działać toksycznie.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia ułatwi ci komunikację z ludźmi. W pracy będziesz skoncentrowany na swoich korzyściach i zaczniesz działać tak, by ułatwić sobie ich zdobycie. Zajęte Koziorożce, mimo że będą kierować się dobrymi chęciami, to partner może im zarzucić destrukcyjne zachowanie. Wolne zaś powinny unikać wielbicieli, którzy mają skłonność do emocjonalnych manipulacji. W weekend dobrze ci zrobi spacer na świeżym powietrzu.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - WODNIK

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy przestaniesz się denerwować drobiazgami i z łatwością skupisz się na tym, co masz do zrobienia. Zajęte Wodniki nie powinny zwracać uwagi na nieprawdziwe informacje o swoim partnerze. Wolne zaś odmówią randki z kimś, kto później bardzo im się spodoba. W weekend spraw sobie jakąś małą przyjemność.

Horoskop tygodniowy [​17-23 kwietnia 2023 r.] - RYBY

Kwietniowa aura przyniesie pracowity tydzień. W pracy będziesz musiał poświęcić więcej czasu na roboty techniczne i porządki w dokumentach. Zajęte Ryby będą patrzeć na oczekiwania partnera z jego perspektywy i szukać wspólnego kompromisu. Wolne zaś cały tydzień spędzą na wspomnieniach kogoś, kto już dawno odszedł z ich życia i nie wróci. W weekend czekają cię udane spotkania w gronie bliskich.