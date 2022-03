Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - BARAN

W tym tygodniu w pracy pojawią się dodatkowe obowiązki, ale nie będzie to powód do stresu. W miłości? Zajęte Barany powinny uczyć się cierpliwości. Niestety w ostatnim czasie byle uwaga wyprowadza je z równowagi. A to źle wpływa na relacje. Wolne Barany będą narzekać na samotność, ale i tak nic z tym nie zrobią. W weekend masz szansę na ciekawe spotkanie - nie przegap jej.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - BYK

Przygotuj się na dość emocjonalny tydzień. W pracy większość ludzi będzie cię irytować. Nie będziesz mieć ochoty na rozmowy z kolegami i koleżankami. Zajęte Byki będą w bojowym nastroju, szukając dziury w całym. Dobrze, że partner nie da się sprowokować twoim zaczepkom. Wolne Byki mogą liczyć na ciekawą znajomość. W weekend odbieraj telefony, żeby nie przegapić ważnej wiadomości.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu spokojnie możesz pozałatwiać ważne sprawy. W pracy nie daj się sprowokować komuś, kto nie za bardzo za tobą przepada. Zajęte Bliźnięta mogą liczyć na romantyczne chwile. Wolne zaś, zamiast poszukiwać miłości - zarezerwuj więcej czasu na swoje hobby. W weekend lepiej zadbaj o odporność.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - RAK

Zodiakalne Raki w najbliższych dniach odkryją prawdziwe oblicze niektórych znajomych. W pracy zwiedziesz się na kimś, kto miał cię wspierać. Zajęte Raki nie powinny wierzyć w plotki, które do ich domu przyniesie przyjaciel rodziny. A jeśli już uwierzysz i zrobisz awanturę, to przeproś gorącym wieczorem przy świecach. Wolne zaś nie będą gotowe na nowe znajomości, bo nadal nie mogą wygrzebać się z emocjonalnego dołka po ostatniej miłości.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie zawodową ambicję. W pracy będziesz bardzo zaangażowany w to, co robisz. Zajęte Lwy z radością będą układać plany na dalsze życie we dwoje. Wolne zaś wybiorą samotność, po to, by zregenerować swoje siły po ostatniej nieudanej relacji. W weekend Lwy powinny zadbać o ciało.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - PANNA

W pracy nic nie będzie w stanie wyprowadzić cię z równowagi, a nadmiar obowiązków wcale nie będzie uciążliwy. Zajęte Panny każdą wolną chwilę spędzać będą ze swoją miłością. Otwarte będą na romantyczne spacery i długie rozmowy. Wolne zaś będą nadal szukać swojej drugiej połówki. W weekend spotkaj się z przyjaciółmi.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - WAGA

Przed zodiakalnymi Wagami intensywny czas. W pracy tak wiele będzie się działo, że będziesz zbyt zmęczony na codzienne sprawy domowe. Zajęte Wagi powinny unikać nieprzemyślanych konfliktów i postarać się okazać więcej troski bliskim. Wolne zaś poznają kogoś, kto sprawi, że życie zacznie być gorące.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - SKORPION

Zodiakalne Skorpiony będą bardzo krytycznie nastawione do świata. W pracy zaczniesz wymagać nie tylko od siebie, ale i od innych, co oczywiście od razu spotka się z oporem. Zajęte Skorpiony powinny uważać na własną zazdrość i przestać robić dzikie afery. Wolne zaś, zamiast umówić się na randkę, znajdą różne wymówki, by pobyć samotnie w domu. W weekend wybierz się do ogrodu.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - STRZELEC

Aura tego tygodnia zachęci Strzelce do aktywnego działania. W pracy pod wpływem pewnych inspiracji staniesz się bardziej zorganizowany niż zwykle. Jednak twoja przemiana nie potrwa długo. Zajęte Strzelce będą tęsknie wzdychać za partnerem, który wyjechał do pracy za granicę. Wolne zaś mogą się spodziewać niespodziewanego pojawienia się ponownie w ich życiu dawnej miłości. W weekend pozałatwiaj sprawy rodzinne.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - KOZIOROŻEC

W pracy przygotuj się na pochwałę ze strony szefa w postaci podwyżki. Zajęte Koziorożce powinny przemyśleć, czy zawsze muszą organizować czas swojej połowie. Czasem lepiej postawić na spontaniczność. Wolne zaś będą gotowe na randki w ciemno. W weekend unikaj ludzi, których nie lubisz.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - WODNIK

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie temu, by pozbyć się problemów. W pracy uda ci się załatwić ważne sprawy. Zajęte Wodniki powinny zrozumieć, że partner ma prawo do życia po swojemu. Wolne zaś będę opierać się nowym znajomościom. W weekend wybierz się na wycieczkę.

Horoskop tygodniowy od 28 marca do 3 kwietnia 2022 roku - RYBY

W tym tygodniu zodiakalne Ryby czekają przyjemne niespodzianki. W pracy znajdziesz się w centrum zainteresowania i wszyscy będą mieli wobec ciebie jakieś ważne cele. Zajęte Ryby powinny być bardziej zadowolone z tego, co oferuje im partner i przestać narzekać. Wolne zaś powinny dać poznać się bliżej komuś, kto nieustannie się do nich uśmiecha.