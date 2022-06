Osoby urodzone pod znakiem Wodnika mają najwyższy poziom inteligencji analitycznej, która jest mierzona zdolnościami poznawczymi i IQ. Z drugiej strony Skorpiony są bardziej spostrzegawcze sprytne, najlepsze w realistycznej ocenie i zrozumieniu całego świata.

Bliźnięta i Wagi mają mnóstwo inteligencji umysłowej. Rak i Ryby są najbardziej inteligentne emocjonalnie. Byk, Panna i Koziorożec demonstrują praktyczną inteligencję. A Baran, Lew i Strzelec wydają się być najbardziej intuicyjne, co czyni je bardziej skłonnymi do podejmowania ryzyka i zajmowania stanowisk kierowniczych.

Oto 5 najinteligentniejszych znaków zodiaku - od miejsca 5 do 1:

RAK

Empatyczny i opiekuńczy Rak cieszy się absolutnie unikalną inteligencją. Ludzie urodzeni pod znakiem Raka łączą intuicję i wrażliwość emocjonalną z przebiegłą naturą. Służy im to nie tylko w ich osobistych relacjach. Mogą odnieść sukces w biznesie, ponieważ rozumieją, jak zbudować trwałe, dobre relacje. Raki są doskonałe w czytaniu ludzi i reagowaniu na ich uczucia i potrzeby. Po mistrzowsku zaspokoją emocjonalne potrzeby wszystkich i to bez mrugnięcia okiem. Jest to oznaka wysokiej inteligencji emocjonalnej, którą może się poszczycić niewiele z pozostałych znaków zodiaku.

Zobacz też: Te zodiakalne pary rozumieją się bez słów - są wprost dla siebie stworzone

STRZELEC

Strzelec zdobywa wiedzę poprzez wciągające doświadczenia. Jest niezależny. Pragnienie poznania prawdy jest w nim tak silne, że zrobi wszystko, by zdobyć potrzebne mu informacje. Na przykład Strzelec, który chce nauczyć się nowego języka lub kuchni, będzie podróżować, aby uczyć się od lokalnych mieszkańców. Strzelce są mądre nie mądrością z książek (choć lubią czytać), ale tą ze zdobytego doświadczenia.

BLIŹNIĘTA

Bliźnięta wciąż zdobywają nowe informacje - nieważne, czy chodzi o temat, który ktoś wywołał podczas rozmowy, czy też o zdobycie informacji o firmie, w której chciałyby pracować. Są bardzo świadome, świetnie się komunikują. Do tego są elastyczne i czujne, co tylko pomaga im w ciągłej nauce. Dlaczego nie znalazły się na pierwszym miejscu tego rankingu? Ludzie urodzeni pod tym znakiem łatwo się rozpraszają, skupiają na przyjemnościach, zamiast na konkretach. Są świetni we wszystkim, ale mistrzami w niczym.

PANNA

To pracowity, niezawodny i znany z perfekcjonizmu znak. Panny charakteryzują się inteligencją praktyczną, co czyni je świetnymi w udzielaniu innym porad. Uczą się pilnie i na pewno wygrałyby w cuglach główną nagrodę w "Milionerach".

WODNIK

Najinteligentniejszym znakiem zodiaku jest Wodnik. Rządzi nim Uran - planeta innowacji, kreatywności i poszerzonej świadomości. Wodnik robi coś więcej niż tylko przetwarza fakty i wypluwa je z powrotem: on analizuje, rozumie i buduje na bazie tych informacjach. Jest innowacyjny, ekscentryczny i dość często wyprzedza swoje czasy. Rozumie trendy, jest wizjonerem i często wcześniej niż inni przewiduje, co przyniesie przyszłość. Ludzie spod znaku Wodnika są nie tylko geniuszami, jeśli chodzi o genialne pomysły, ale są również wystarczająco odważni, aby podejmować ryzyko, co często prowadzi ich do przełomów na długo przed innymi. Znak ten ma również silny kompas moralny, wykorzystuje swoje talenty intelektualne, aby pomagać innym i zmieniać społeczeństwo na lepsze.

